onvista Plus eröffnet dir einen tieferen Blick in die Märkte. Du bekommst Zugang zu Analysen, aktuellen Einschätzungen und Anlage-Ideen von Börsen-Experten. So erkennst du Trends, verstehst Entwicklungen noch besser und kannst Strategien ausprobieren, die zu deinen Zielen passen.
Gleichzeitig unterstützt dich Plus bei der täglichen Kontrolle deiner Investments. Du siehst Kurse in Echtzeit, analysierst dein gesamtes Portfolio über verschiedene Depots hinweg, erkennst Chancen und Risiken schneller. Das gibt dir Sicherheit und die Möglichkeit, Entscheidungen rechtzeitig zu treffen.
Das steckt in onvista Plus
- Weniger Bannerwerbung - bessere Ladezeiten
- Echtzeitkurse für Deutsche Börse-Indizes
- Alle Premium-Artikel lesen
- Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs
- Chartzeit - Wöchentlich Trading- und Investmentideen erhalten
- Portfolio - Analysen und Erträgekalender nutzen
- Alle Premium-Artikel lesen
- Xetra® Orderbuch mit den 10 aktuellsten Geld- und Briefkursen in Echtzeit
- Chartzeit - Wöchentlich Trading- und Investmentideen erhalten
- Portfolio - Analysen und Erträgekalender nutzen
Häufig gestellte Fragen
Welche Zahlungsarten stehen zur Verfügung?
Du kannst Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay oder Bankeinzug (SEPA-Lastschrift) als Zahlungsart für dein Abonnement wählen.
Wie kann ich onvista Plus kündigen?
Du kannst dein Abonnement in den Einstellungen deines onvista-Profils kündigen. Eine Kündigung ist jeweils zum Ende des Abrechnungszeitraums möglich.
Brauche ich für onvista Plus einen my onvista-Zugang?
Ja. my onvista ist der völlig kostenfreie Mitgliederbereich von onvista. Falls du noch kein Benutzerkonto besitzt, kannst du dich hier kostenlos registrieren.
Gilt das Angebot für alle?
Das Angebot gilt für Personen ohne aktives onvista-Abo. Mit dem Code kannst du das Abo für 12 Monate zum reduzierten Preis nutzen.
onvista Basic, Plus und Pro im Detail
|Einstellungen
|Registrierung
|Basic
|Plus
|Pro
Basisfunktionen
Werbung
Weniger Bannerwerbung
Kurse in Echtzeit
Echtzeitkurse Deutsche Börse Indizes (DAX®, MDAX®, SDAX® etc.)
Echtzeitkurse für Handelsplatz Frankfurt*
XETRA Echtzeitkurse Aktien, ETNs, ETCs
XETRA Echtzeitkurse Orderbuchtiefe
Marktanalysen & Ideen
ChartZeit Trading- & Investment-Ideen
Funktionen & Daten
Musterdepot CSV-Export
Watchlist 100+ Werte
Nachhaltigkeit Fonds & ETFs
Mehr Zeichenwerkzeuge im Chart
Zugang zu Beta-Funktionen
Persönliche Marktübersicht
Portfolio-Tool
Benchmark-Funktion
Analyse Branche, Region, Rendite & Risiko
Erträge-Kalender
Support
Kundenservice
|regulär
|bevorzugt
|bevorzugt
|höchste Priorität
* Frankfurter Parkett sind Echtzeitkurse der Aktien, ETFs, ETC, ETNs, Anleihen, Fonds und strukturierte Produkte die am Handelsplatz Frankfurt gehandelten werden.