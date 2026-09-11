Spiel mit! Handle beim Börsenspiel "Trader 2026" der Société Générale mit virtuellem Kapital zu echten Börsen­kursen.

Zeig, was du kannst! Setze dein Börsen-Know-how im Spiel ein und hol mehr aus deinen Trades heraus – mit onvista Experten­wissen, Trading-Insights und Austausch in der Community.

Gewinne nicht nur an Erfahrung! Hauptpreis der Société Générale ist ein Range Rover. In der onvista Spiel­gruppe hast du die Chance auf eine Reise nach New York für 2 Personen.

Ab dem 7. September um 8:00 Uhr geht's los! Das Spiel endet am 30. Oktober 2026 um 23:59 Uhr.