1.000-%-Aktien: So einfach kann man sie finden!

Eine 1.000-%-Aktie zu finden ist gar nicht so einfach. Schließlich müsste sich eine solche Aktie über einen bestimmten Zeitraum verzehnfachen.

Schaut man sich die durchschnittlichen Renditen von Aktien an, die im langfristigen Durchschnitt vielleicht nur 6 oder 8 % erreichen, so wird einem schnell klar, dass nur eine äußerst erlesene Auswahl an Aktien dieses Ziel überhaupt erreichen kann.

Zu den Aktien, die sich in den letzten Jahren verzehnfacht haben, können Tesla oder Amazon gezählt werden. Aber auch die Aktien von Gamestop hätten bei einem optimalen Einstiegs- und Verkaufszeitpunkt innerhalb kürzester Zeit eine solch hohe Performance erreicht.

Auffallend bei allen Aktien sind eine hohe Medienpräsenz sowie eine harte Community, die hinter den jeweiligen Aktien steht. Es gibt regelrechte Fans, die stark an die Zukunftsaussichten glauben. Das ist auch zwingend erforderlich, denn meist lässt sich die vorliegende Bewertung nicht mehr rational erklären.

Es stellt sich daher die Frage, was diese 1.000-%-Aktien so wertvoll macht. Nun, prinzipiell mag es die Investment-Story sein. Eine solche liegt aber auch bei vielen anderen Unternehmen vor. Es muss also noch weitere Punkte geben, die für eine Verzehnfachung des Aktienkurses sorgen.

Ein weiteres Kriterium könnte in der Größe der Aktie selbst liegen. Handelt es sich beispielsweise um ein Small-Cap-Unternehmen, das in einem großen Markt agiert, so könnte ein Verzehnfacher-Potenzial vorliegen.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Aktie stark wächst und einige Vorteile gegenüber der Konkurrenz besitzt. Diese sollen sich natürlich mittel- bis langfristig nicht so einfach kopieren lassen.

Auf der Suche nach 1.000-%-Aktien lohnt sich häufig auch ein Blick auf den Technologiesektor. Schließlich sind Tesla und Amazon streng genommen hochinnovative Unternehmen des Technologiesektors.

Nur eine neuartige Technologie rechtfertigt schließlich auch eine hohe Bewertung. Ein reiner Elektro-Automobilhersteller oder ein klassischer Versandhändler wird wahrscheinlich nicht die gleiche Bewertung erhalten, wie sie für Tesla oder Amazon aktuell gezahlt wird.

Ein weiteres Kriterium für eine mögliche 1.000-%-Aktie könnte ein stark wachsender Markt sein. Offenbart sich nämlich der Sachverhalt, dass in den nächsten Jahren der potenzielle Markt um ein Vielfaches wachsen wird, so sollte dies auch für die in dem Markt befindlichen Unternehmen positiv sein.

Nicht zu vergessen bleibt, dass auch viel Glück bei der Suche einer 1.000-%-Aktie erforderlich ist. Aktien mit einem Verzehnfacher-Potenzial gibt es schließlich viele.

Am Ende erreichen aber nur ganz wenige Aktien dieses Ziel. Das Glück bezieht sich dabei nicht nur auf den optimalen Einstiegszeitpunkt mit einer langen Haltedauer, sondern besonders auf das Investment selbst. Viele Unternehmensstrategien mögen zwar funktionieren, für eine 1.000-%-Rendite reichen sie jedoch nicht aus.

Der Artikel 1.000-%-Aktien: So einfach kann man sie finden! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Foto: Tesla