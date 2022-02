1.000 US-Dollar übrig? Diese Aktien kann man kaufen und 10 Jahre oder länger halten

Aktien langfristig zu kaufen und zu halten hat das Potenzial, sich auszuzahlen.

Invitation Homes, der führende Single-Family Rental Real Estate Investment Trust, ist die ideale Investition in diesen wachsenden Mietmarkt.

Extra Space Storage bietet eine Diversifizierung in den leistungsstärksten REIT-Sektor: Lagerräume.

Wichtige Punkte

Bislang hat das Jahr 2022 angesichts der anhaltenden Volatilität sicherlich eine Menge Herzklopfen verursacht. Da der S&P 500 zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um mehr als 6 % gefallen ist, scheint es kein guter Zeitpunkt zu sein, um an der Börse einzusteigen, aber eine Marktdelle ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zum Kaufen.

Ich habe darauf gewartet, dass sich der Markt abkühlt, bevor ich mehrere Gewinner aus der Welt der Immobilien-Investmentfonds (REITs) kaufe, darunter Invitation Homes und Extra Space Storage, die ich heute sehe. Diese beiden REITs haben wichtige langfristige Wachstumstreiber im Rücken und genau deshalb glaube ich, dass sie sich für langfristige Investoren in den nächsten zehn Jahren sehr gut auszahlen können.

Invitation Homes

Invitation Homes ist ein Wohn-REIT, der sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Einfamilienhäusern spezialisiert hat. Ursprünglich war Invitation Homes eine Tochtergesellschaft der Blackstone Group, der größten alternativen Investmentgesellschaft der Welt, und wurde nach der Finanzkrise, als Zwangsversteigerungen grassierten, gegründet. Das Unternehmen ging 2017 an die Börse, nachdem es sich von Blackstone getrennt hatte, und verfügt heute über ein beeindruckendes Portfolio von mehr als 80.000 Mietwohnungen.

In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs um 107 % gestiegen, während die Anleger eine jährliche Rendite von 18 % erhalten haben - eine beeindruckende Bilanz. Aber was diese Aktie wirklich zu einer großartigen langfristigen Kauf- und Halteposition macht, ist ihr Geschäftsmodell. Der Großteil des Portfolios befindet sich im Sun Belt. Diese Region ist gerade sehr gefragt, da die Menschen nach wärmeren Wintern, neuen Arbeitsmöglichkeiten und niedrigeren Lebenshaltungskosten suchen.

Mir gefällt auch, dass Invitation Homes sich ausschließlich auf die Vermietung von Einfamilienhäusern konzentriert, da dies mehr Liquidität bietet als eine Wohnung, weil der Pool an Käufern größer ist. Sollte sich der Wohnungsmarkt drehen und das Unternehmen Barmittel benötigen, könnte es einen kleinen Teil seiner Vermögenswerte verkaufen, um sich leichter zu rekapitalisieren als ein Mehrfamilienhaus-REIT. Wohnen ist auch eine wichtige Dienstleistung. Die Mieten können zwar je nach Nachfrage schwanken, aber im Allgemeinen steigen die Wohnungspreise und Mieten, weil die langfristige Nachfrage dies unterstützt. Dieses Muster wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren fortsetzen.

Extra Space Storage

Extra Space Storage ist der zweitgrößte Selfstorage-REIT nach Marktkapitalisierung und hält Anteile an mehr als 2.000 Einrichtungen in den USA. Historisch gesehen ist Selfstorage der REIT mit der besten Performance in diesem Sektor, wie die National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) seit 1994 feststellt.

In den letzten zehn Jahren ist der Aktienkurs des Unternehmens um 627 % gestiegen und hat den Anlegern eine jährliche Rendite von 26 % beschert, fast doppelt so viel wie der S&P 500 im gleichen Zeitraum. Ein Anstieg von 627 % ist ein enormer Anstieg und bedeutet, dass der Aktienkurs heute ziemlich hoch ist. Hättest du jedoch auf dem Höchststand vor der Finanzkrise im Jahr 2007 1.000 US-Dollar in Extra Space Storage investiert, wäre deine Investition trotz des Börsencrashs im Jahr 2020 heute 9.710 US-Dollar wert. Der Preis ist wichtig, aber das Geschäftsmodell ist noch wichtiger. Und Extra Space Storage hat ein solides Geschäftsmodell, das auf weiteres Wachstum ausgerichtet ist.

Self-Storage ist eine der wenigen Branchen, die in schwierigen persönlichen oder wirtschaftlichen Zeiten wirklich glänzen, was in den kommenden Jahren durchaus der Fall sein könnte. Das Geschäftsmodell ist jedoch nicht auf Notlagen angewiesen, um zu wachsen. Das kostengünstige Geschäftsmodell von Self-Storage, das nur sehr wenig Gemeinkosten und Unterhalt erfordert, verschafft dem Unternehmen die Oberhand, wenn es darum geht, die Betriebs- und Entwicklungskosten niedrig zu halten.

Darüber hinaus bietet Extra Space Storage einen Management-Service für Dritte an, der sich leicht in der Größe anpassen lässt. Heute ist das Unternehmen das größte externe Managementunternehmen der Branche. Dieser zweigleisige Ansatz, um die Lagerbranche zu dominieren, bedeutet, dass das Unternehmen in der Lage sein sollte, den kommenden Höhen und Tiefen standzuhalten und in den nächsten zehn Jahren viel Potenzial für Wachstum zu haben.

In zehn Jahren kann eine Menge passieren

In zehn Jahren kann viel passieren, Bullenmärkte und Bärenmärkte eingeschlossen. Es erfordert viel Geduld und Durchhaltevermögen, um Aktien langfristig zu kaufen und zu halten. Aber wenn du diesen Ansatz verfolgst, zahlt sich das Investieren in die richtigen Unternehmen fast immer aus, unabhängig davon, wie hoch oder niedrig der Kurs war, als du gekauft hast. Auch wenn der Markt heute stark schwankt, sind das Geschäftsmodell und die langfristige Nachfrage nach den Dienstleistungen dieser beiden Unternehmen ungebrochen.

Der Artikel 1.000 US-Dollar übrig? Diese Aktien kann man kaufen und 10 Jahre oder länger halten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Liz Brumer-Smith auf Englisch verfasst und am 16.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Liz Brumer-Smith besitzt Extra Space Storage. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Invitation Homes Inc.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images