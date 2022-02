1 Aktie, die ich letzte Woche gekauft habe

In der letzten Woche habe ich nur eine Aktie gekauft. Um es kurz zu machen: Es ist die Aktie von Zendesk. Seit einiger Zeit habe ich die Anteilsscheine bereits auf dem Schirm. Leider ist meine Cash-Quelle nicht unendlich ergiebig, ansonsten hätte ich sie vermutlich schon früher gekauft.

Die Aktie von Zendesk ist in den letzten fünf Jahren um über 300 % gestiegen. Jetzt gibt es im Moment einen kleineren Discount von ca. 24 % seit dem Rekordhoch. Für mich ein Grund, jetzt auf diese spannende Aktie zu setzen, bei der ich noch ein großes Potenzial wittere.

Zendesk: Das ist die einzige Aktie, die ich gekauft habe

Das, was Zendesk macht, lässt sich relativ einfach zusammenfassen: Die Produkte und Dienstleistungen umfassen das breite Spektrum des Kundenservices. Hier gibt es Unternehmen die Möglichkeit, selbst eine bessere Basis aufzubauen. Egal ob via gesammelter Kontaktmöglichkeiten, per Chat oder auch neuer, innovativer Dinge. Zendesk macht es möglich.

Im Wesentlichen basiert das Geschäft auf einem Abo-Modell. Für 49 bis 99 Euro (oder auch US-Dollar) je Anwender stehen verschiedene Leistungspakete zur Verfügung. Das häufigste ist hierbei das Suite-Modell für die besagten 49 Euro oder US-Dollar, das viele Dinge wie das Ticketing-System, einfachere KI-Antworten, Support per Chat, Mail, SMS oder andere Formate und Analyse-Tools beinhaltet. Neben einer ganzen Menge mehr. Das ist es im Kern, was das Geschäft für mich so attraktiv macht: ein Ökosystem. Der Kundenservice ist schließlich für ein Unternehmen entscheidend, ein Wechsel erfolgt in der Regel kaum aus trivialen Gründen. Mit einem Wechsel sind teilweise hohe Wechselkosten verbunden.

Zendesk selbst ist eine Tech- und Wachstumsaktie, die zwar mit Übernahmegerüchten konfrontiert ist. Aber auch ansonsten eine solide Wachstumsgeschichte besitzt. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal um 32 % auf 375,4 Mio. US-Dollar. Mit einem operativen Verlust von 48,1 Mio. US-Dollar schreibt das Unternehmen noch rote Zahlen. Aber: Das kann langfristig natürlich noch werden.

Ein großer Markt?

Zendesk besitzt im Moment eine Marktkapitalisierung von 14,1 Mrd. US-Dollar, was für mich eher wenig ist für ein US-Tech-Unternehmen. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 10 ist die Bewertung zwar nicht preiswert, ich glaube jedoch an das Abo-Modell und jede Menge Raum zum Wachsen. Zumal die Net-Retention-Rate von 122 % zeigt, dass die Nutzer bereit sind, mehr für die Lösungen zu bezahlen. Das ist eine Perspektive, die mir bei einer qualitativen Wachstumsgeschichte ebenfalls gefällt.

Auch die Tatsache, dass Großkunden mit über 250.000 US-Dollar Umsatz pro Jahr für lediglich 38 % der Erlöse einstehen, zeigt, dass die Kundenschicht sehr diversifiziert ist. Für mich ist die Aktie daher ein Kauf gewesen. Vielleicht ist sie für dich ja zumindest interessant.

Vincent besitzt Aktien von Zendesk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zendesk.

