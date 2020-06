1.000 € in diese 3 Top-Aktien zu investieren wäre ein brillanter Schritt

Seit die COVID-19-Pandemie ihr Unwesen treibt, haben Investoren eine noch nie da gewesene Volatilität auf dem Aktienmarkt erlebt. In den fünf Wochen zwischen Mitte Februar und Ende März stürzte der S&P 500 um 34 % ab und markierte damit den schnellsten Rückgang in die Baisse in der Geschichte des Indexes.

Erfahrene Anleger werden erkennen, dass Marktkorrekturen wie diese in der Vergangenheit ein hervorragender Zeitpunkt waren, um Aktien erstklassiger Qualität mit einem Abschlag zu erwerben, ein Schritt, der in den kommenden Jahren Vorteile bringen wird. Selbst wenn die Märkte einen Großteil der Verluste, die sie während des anfänglichen Markteinbruchs erlitten haben, wieder wettgemacht haben, können Investoren immer noch davon profitieren, indem sie zu ermäßigten Preisen in einige Spitzenunternehmen investieren.

Diese Gelegenheiten sind auch nicht nur für die Wohlhabenden: Wenn du nur 1.000 Euro in bar übrig hast, die du nicht für unmittelbare Ausgaben oder zur Aufstockung deines Notfallfonds benötigst, wird es in den nächsten Jahren wie ein glänzender Schachzug aussehen, wenn du dieses Geld in drei Top-Aktien investierst.

1. Walt Disney

Es lässt sich nicht leugnen, dass Disney zu den Unternehmen gehört, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind. Themenparks und Freizeitparks mussten schließen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Die Filmproduktion kam zum Erliegen, Kreuzfahrtschiffe wurden angedockt und Einzelhandelsgeschäfte geschlossen, was sich auf fast alle Geld generierenden Segmente des riesigen Unterhaltungsunternehmens von Disney auswirkte. Noch schlimmer für die Investoren: Einige dieser Probleme könnten noch Monate andauern, bevor sie sich wieder normalisieren.

Dennoch ist für das Maus-Haus nicht alles verloren. Sein Streaming-Dienst Disney+ debütierte im November mit begeisterten Kritiken und zog schnell eine riesige Fangemeinde an. Bis Anfang Mai hatte die Plattform mehr als 54 Millionen Abonnenten gewonnen. Damit ist Disney+ auf dem besten Weg, sein für 2024 angestrebtes Ziel von 60 bis 90 Millionen Abonnenten noch in diesem Jahr zu erreichen und möglicherweise Jahre früher als geplant rentabel zu werden. Hulu hat auch einen Anstieg der zahlenden Kunden auf 32 Millionen erlebt, was einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Darüber hinaus haben sich die Mediennetzwerke, das profitabelste Segment von Disney, während der Pandemie mit einem Umsatzanstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr bemerkenswert gut gehalten, was auf höhere Einnahmen der Tochtergesellschaften aus dem Kabelgeschäft und den Rundfunknetzwerken zurückzuführen ist. Infolgedessen stieg der Gesamtumsatz um 21 %, während das Betriebsergebnis im ersten Quartal um 37 % einbrach.

Disney-Aktien werden mit einem Preisnachlass von 18 % gegenüber dem Stand von vor der Pandemie verkauft. Gleichzeitig gehen Analysten davon aus, dass die Einnahmen des Unternehmens in diesem Jahr zurückgehen werden, bevor sie 2021 wieder wachsen werden. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube immer noch, dass Disney noch einige weitere Quartale des Schmerzes bevorstehen, aber die Parks und Resorts werden wieder geöffnet und die Einzelhandelsgeschäfte und die Filmproduktion werden nicht lang zurückbleiben. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Disney wieder die glücklichste Aktie der Welt ist.

Starbucks war einer der ersten Aktien, die von der Coronaviruspandemie betroffen waren. Das Unternehmen war gezwungen, den Großteil seiner Geschäfte in China und dann weltweit zu schließen.

Doch Starbucks stellte sich den Herausforderungen, indem es Aktienrückkäufe aussetzte, diskretionäre Ausgaben kürzte und bestimmte Investitionsausgaben aufschob. Darüber hinaus wurden die Standorte, die offen blieben, zu Knotenpunkten für Abhol- und Lieferaufträge, was dazu beitrug, den Schaden für das Geschäft des Kaffeelieferanten zu minimieren.

Auch wenn die Ergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal nichts Besonderes waren, so sind sie doch weit besser ausgefallen, als von vielen Investoren befürchtet. Vergleichbare Ladenverkäufe brachen um 10 % ein, wodurch der Nettoumsatz im Jahresvergleich um 5 % sank, während der Gewinn pro Aktie um 47 % zurückging. Aber gute Nachrichten sind, dass das Unternehmen selbst angesichts einer erheblichen globalen Störung weiterhin Gewinne erwirtschaftete. Auch das dritte Quartal wird nicht schön sein. Nachdem es die Hauptlast der COVID-19-Schließungen zu bewältigen hatte, wird es wahrscheinlich schlimmer ausfallen als das zweite Quartal.

Doch wenn du die Sache langfristig betrachtest, bleibt die Investitionsthese für Starbucks fest intakt. Die Menschen werden ihre Koffeinabhängigkeit und ihre tägliche Tasse Kaffee einfach nicht aufgeben. Die Staaten fangen an, ihre „Bleiben Sie zu Hause“-Verordnungen zu lockern, und wenn die Verbraucher erst einmal den Schritt nach draußen gewagt haben, werden sie begierig darauf sein, zu ihrer täglichen Routine zurückzukehren, wozu zweifellos auch ein Zwischenstopp bei ihrem freundlichen Starbucks in der Nachbarschaft gehören wird.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen des Unternehmens in diesem Jahr um 10 % zurückgehen werden, aber im Jahr 2021 wieder wachsen werden. Die Aktie wird auch mit einem Abschlag von 15 % auf das Niveau vor dem COVID verkauft, was vorausschauenden Anlegern die Chance gibt, Starbucks-Aktien billig zu erwerben.

3. Booking Holdings

Ein weiteres Unternehmen, das stark von der Pandemie betroffen ist, ist der Onlinereisespezialist Booking Holdings. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen eine der schwierigsten Reisezeiten seiner Geschichte erlebt. Freizeitreisen gehörten zu den Branchen, die am stärksten von der Pandemie betroffen waren, insbesondere angesichts der Konzentration von Booking auf internationale Reiseziele. Die Nachrichten werden noch schlimmer, denn die Reisebranche könnte zu den Letzten gehören, die sich erholt, da die Verbraucher nur langsam aus den von der Regierung verhängten Sperren herauskommen.

Booking hat unmittelbare Maßnahmen ergriffen, um Bargeld zu sparen und die Liquidität zu erhöhen, Aktienrückkäufe zu stoppen, Marketingausgaben zu kürzen, nicht unbedingt notwendige Kosten zu senken und einen Einstellungsstopp zu verhängt. Darüber hinaus stimmten viele der obersten Führungskräfte dafür, auf ihre Gehälter zu verzichten, bis sich die Lage stabilisiert hat.

Die jüngsten Finanzergebnisse von Booking spiegeln dies wider. Im ersten Quartal gingen die Bruttoreisebuchungen - einschließlich Steuern und Gebühren, abzüglich der Stornierungen - im Jahresvergleich um 51 % zurück. Dies führte zu einem Einbruch der Einnahmen um 19 % und drückte das Ergebnis des Unternehmens in die Verlustspalte. Das Unternehmen war auf Nicht-GAAP-Basis (bereinigt) profitabel, aber die Ergebnisse waren mit einem KGV-Rückgang von 66 % eher enttäuschend.

Doch wenn die Verbraucher den langen Weg zur wirtschaftlichen Erholung beginnen und ihr verfügbares Einkommen zurückkehrt, wird es eine Menge aufgestaute Nachfrage nach Reisen geben. Während der Telefonkonferenz für das erste Quartal sagte CEO Glenn Fogel: „Obwohl die Auswirkungen des Virus auf den Reiseverkehr beispiellos sind, bin ich zuversichtlich, dass diese Krise schließlich beendet wird und die Menschen wieder reisen werden. Reisen ist grundlegend für das, was wir sind“, sagte Glenn Fogel. Er fuhr damit fort, dass Booking sich positioniere, „um die Nachfrage nach Reisen zu erfassen, wenn sie zurückkehrt, damit wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen und unsere Führungsposition ausbauen können.“

Während die nächsten paar Quartale schwierig sein könnten, hat Booking Holdings schon früher mit existenziellen Krisen zu kämpfen gehabt, darunter die Finanzkrise. Dennoch hat sich das Unternehmen stärker als je zuvor erholt und sich zu einer der erfolgreichsten Aktien des letzten Jahrzehnts entwickelt.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen in diesem Jahr um 50 % zurückgehen werden, aber die vergleichbaren Umsätze im Jahr 2021 um 68 % steigen. Die Aktie liegt immer noch mehr als 12 % unter dem Niveau von vor dem Coronavirus, was Anlegern die Möglichkeit bietet, eine großartige Aktie zu einem ermäßigten Preis zu erwerben.

Danny Vena besitzt Aktien von Booking Holdings, Starbucks, Walt Disney und besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $85 auf Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Booking Holdings, Starbucks und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short Juli 2020 $115 Calls auf Walt Disney.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und wurde am 05.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere Deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

