1&1 Drillisch - Die Angst geht um!

Die Angst geht um! So langsam aber sicher wird es eng für Investoren in der Drillisch-Aktie. In dieser droht Anlegern ein neues Jahrestief. Drillisch gehört zu den Aktien, die momentan leider mit einer eindeutigen Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt glänzen. Der TecDAX markierte erst am Montag ein neues Mehrjahreshoch und hat im bullischen Umfeld sogar die Chance, weiter durchzustarten. In der Drillisch-Aktien hingegen zittern die Käufer und von einem neuen Jahreshoch ist man zumindest momentan relativ weit entfernt. Vielmehr wird die Aktie im unteren Bereich ihrer Range seit Sommer gehandelt und steht damit nur noch wenige Cent über den bisherigen Jahrestief bei 21,16 EUR.Noch im Oktober sah die Sache für Anleger jedoch ganz anders aus. Damals attackierten die Bullen den EMA 200 und den zentralen Widerstandsbereich um 32,56 EUR. Es bestand die Möglichkeit, eine mittelfristige Trendwende zu vollziehen und einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Der letzte mittelfristige Bullenmarkt ist mittlerweile schon fast zwei Jahre her und seit dem damaligen Hoch verlor die Aktie 70 % an Wert. Da wäre ein Ausbruch über 32,56 EUR im Oktober ein Segen für Investoren gewesen. Wie wir heute wissen, sollte es jedoch anders kommen, nicht zuletzt auch wegen einer Umsatz- und Gewinnwarnung. Weiterlesen