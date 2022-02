1.000 Euro übrig? Diese Aktie würde ich damit jetzt kaufen

An den Börsen ist die Achterbahnfahrt in vollem Gange. Da ist es nicht einfach zu entscheiden, ob man nun Aktien kaufen sollte, oder vielleicht doch lieber abwartet, bis sich die Märkte wieder etwas beruhigt haben. Für mich gibt es aber eine Handvoll Aktien, die man in jeder Marktlage kaufen kann. Wenn der Kurs dann mal von der allgemeinen Stimmung am Markt mit in die Tiefe gerissen wird, umso besser. Dann kriegt man noch mehr für sein Geld. Eine dieser Aktien ist die Microsoft-Aktie.

Microsoft, die Wachstumsmaschine

Auch die Microsoft-Aktie konnte sich dem Ausverkauf der Technologieaktien in den letzten Monaten nicht entziehen. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um etwa 15 % auf aktuell 284,68 US-Dollar gefallen (Stand: 23.02.2022). Und das, obwohl Microsoft erst vor wenigen Tagen mit hervorragenden Geschäftszahlen glänzen konnte.

Der Softwaregigant ist eine wahre Wachstumsmaschine, die sich über die Jahre stark gewandelt hat. Früher waren es hauptsächlich die Windows-Lizenzen, die das Geschäft angetrieben haben. Heute hat Microsoft eine ganze Reihe von Wachstumstreibern. Aber insbesondere das Cloud Computing hat sich als Zugpferd herauskristallisiert. Hier kann Microsoft Jahr für Jahr Wachstumsraten jenseits von 30 % und steigende Gewinne aus dem Hut zaubern.

Noch dazu ist das gesamte Geschäft des Konzerns unglaublich robust. Selbst eine schwere Rezession kann dem Konzern nichts anhaben, wie der Blick in die Vergangenheit eindrucksvoll beweist.

Trotz der inzwischen enormen Größe kann Microsoft auch heute noch rasant wachsen. Im letzten Geschäftsjahr ist der Nettogewinn beispielsweise um 38 % auf 61 Mrd. US-Dollar in die Höhe geschossen. Microsoft hat es also geschafft, innerhalb eines Jahres sagenhafte 17 Mrd. US-Dollar an zusätzlichen Gewinnen aus dem Ärmel zu schütteln!

Fallender Aktienkurs trotz stark steigender Gewinne

Und auch in diesem Geschäftsjahr ist mit einem kräftigen Gewinnsprung zu rechnen. Das Geschäftsjahr beginnt bei Microsoft im Juli. Deshalb hat der Konzern schon zwei Quartale des laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen. Und nach diesen sechs Monaten ist der Nettogewinn schon um weitere 33 % auf mehr als 39 Mrd. US-Dollar oder 5,19 US-Dollar je Aktie in die Höhe geschossen. In den vergangenen vier Quartalen lag der Gewinn je Aktie bei insgesamt 9,39 US-Dollar. Damit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf dieser Basis bei 30.

Es ist aber davon auszugehen, dass der Gewinn auch in den letzten beiden Quartalen des Geschäftsjahres weiter steigen wird. Deshalb liegt das KGV eigentlich wahrscheinlich noch niedriger. Wenn Microsoft es schafft, auch in den kommenden Jahren weiter kräftig zu wachsen, hat die Aktie deshalb aus meiner Sicht noch jede Menge Potenzial. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass sich das Wachstum in naher Zukunft abschwächen könnte. Und daher ist die Aktie meine erste Wahl für eine Investition in diesen Zeiten.

