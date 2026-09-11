TRADER 2026
Spielen. Handeln. Gewinnen.
Das Börsenspiel der Société Générale – begleitet von onvista.
Börsenspiel
Ohne Risiko, aber mit Nervenkitzel
Spiel mit! Handle beim Börsenspiel "Trader 2026" der Société Générale mit virtuellem Kapital zu echten Börsenkursen.
Zeig, was du kannst! Setze dein Börsen-Know-how im Spiel ein und hol mehr aus deinen Trades heraus – mit onvista Expertenwissen, Trading-Insights und Austausch in der Community.
Gewinne nicht nur an Erfahrung! Hauptpreis der Société Générale ist ein Range Rover. In der onvista Spielgruppe hast du die Chance auf eine Reise nach New York für 2 Personen.
Ab dem 7. September um 8:00 Uhr geht's los! Das Spiel endet am 30. Oktober 2026 um 23:59 Uhr.
Wir begleiten dich
Triff fundierte Entscheidungen – und handle weniger nach Bauchgefühl.
Schaue unseren Experten in die Karten
Know-how für aktive Anleger
Verpasse keine News & Tipps
Gewinne mit onvista
Deine Chance auf New York!
So bist du dabei
und kommst deiner Traumreise näher
Mache aktiv beim Börsenspiel "Trader 2026" mit und erfülle die Gewinnspielbedingungen:
- Melde dich kostenlos beim Börsenspiel der Société Générale an
- Tritt der onvista-Spielgruppe bei → Passwort: onvistatrader2026
- Mache während der 8 Wochen mindestens 8 Trades
- Und erziele am Ende eine positive Depot-Performance
Dann landest du im Lostopf für 3 starke onvista Preise. Teilnahmebedingungen und weitere Infos zu den Preisen findest du im Tab "Häufige Fragen".
Preise beim Trader Börsenspiel
Es gelten die allgemeinen Spielregeln des Börsenspiels "Trader 2026" der Société Générale. Um gewinnberechtigt zu sein, musst du vor der ersten Order deine Adressdaten in deinem Nutzerprofil vervollständigen.
Experten-Depots
Aktueller Zwischstand
|Rang
|Experte
|Musterdepot
|Performance
|1
|Sebastian Wurm
|Turnaround-Chancen (Börsenspiel Trader 2026)
|+5,5 %
|2
|Georg Buschmann
|News-Trader (Börsenspiel Trader 2026)
|+3,0 %
|3
|Martin Goersch
|Trend-Impuls (Börsenspiel Trader 2026)
|-20,3 %
Im Rahmen des Börsenspiels Trader 2026 setzt Georg Buschmann mit seinem Experten-Depot auf aktuelle Markt- und Unternehmensnachrichten. Aus dem Nachrichtengeschehen sollen regelmäßig konkrete Trading-Ideen abgeleitet und umgesetzt werden. Ergänzend sorgen ausgewählte Positionen im Idealfall für eine stabile Basis im Depot.
Das Experten-Depot von Martin Goersch konzentriert sich im Börsenspiel Trader 2026 auf Momentum- und Breakout-Chancen. Im Fokus stehen Aktien und Märkte, die bereits Stärke zeigen oder aus wichtigen Kursbereichen ausbrechen. Ziel ist es, erkennbare Trends systematisch zu nutzen und daraus Trading-Chancen abzuleiten.
Sebastian Wurm setzt im Börsenspiel Trader 2026 auf Turnaround-Kandidaten. Im Fokus stehen Aktien, die der Markt deutlich abgestraft hat, deren Geschäftsmodell aber weiterhin intakt ist. Ziel ist es, Übertreibungen nach unten zu identifizieren und vom Erholungspotenzial dieser Werte zu profitieren.
Mach dich bereit
Hol dir Profi-Insights von Martin, Georg und Sebastian: In ihren Updates erklären sie ihre Trades, Strategien und Entscheidungen. Dazu bekommst du jede Woche neue Tipps, mit denen du dein Börsenwissen ausbaust – und die du direkt im Börsenspiel anwenden kannst. Für den vollständigen Artikel einfach kurz registrieren oder einloggen.
Updates & Strategie
Tipps & Tricks
Community
Inspirationen und Austausch mit der onvista-Spielgruppe
YouTube
Discord
YouTube-Sendungen zum Börsenspiel
Häufig gestellte Fragen
Wie sind die Teilnahmebedingungen?
Der Teilnahmezeitraum läuft vom 07.09. bis 30.10.2026. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Veranstalter des Gewinnspiels ist die onvista media GmbH. Voraussetzung ist die Teilnahme am Börsenspiel "Trader 2026", der Beitritt zur onvista Spielgruppe sowie mindestens 8 Trades und eine positive Depot-Performance zum Spielende.
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, die diese Bedingungen erfüllen, spätestens am 07.11.2026 per Losverfahren ermittelt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von 30 Tagen nach Benachrichtigung zurück, wird neu ausgelost.
Es werden drei onvista Preise verlost:
- 1. Preis: eine einwöchige New York Reise für 2 Personen inkl. Flug und Hotel
- 2. Preis: ein onvista Pro Jahresabo
- 3. Preis: ein onvista Plus Jahresabo
Mitarbeiter der onvista media GmbH und der Société Générale sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung sowie die Auszahlung eines nicht ausgeschöpften Teils des Gutscheinwerts (8.529 Euro) sind ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch gegenüber der Société Générale. Es gelten unsere Datenschutzhinweise.
Gibt es noch mehr Details zu den Preisen?
Eine einwöchige New York Reise für 2 Personen im Wert von 8.529 Euro, inklusive Business-Class-Flug ab einem Flughafen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, 7 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück, Reise-Krankenversicherung und Reiserücktrittsversicherung. Zusätzliche Aktivitäten können im Rahmen des Gewinnwertes hinzugebucht werden. Die Reise muss bis 31.12.2027 angetreten und bis 31.03.2027 gebucht werden. Die Reise ist ausschließlich für New York, USA, gültig. Die Terminabstimmung erfolgt mit der Reiseagentur Canusa unter den dort geltenden Bedingungen. Eine Auszahlung des Gewinns oder eines etwaigen Restbetrags ist ausgeschlossen.
Nicht enthalten sind zusätzliche Reise- und Nebenkosten, insbesondere Kosten für Einreisegenehmigungen wie ESTA, Reisepässe, zusätzliche Versicherungen, Transfers, Verpflegung, persönliche Ausgaben sowie sonstige Kosten, die nicht ausdrücklich als Bestandteil des Gewinns genannt werden.
Das onvista Pro- und Plus-Jahresabo kann auf Wunsch direkt nach Abschluss von uns gekündigt werden, damit es sich nach einem Jahr nicht automatisch verlängert.
Hinweis: Die Preise der onvista Spielgruppe werden ausschließlich von onvista vergeben. Es besteht kein Anspruch gegenüber der Société Générale.
Was muss vor der USA-Reise beachtet werden?
Was passiert mit meinen Daten im Rahmen des onvista Gewinnspiels?
Das onvista Gewinnspiel findet im Rahmen des Börsenspiels "Trader 2026" der Société Générale statt. Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden zunächst von der Société Générale gespeichert.
Die onvista media GmbH erhält nach Ende des Börsenspiels ausschließlich die für die Durchführung des onvista Gewinnspiels erforderlichen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der onvista Spielgruppe. Dazu gehören insbesondere E-Mail-Adresse, Teilnehmername, Vorname, Nachname, Adresse, Anzahl der Trades und Depot-Performance.
onvista verarbeitet diese Daten zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung, zur Gewinnerermittlung per Losverfahren und zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall. Nach vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Bei Gewinn der New-York-Reise werden die für die Reiseabwicklung erforderlichen Daten der Gewinnerin oder des Gewinners sowie der Begleitperson an die Reiseagentur Canusa übermittelt. Canusa organisiert die Reise und kann Daten an beteiligte Reise-Dienstleister wie Fluggesellschaften, Hotels, Versicherungen oder sonstige Reiseanbieter weitergeben. Dabei können auch Übermittlungen in Drittländer, insbesondere in die USA, erfolgen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nach Maßgabe der DSGVO insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit sowie ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.
Weitere Informationen findest du in unseren Datenschutzhinweisen sowie in den Spielregeln des Börsenspiels "Trader 2026" der Société Générale.