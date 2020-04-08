Damit deine Strategie sitzt Mehr onvista für dein Depot

onvista Plus eröffnet dir einen tieferen Blick in die Märkte. Du bekommst Zugang zu Analysen, aktuellen Einschätzungen und Anlage-Ideen von Börsen-Experten. So erkennst du Trends, verstehst Entwicklungen noch besser und kannst Strategien ausprobieren, die zu deinen Zielen passen.



Gleichzeitig unterstützt dich Plus bei der täglichen Kontrolle deiner Investments. Du siehst Kurse in Echtzeit, analysierst dein gesamtes Portfolio über verschiedene Depots hinweg, erkennst Chancen und Risiken schneller. Das gibt dir Sicherheit und die Möglichkeit, Entscheidungen rechtzeitig zu treffen.