1&1 kündigt Dividende auf Vorjahresniveau an

Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503) will wie im Vorjahr eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,04 Euro würde die geplante Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 0,23 Prozent entsprechen. Die Hauptversammlung (virtuell) findet am 18. Mai 2022 statt.

Der Umsatz von 1&1 stieg im letzten Jahr um 3,2 Prozent auf 3,91 Milliarden Euro. Der vergleichbare operative Gewinn (EBITDA) kletterte um 5,3 Prozent auf 671,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,10 Euro nach 1,25 Euro im Jahr zuvor. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten lag das operative Ergebnis je Aktie bei 1,94 Euro (2020: 1,92 Euro).

Die 1&1 AG konnte im Geschäftsjahr 2021 die Zahl ihrer Kundenverträge im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 600.000 auf 15,43 Mio. Verträge steigern. Das Wachstum basierte auf 670.000 neu gewonnenen Mobile Internet-Verträgen, während die Zahl der Breitband-Anschlüsse im Vergleichszeitraum leicht um 70.000 auf 4,24 Mio. abnahm, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. 1&1 erwartet unverändert im Jahr 2022 einen Anstieg des Service-Umsatzes auf ca. 3,2 Mrd. Euro (2021: 3,1 Mrd. Euro) sowie ein operatives EBITDA auf dem Niveau von 2021.

Die 1&1 AG mit Sitz in Maintal ist ein netzunabhängiger Telekommunikationsanbieter. Es werden rund 3.160 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern bietet den Kunden ein Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Größter Aktionär der im SDAX und im TecDAX gelisteten Firma ist mit knapp 78,3 Prozent die United Internet AG mit Sitz in Montabaur.

Redaktion MyDividends.de