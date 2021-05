1.000 Euro investiert in die Amazon-Aktie beim IPO hätte dein Leben verändert: Bei diesen Tech-Aktien ist es nicht zu spät!

Wer als Investor 1.000 Euro in die Amazon-Aktie zum Börsengang investiert hätte, der wäre heute reich. Die Aktie hat eine sagenhafte Performance erzielt und zumindest die Investoren, die die Höhen und Tiefen ausgehalten hätten, dürften sich heute über eine nette Rendite freuen. Ja, sogar über ein gigantisches Vermögen.

Trauerst du der Amazon-Aktie nach? Ohne Zweifel: Wer nicht, der in den letzten zwei Jahrzehnten einigermaßen mündig gewesen wäre, um eine solche Investitionsentscheidung zu treffen. Mit Blick auf weitere Tech-Aktien könnten jedoch eine solche Rendite und Performance noch möglich sein. Im Folgenden wollen wir einen Blick auf zwei spannende Vertreter riskieren, die dir auf diesem Weg helfen können.

Shopify -Aktie: Auf Amazons Spuren?

Eine erste Tech-Aktie, die auf den Spuren der Amazon-Aktie wandeln könnte, ist für mich die von Shopify. Womöglich sogar sehr direkt. Immerhin hat das Unternehmen ebenfalls den E-Commerce im Fokus. Wenn auch aus einer anderen Perspektive heraus.

Shopify möchte Händlern dabei helfen, ihre eigenen E-Commerce-Vorhaben Realität werden zu lassen. Das geschieht mithilfe von Shoplösungen und anderen Dienstleistungen rund um den Onlinehandel. Sowie nicht nur aus Gutmenschentum, sondern auch für regelmäßige und wiederkehrende Umsätze durch Abo-Gebühren. Ein Ansatz, der immer mehr in Richtung Ökosystem geht. Shopify wickelt auf seiner Plattform inzwischen schließlich ein Warenvolumen in Milliardenhöhe ab. Ja, sogar zuletzt in dreistelliger Milliardenhöhe auf annualisierter Basis.

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 40 könnte Investoren schwindelig werden. Keine Frage: Das ist ein Risiko. Wer jedoch langfristig orientiert investiert und auch hier bereit ist, die Höhen und Tiefen auszusitzen, der könnte über Jahre und Jahrzehnte hinweg noch auf den Spuren von Amazon wandeln.

Etsy : 1,7 Billionen US-Dollar Marktpotenzial

Eine zweite Aktie, die ebenfalls auf den Spuren von Amazon wandeln könnte, ist für mich die von Etsy. Insbesondere nach der Tech-Korrektur weist eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21 Mrd. US-Dollar auf eine vergleichsweise kleine Chance hin. Wie gesagt: Mit Blick auf Amazon als Vergleichsgröße und den E-Commerce-Wachstumsmarkt.

Etsy wird möglicherweise niemals so groß werden, wie Amazon es ist oder noch wird. Muss es allerdings auch nicht. Immerhin nimmt das Management trotzdem einen Gesamtmarkt mit einem Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar ins Visier. Der Vergleich mit der aktuellen Marktkapitalisierung könnte daher noch ein gigantisches Potenzial beinhalten.

Verlangsamt sich das Wachstum? Nimmt der COVID-19-Effekt derzeit ab? Korrigiert die Aktie deutlich zweistellig? All das ist natürlich möglich. Für mich ist es jedoch die Vision und der Gesamtmarkt, die mir zeigen: Eine Amazon-ähnliche Performance könnte langfristig orientiert möglich sein.

Amazon-ähnlich? E-Commerce nicht ausgereizt!

Wie gesagt: Amazon hätte dich in jungen Jahren überaus reich gemacht. Dennoch existieren junge, wachstumsstarke Chancen, die noch immer ein langfristiges Potenzial besitzen. Selbst im E-Commerce, die Aktien von Etsy und Shopify beweisen das.

