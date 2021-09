1.000 Euro übrig? Der Megatrend Kryptowährung könnte den Einsatz vervielfachen

Der Megatrend Kryptowährung ist ein ganz besonders heißes Eisen. Hier hat man es mit Technologien zu tun, die man im Zweifel kaum versteht.

Zudem sind die Ziele unvorstellbar groß. Nach einem dezentralen Finanzsystem hat eigentlich niemand gefragt. Da ist der Megatrend Elektromobilität doch wesentlich leichter zu verdauen.

Trotzdem muss man nüchtern anerkennen, dass hier ein Ball ins Rollen gekommen ist, der sich so einfach nicht wieder einfangen lässt. Ganz im Gegenteil. Der Trend nimmt immer weiter Fahrt auf.

Erst diese Woche gelang dem kleinen Land El Salvador die Einführung einer Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel. Ein Grund von vielen, um jetzt 1.000 Euro in den Megatrend Kryptowährung zu investieren.

Aber wie? Derzeit sind über 11.000 Kryptoprojekte aktiv. Hier die Nadel im Heuhaufen zu finden dürfte kaum jemandem gelingen.

Meine Strategie ist hingegen einfach. Ich würde die 1.000 Euro jeweils zur Hälfte in die Aktien von Kryptoschürfer Hut 8 und Kryptobörse Coinbase investieren.

Der totale Kurswahnsinn

Kryptowährungen sind extrem volatil. Das bleibt einem auch bei den dazugehörigen Aktien nicht erspart.

Nach dem Börsengang im Januar 2021 stieg der Aktienkurs der Hut-8-Aktie um schwindelerregende 300 %. Nur um dann um 75 % einzubrechen.

Der Coinbase-Aktie erging es nicht besser. Nach einem kurzen Freudensprung halbierte sich der Kurs blitzartig.

Diese Art von Kurswahnsinn macht vielen Investoren Angst. Doch man darf nicht vergessen, dass der Megatrend Kryptowährung noch recht jung ist. Erst vor etwas mehr als zehn Jahren gingen die ersten Projekte kommerziell an den Start.

Bei den jungen E-Commerce-Aktien war es vor 20 Jahren nicht anders. Heute wünschen sich viele, damals gekauft zu haben.

Die perfekte Kombination für den Megatrend Kryptowährung

Man darf nicht vergessen: Extreme Volatilität hat immer zwei Gesichter. Stark fallende Kurse auf der einen Seite und stark steigende Kurse auf der anderen.

Diese Art von Achterbahn kann man fahren, solange der Einsatz nicht allzu hoch ist. Dementsprechend würde ich im aktuellen Umfeld nicht mehr als 1.000 Euro in den Megatrend Kryptowährung investieren.

Die Aufteilung zwischen Hut 8 und Coinbase ist dabei aus meiner Sicht ideal. Hut 8 hält nach eigenen Angaben mehr selbst geschürfte Münzen als jedes andere öffentlich gehandelte Unternehmen. Investoren können auf diesem Weg leicht an den Wertsteigerungen der Münzen partizipieren, ohne selbst Münzen halten zu müssen.

Kryptobörse Coinbase verdient hingegen in erster Linie am Kauf und Verkauf von Kryptomünzen. Im Gegensatz zu den Kryptoschürfern hat man hier nicht den harten Wettbewerb um die Rechenleistung am Hals. Dafür ist man den Launen der Münzsammler ausgeliefert.

Ein nervenaufreibender Megatrend, der den Einsatz vervielfachen kann? Aber immer doch!

Zwei Geschäftsmodelle, eine Wirkung: langfristiger Reichtum durch den Megatrend Kryptowährung.

In Kombination bilden die beiden Aktien das Kryptouniversum perfekt ab. Man kann sowohl von der Wertsteigerung als auch vom Handel profitieren.

Ist der Megatrend Kryptowährung tatsächlich in der Phase, in der sich der Megatrend Internet im Jahr 1997 befand? Wenn dem so ist, kann sich der Einsatz von 1.000 Euro über die nächsten Jahre leicht vervielfachen.

