Gibt es ein Zimmerkontingent für Seminarteilnehmer?

Bei Seminaren, die in Hotels stattfinden, reservieren wir in der Regel ein begrenztes Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer – zum Beispiel etwa 20 Zimmer in Berlin und Hamburg. Die Zimmer können häufig zu einem vergünstigten Preis gebucht werden, der unter dem regulären Hotelpreis liegt.



Informationen dazu, wie du ein Zimmer aus diesem Kontingent buchen kannst, erhältst du in deiner Buchungsbestätigung vom Seminar.