onvista Plus eröffnet dir einen tieferen Blick in die Märkte. Du bekommst Zugang zu Analysen, aktuellen Einschätzungen und Anlage-Ideen von Börsen-Experten. So erkennst du Trends, verstehst Entwicklungen noch besser und kannst Strategien ausprobieren, die zu deinen Zielen passen.

Gleichzeitig unterstützt dich Plus bei der täglichen Kontrolle deiner Investments. Du siehst Kurse in Echtzeit, analysierst dein gesamtes Portfolio über verschiedene Depots hinweg, erkennst Chancen und Risiken schneller. Das gibt dir Sicherheit und die Möglichkeit, Entscheidungen rechtzeitig zu treffen.

Das steckt in onvista Plus

Börsen-Experten
Profis liefern dir Analysen und Marktberichte, mit denen du Potenziale erkennst und deine Entscheidungen sicherer triffst.
Plus Analysen
Börsen-Experten
Mit den Plus-Funktionen analysierst du dein gesamtes Portfolio, erkennst Stärken und Risiken, vergleichst deine Performance mit dem Markt.
Plus Portfolio-Funktionen
onvista App
Verpasse keinen Moment mehr: Aktien-, ETC- und ETN-Kurse in Echtzeit von Xetra, auch in der onvista-App.

Basic
4,90
/

Märkte in Echtzeit
  • Weniger Bannerwerbung - bessere Ladezeiten
  • Echtzeitkurse für Deutsche Börse-Indizes
Plus
Beliebteste Wahl
14,90
/

Markttiefe mit Analysen
  • Alle Premium-Artikel lesen
  • Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs
  • Chartzeit - Wöchentlich Trading- und Investmentideen erhalten
  • Portfolio - Analysen und Erträgekalender nutzen
Pro
39,90
/

Maximale Kurs-Transparenz
  • Alle Premium-Artikel lesen
  • Xetra® Orderbuch mit den 10 aktuellsten Geld- und Briefkursen in Echtzeit
  • Chartzeit - Wöchentlich Trading- und Investmentideen erhalten
  • Portfolio - Analysen und Erträgekalender nutzen

Mit onvista Plus voraus

Erkenne Chancen, minimiere Risiken und entscheide, bevor andere reagieren

Vorsprung durch Wissen
Experten-Analysen, um Märkte und Einzelwerte richtig zu bewerten
Ideen fürs Depot
Anlage- und Wertpapier-Inspirationen von Profi-Tradern und Experten
Risiken minimieren
Gesamt-Portfolio über alle Depots hinweg analysieren und vergleichen
Schnell reagieren
Aktien-, ETC-, ETN-Kurse in Echtzeit - vom Börsenplatz Xetra®

Aus der onvista Community

Das schätzen Anleger besonders an onvista Plus

"Als Plus Abonnent hab ich Zugriff zu vielen Informationen und Analysen, die Musterdepots Trading und Investment mit den entsprechenden Erläuterungen haben mir schon die ein oder andere gute Idee geliefert."
Dirk
Deutschland
"Ich kann das Onvista Abo Plus oder Pro nur empfehlen. Tgl. Analysen, auch auf YouTube zu Aktien, Indizes und Co. Wenn Ihr die App auch klasse findet dann immer Liken und alles mitnehmen an YouTube Channels. Immer aktuell und professionelle Analysen. Top!!!"
Nico
Deutschland
"Sehr gutes Portal mit vielen nützlichen Informationen. Besonders gelungen sind der automatische Datenimport von Depots bei anderen Banken und die Möglichkeit der Depotanalyse nach Ländern, Risikoverteilung etc. Auch die Analyse von ETFs, von denen es bekanntlich viele gibt, ist sehr gut. Ich benutze die kostenpflichtige Plus-Version."
Joachim
Deutschland

Häufig gestellte Fragen

Welche Zahlungsarten stehen zur Verfügung?

Du kannst Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay oder Bankeinzug (SEPA-Lastschrift) als Zahlungsart für dein Abonnement wählen.

Wie kann ich onvista Plus kündigen?

Du kannst dein Abonnement in den Einstellungen deines onvista-Profils kündigen. Eine Kündigung ist jeweils zum Ende des Abrechnungszeitraums möglich.

Brauche ich für onvista Plus einen my onvista-Zugang?

Ja. my onvista ist der völlig kostenfreie Mitgliederbereich von onvista. Falls du noch kein Benutzerkonto besitzt, kannst du dich hier kostenlos registrieren.

Gilt das Angebot für alle?

Das Angebot gilt für Personen ohne aktives onvista-Abo. Mit dem Code kannst du das Abo für 12 Monate zum reduzierten Preis nutzen.

onvista Basic, Plus und Pro im Detail

EinstellungenRegistrierungBasicPlusPro
Basisfunktionen
Musterdepot
Watchlist
Portfolio: Echte Depots verbinden
Handeln-Funktion
Werbung
Weniger Bannerwerbung
Kurse in Echtzeit
Echtzeitkurse Deutsche Börse Indizes (DAX®, MDAX®, SDAX® etc.)
Echtzeitkurse für Handelsplatz Frankfurt*
XETRA Echtzeitkurse Aktien, ETNs, ETCs
XETRA Echtzeitkurse Orderbuchtiefe
Marktanalysen & Ideen
Alle Premium-Analysen lesen
ChartZeit Trading- & Investment-Ideen
Funktionen & Daten
Musterdepot CSV-Export
Watchlist 100+ Werte
Nachhaltigkeit Fonds & ETFs
Mehr Zeichenwerkzeuge im Chart
Strategien von Experten & Star-Investoren
Zugang zu Beta-Funktionen
Persönliche Marktübersicht
Portfolio-Tool
Benchmark-Funktion
Analyse Branche, Region, Rendite & Risiko
Erträge-Kalender
Support
Kundenservice
regulärbevorzugtbevorzugthöchste Priorität
* Frankfurter Parkett sind Echtzeitkurse der Aktien, ETFs, ETC, ETNs, Anleihen, Fonds und strukturierte Produkte die am Handelsplatz Frankfurt gehandelten werden.

