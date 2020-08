1&1 Drillisch: Das Big Picture lässt hoffen!

Noch Anfang 2018 markierte 1&1 Drillisch bei 72,35 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt, ein anschließender Trendwechsel drückte die Notierungen in den Bereich von 22,00 Euro abwärts, die Corona-Krise setze noch eins drauf und versetzte die Aktie auf ein Niveau von 13,29 Euro. Seitdem allerdings konnte eine dynamische Erholungsbewegung in den Widerstandsbereich von rund 25,00 Euro gestartete werden, zu Beginn dieses Monats gelang es sogar eine Kursspitze bei 27,03 Euro zu markieren. An die zuletzt gerissene Kurslücke aus Oktober 2019 trauten sich Investoren bislang allerdings noch nicht heran. Dennoch stimmt das gesamte Chartbild seit 2019 wieder zuversichtlicher, es ist im Ansatz eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 25,00 Euro erkennbar geworden. Sollte diese in den kommenden Monaten erfolgreich aktiviert werden, könnte hieraus eine Trendwende hervorgehen und wieder Chancen auf der Oberseite eröffnen.

5G-Ausbau im Fokus

Nachdem die Telekommunikationsunternehmen letztes Jahr Milliarden für die 5G-Lizenzen aufwenden mussten, geht es nun um den schnellen Aufbau des Netzes und ein gewinnbringendes Geschäftsmodell. Sollten die fundamentalen Daten dieses hergeben, könnten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von rund 24,00 Euro ein mögliches Sprungbrett für die mittelfristige Trendwende und nachhaltiger Aktivierung der inversen SKS-Formation darstellen. Wer sich hierbei ebenfalls auf die Seite der Käufer schlagen will, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1PGP zurückgreifen. Ziele ließen sich auf der Oberseite erneut an der Unterkante der im Oktober 2019 gerissenen Kurslücke um 27,00 Euro ausmachen, darüber könnte einen Anstieg an die nächstgrößere Widerstandszone um 32,00 Euro bevorstehen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau der beiden gleitenden Durchschnitte allerdings nicht übersteigen, ansatzweise kann hierzu auch die Marke von grob 23,00 Euro in Betracht gezogen werden. Ein Kursrutsch unter 22,00 Euro dagegen dürfte zu einem weiteren zehnprozentigen Kursabschlag in der 1&1 Drillisch-Aktie führen. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, kämen Abschläge sogar auf 18,10 Euro ins Spiel.

1&1 Drillisch (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 24,89 // 25,64 // 26,54 // 27,03 // 27,90 // 28,72 Euro Unterstützungen: 24,00 // 23,21 // 22,46 // 22,00 // 20,55 // 19,05 // 18,00 Euro

Fazit

Ein Investment bei 1&1 Drillisch und insbesondere dieser Branche birgt hohe Volatilität in sich. Erfahrener Anleger sollten sich hier nur auf mittel- bis langfristiger Basis nach eindeutiger Signallage herantrauen. Aus technischer Sicht könnte es oberhalb von 25,00 Euro zu einer Aktivierung der vorliegenden inversen SKS-Formation mit Zielen bei zunächst 27,00 Euro kommen, darüber an 32,00 Euro. Als Anlagevehikel kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1PGP zurückgegriffen werden. Die potenzielle Rendite-Chance beliefe sich bei vollständiger Ideenumsetzung auf 250 Prozent, der vorgestellte Schein dürfte am Ende bei 0,91 Euro notieren. Für den Anfang werden jedoch kleinere Handelsgrößen favorisiert, bei einem erfolgreichen Trade-Verlauf kann später nachgekauft werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA1PGP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,21 - 0,24 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 22,0086 Euro Basiswert: 1&1 Drillisch KO-Schwelle: 22,0086 Euro akt. Kurs Basiswert: 24,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,91 Euro Hebel: 10,4 Kurschance: + 250 Prozent Börse Frankfurt

