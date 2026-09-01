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TRADER 2026
Spielen. Handeln. Gewinnen.

Das Börsenspiel der Société Générale – begleitet von onvista.

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Hinweis: Das Hero-Bild auf dieser Seite wurde mithilfe von KI bearbeitet.

Börsenspiel

Ohne Risiko, aber mit Nervenkitzel

Spiel mit! Handle beim Börsenspiel "Trader 2026" der Société Générale mit virtuellem Kapital zu echten Börsen­kursen.

Zeig, was du kannst! Setze dein Börsen-Know-how im Spiel ein und hol mehr aus deinen Trades heraus – mit onvista Experten­wissen, Trading-Insights und Austausch in der Community.

Gewinne nicht nur an Erfahrung! Hauptpreis der Société Générale ist ein Range Rover. In der onvista Spiel­gruppe hast du die Chance auf eine Reise nach New York für 2 Personen.

Ab dem 7. September um 8:00 Uhr geht's los! Das Spiel endet am 30. Oktober 2026 um 23:59 Uhr.

Kostenlos teilnehmen

Wir begleiten dich

Triff fundierte Entscheidungen – und handle weniger nach Bauchgefühl.

Schaue unseren Experten in die Karten

Unser 3 Börsenprofis Martin, Georg und Sebastian spiegeln ihr Börsenspiel-Depot, und du kannst ihre Trades verfolgen.
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Strategien, Tipps und Insights, die deine Börsenexpertise stärken – im Spiel und an der echten Börse.
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Deine Chance auf New York!

1. Preis
Erlebe eine aufregende Woche zu zweit in New York – inkl. Flug in Business Class und 4-Sterne-Hotel.
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Erhalte mit dem onvista Pro Jahresabo Analysen, Handelssignale und Markttiefe in Echtzeit.
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Nutze onvista Plus 1 Jahr kostenlos und profitiere von Plus-Analysen und -Portfolio-Features.

So bist du dabei

und kommst deiner Traumreise näher

Mache aktiv beim Börsenspiel "Trader 2026" mit und erfülle die Gewinnspielbedingungen:

  1. Melde dich kostenlos beim Börsenspiel der Société Générale an
  2. Tritt der onvista-Spielgruppe bei → Passwort: onvistatrader2026
  3. Mache während der 8 Wochen mindestens 8 Trades
  4. Und erziele am Ende eine positive Depot-Performance

Dann landest du im Lostopf für 3 starke onvista Preise. Teilnahmebedingungen und weitere Infos zu den Preisen findest du im Tab "Häufige Fragen".

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Preise beim Trader Börsenspiel

Hauptpreis
Range Rover Evoque (Luxus-SUV im Wert von rund 65.000 €)
Wochenpreis
Jede Woche 2.222 € für die beste Wochenperformance
Preis für die beste Tagesperformance
Samsung Smart TV für die beste Tagesperformance
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Wichtig!
Es gelten die allgemeinen Spielregeln des Börsenspiels "Trader 2026" der Société Générale. Um gewinnberechtigt zu sein, musst du vor der ersten Order deine Adressdaten in deinem Nutzerprofil vervollständigen.

Experten-Depots

Unsere 3 Börsenprofis Martin, Georg und Sebastian treten im Börsenspiel gegeneinander an – mit eigenen Spieldepots, echten Strategien und jeder Menge Ehrgeiz. Sie zeigen dir, welche Aktien und Derivate sie handeln. Registriere dich kostenlos bei onvista oder logge dich ein – und wirf einen Blick in die 3 Experten-Musterdepots.

Aktueller Zwischstand

RangExperteMusterdepotPerformance
1Sebastian WurmTurnaround-Chancen (Börsenspiel Trader 2026)0,0 %
2Martin GoerschTrend-Impuls (Börsenspiel Trader 2026)0,0 %
3Georg BuschmannNews-Trader (Börsenspiel Trader 2026)0,0 %

News-Trader (Börsenspiel Trader 2026)

Georg Buschmann

Im Rahmen des Börsenspiels Trader 2026 setzt Georg Buschmann mit seinem Experten-Depot auf aktuelle Markt- und Unternehmensnachrichten. Aus dem Nachrichtengeschehen sollen regelmäßig konkrete Trading-Ideen abgeleitet und umgesetzt werden. Ergänzend sorgen ausgewählte Positionen im Idealfall für eine stabile Basis im Depot.

Weitere InformationenMusterdepot anzeigen

Trend-Impuls (Börsenspiel Trader 2026)

Martin Goersch

Das Experten-Depot von Martin Goersch konzentriert sich im Börsenspiel Trader 2026 auf Momentum- und Breakout-Chancen. Im Fokus stehen Aktien und Märkte, die bereits Stärke zeigen oder aus wichtigen Kursbereichen ausbrechen. Ziel ist es, erkennbare Trends systematisch zu nutzen und daraus Trading-Chancen abzuleiten.

Weitere InformationenMusterdepot anzeigen

Turnaround-Chancen (Börsenspiel Trader 2026)

Sebastian Wurm

Sebastian Wurm setzt im Börsenspiel Trader 2026 auf Turnaround-Kandidaten. Im Fokus stehen Aktien, die der Markt deutlich abgestraft hat, deren Geschäftsmodell aber weiterhin intakt ist. Ziel ist es, Übertreibungen nach unten zu identifizieren und vom Erholungspotenzial dieser Werte zu profitieren.

Weitere InformationenMusterdepot anzeigen
Die angezeigten Kurse in den onvista Experten-Musterdepots können aufgrund unter­schied­licher Daten­lieferanten von den Kursen im Börsen­spiel "Trader 2026" abweichen.

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Hol dir Profi-Insights von Martin, Georg und Sebastian: In ihren Updates erklären sie ihre Trades, Strategien und Entscheidungen. Dazu bekommst du jede Woche neue Tipps, mit denen du dein Börsenwissen ausbaust – und die du direkt im Börsenspiel anwenden kannst. Für den vollständigen Artikel einfach kurz registrieren oder einloggen.

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Updates & Strategie

Start Börsenspiel am 7. September
Börsenspiel Trader 2026: Gewinne eine Reise nach New York · Uhr · onvista
Börsenspiel Trader 2026: Gewinne eine Reise nach New York

Tipps & Tricks

Handelsstrategien
Diese Fragen solltest du dir vor jedem Trade stellen · Uhr · onvista
Ein Mann handelt online über ein Tablet.
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YouTube-Sendungen zum Börsenspiel

Trader 2026 startet am Montag
Chefanalyst Martin erklärt unser Börsenspiel - bald geht es los!02.09.2026 · 13:12 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch

Häufig gestellte Fragen

Wie sind die Teilnahmebedingungen?

Der Teilnahmezeitraum läuft vom 07.09. bis 30.10.2026. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Veranstalter des Gewinnspiels ist die onvista media GmbH. Voraussetzung ist die Teilnahme am Börsenspiel "Trader 2026", der Beitritt zur onvista Spielgruppe sowie mindestens 8 Trades und eine positive Depot-Performance zum Spielende.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern, die diese Bedingungen erfüllen, spätestens am 07.11.2026 per Losverfahren ermittelt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von 30 Tagen nach Benachrichtigung zurück, wird neu ausgelost.

Es werden drei onvista Preise verlost:

Mitarbeiter der onvista media GmbH und der Société Générale sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung sowie die Auszahlung eines nicht ausgeschöpften Teils des Gutscheinwerts (8.529 Euro) sind ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch gegenüber der Société Générale. Es gelten unsere Datenschutzhinweise.

Gibt es noch mehr Details zu den Preisen?

Eine einwöchige New York Reise für 2 Personen im Wert von 8.529 Euro, inklusive Business-Class-Flug ab einem Flughafen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, 7 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück, Reise-Krankenversicherung und Reiserücktrittsversicherung. Zusätzliche Aktivitäten können im Rahmen des Gewinnwertes hinzugebucht werden. Die Reise muss bis 31.12.2027 angetreten und bis 31.03.2027 gebucht werden. Die Reise ist ausschließlich für New York, USA, gültig. Die Terminabstimmung erfolgt mit der Reiseagentur Canusa unter den dort geltenden Bedingungen. Eine Auszahlung des Gewinns oder eines etwaigen Restbetrags ist ausgeschlossen.

Nicht enthalten sind zusätzliche Reise- und Nebenkosten, insbesondere Kosten für Einreisegenehmigungen wie ESTA, Reisepässe, zusätzliche Versicherungen, Transfers, Verpflegung, persönliche Ausgaben sowie sonstige Kosten, die nicht ausdrücklich als Bestandteil des Gewinns genannt werden.

Das onvista Pro- und Plus-Jahresabo kann auf Wunsch direkt nach Abschluss von uns gekündigt werden, damit es sich nach einem Jahr nicht automatisch verlängert.

Hinweis: Die Preise der onvista Spielgruppe werden ausschließlich von onvista vergeben. Es besteht kein Anspruch gegenüber der Société Générale.

Was muss vor der USA-Reise beachtet werden?

Für die Einreise in die USA werden in der Regel ein gültiger Reisepass (empfohlen: mindestens 6 Monate Restgültigkeit), eine gültige ESTA-Genehmigung bzw. ein Visum sowie eine Kreditkarte benötigt. Bitte informiere dich rechtzeitig über die zum Reisezeitpunkt geltenden Einreisebestimmungen. Der Gewinner oder die Gewinnerin und die Begleitperson sind selbst dafür verantwortlich, alle erforderlichen Einreise- und Reisedokumente rechtzeitig zu beschaffen und deren Gültigkeit sicherzustellen.

Was passiert mit meinen Daten im Rahmen des onvista Gewinnspiels?

Das onvista Gewinnspiel findet im Rahmen des Börsen­spiels "Trader 2026" der Société Générale statt. Die bei der Anmeldung angegebenen personen­bezogenen Daten werden zunächst von der Société Générale gespeichert.

Die onvista media GmbH erhält nach Ende des Börsen­spiels ausschließlich die für die Durch­führung des onvista Gewinnspiels erforderlichen Daten der Teil­nehmerinnen und Teil­nehmer der onvista Spiel­gruppe. Dazu gehören insbesondere E-Mail-Adresse, Teilnehmer­name, Vorname, Nachname, Adresse, Anzahl der Trades und Depot-Performance.

onvista verarbeitet diese Daten zur Prüfung der Teilnahme­berechtigung, zur Gewinner­ermittlung per Losverfahren und zur Kontakt­aufnahme im Gewinn­fall. Nach vollständiger Abwicklung des Gewinn­spiels werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungs­pflichten entgegen­stehen.

Bei Gewinn der New-York-Reise werden die für die Reise­abwicklung erforderlichen Daten der Gewinnerin oder des Gewinners sowie der Begleit­person an die Reise­agentur Canusa übermittelt. Canusa organisiert die Reise und kann Daten an beteiligte Reise-Dienstleister wie Flug­gesellschaften, Hotels, Versicherungen oder sonstige Reise­anbieter weitergeben. Dabei können auch Über­mittlungen in Dritt­länder, insbesondere in die USA, erfolgen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nach Maßgabe der DSGVO insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Daten­übertragbarkeit sowie ein Beschwerde­recht bei einer zuständigen Datenschutz­aufsichts­behörde.

Weitere Informationen findest du in unseren Datenschutz­hinweisen sowie in den Spielregeln des Börsen­spiels "Trader 2026" der Société Générale.