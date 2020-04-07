Strukturiert handeln statt spekulieren
Investiere mit einem konkreten Plan
Am 29. und 30. August kommt Börsenexperte Martin Goersch nach Hamburg. Du arbeitest zwei Tage lang persönlich mit ihm. Praxisnah und auf Augenhöhe.
Du lernst, wie du Aktien systematisch auswählst und erkennst Chancen in unterschiedlichen Marktlagen. Du entwickelst einen klaren Entscheidungsprozess für deine Trades und Investments - mit kalkulierbaren Risiken.
Am Ende verlässt du das Seminar mit einem Plan, den du direkt anwenden kannst.
Nutze Marktzyklen gezielt. Handle mit System.
Triff fundierte Entscheidungen statt Trends hinterherzulaufen.
Marktstrukturen verstehen
Chancen erkennen
Risiken bewusst steuern
Portfolio aktiv führen
Dein Coach und Experte
Vom Trading im Studium bis zur eigenen Akademie: Martin Goersch handelt seit über 20 Jahren aktiv an der Börse, ist bekannt aus ntv und dem onvista YouTube-Kanal und arbeitet mit einem klaren, regelbasierten Ansatz statt Bauchgefühl.
Sein Fokus liegt auf strukturierter Marktanalyse, Swing-Trading und nachvollziehbaren Entscheidungsprozessen, die Anlegern echte Orientierung und umsetzbare Klarheit geben.
Zufriedene Teilnehmer berichten
Vom Aha-Moment zur eigenen Trading-Strategie. So erlebten andere das Seminar mit Martin in 2025.
Aktienseminar Hamburg
Für aktive Anleger, die regelmäßig handeln
- 2-tägiges Aktienseminar in Hamburg
- Gemeinsames Mittagessen & Get-together
- Persönlicher Austausch mit Martin Goersch
- Detaillierter Ablaufplan siehe FAQ
Dorint Hotel Hamburg
Meet & Greet
Neben wertvollen Trading-Insights bietet das Seminar auch Raum für persönlichen Austausch und Networking. Mittagessen sowie süße und salzige Pausensnacks, Wasser, Saft, Kaffee und Tee sind inklusive. Ein besonderes Highlight ist das Get-together mit Martin Goersch bei Fingerfood und Drinks.
Häufig gestellte Fragen
Wie genau ist der Ablauf des Seminars?
Für dich haben wir eine PDF mit allen wichtigen Informationen zusammengestellt. Darin findest du den detaillierten Ablauf der beiden Seminartage sowie weitere Infos zum Hotel und zur Organisation.
Du kannst die PDF hier herunterladen.
Gibt es ein Zimmerkontingent für Seminarteilnehmer?
Bei Seminaren, die in Hotels stattfinden, reservieren wir in der Regel ein begrenztes Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer – zum Beispiel etwa 20 Zimmer in Berlin und Hamburg. Die Zimmer können häufig zu einem vergünstigten Preis gebucht werden, der unter dem regulären Hotelpreis liegt.
Informationen dazu, wie du ein Zimmer aus diesem Kontingent buchen kannst, erhältst du in deiner Buchungsbestätigung vom Seminar.
Wie lange gilt der Early Bird Rabatt?
Nicht bei jedem Event bieten wir Early-Bird-Rabatte an. Wenn es einen gibt, gilt das Prinzip: First come, first served. Es steht nur eine begrenzte Anzahl vergünstigter Tickets zur Verfügung. Sobald diese ausverkauft sind, gilt wieder der reguläre Ticketpreis.
Du hast noch Fragen zum Seminar?
Wenn du Fragen oder Anregungen zu unseren Seminaren hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an service@onvista.de. Wir helfen dir gerne weiter.