+78 % in nur 12 Monaten! Ist CTS Eventim schon aus dem Gröbsten raus?

Die Aktie von CTS Eventim hat sich während der Corona-Pandemie richtig gut behauptet. In den vergangenen zwölf Monaten kletterte sie um 78 % auf zurzeit 59,52 Euro (Stand: 9. August 2021).

Operativ lief es für CTS Eventim zuletzt nicht so rosig

Bis zum 30. März dieses Jahres stand unterm Strich ein Umsatz von gerade einmal 91 Mio. Euro für die vorangegangenen zwölf Monate. Gewinne sind aktuell nicht in Sicht.

Und dennoch denkt das Management um CEO Klaus-Peter Schulenberg auch in diesen Tagen groß. In Italien soll die größte Multifunktionsarena des Landes entstehen.

Es handelt sich um die in Mailand geplante MSG Arena. Diese soll ihre Türen 2025 öffnen. CTS übernimmt das Bauprojekt und will die Arena anschließend auch betreiben. 2026 ist dort die Austragung der Olympischen Winterspiele geplant.

Das Außengelände ist mehr als 10.000 Quadratmeter groß und kann für groß angelegte Open-Air-Veranstaltungen genutzt werden. In der Halle selbst sollen 16.000 Menschen Platz finden. Die Investitionssumme beträgt rund 180 Mio. Euro.

Und CTS Eventim hat Erfahrung in diesem Business. In Deutschland betreibt das Unternehmen die Lanxess-Arena in Köln sowie die Waldbühne Berlin. In London gehört die Eventim Apollo Hall zum Portfolio.

Ist das nichts weiter als Großmannssucht?

Schauen wir uns einmal gemeinsam die Bilanz an, um abzuschätzen, wie es langfristig weitergehen könnte.

Und hier sehe ich leider erste Warnzeichen. Das Umlaufvermögen ist niedriger als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Auch der Verschuldungsgrad, also das Verhältnis der Schulden zum Eigenkapital, ist mit rund 48 % relativ hoch.

Ich sehe hier für die mittelfristige Zukunft kein wirklich stabiles Fundament. Manch ein Analyst rechnet zwar mit hohen Cashflows in den kommenden Jahren und sieht den fairen Wert der Aktie etwas höher als den aktuellen Kurs von 59,52 Euro. Aber ein bisschen Wachstumsmusik allein reicht mir nicht. Wenn ich investieren soll, muss das Unternehmen auch auf zwei stabilen Beinen stehen.

