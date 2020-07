1 Aktie im Warren Buffett-Stil, die seit 1998 stetig ihre Dividende steigert!

An der Börse gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Anlegern: Trader und Investoren. Während sich Trader eher auf die Kursentwicklung und fast ausschließlich nur auf diese konzentrieren, analysieren Investoren ihre Unternehmen bis ins letzte Detail und nehmen schließlich eine Bewertung vor.

Beides kann erfolgreich sein. Langfristig verspricht das Investieren jedoch mehr Nachhaltigkeit. Warren Buffett gehört zu den Investoren und hat damit allein seit 1965 eine unbeschreibliche Rendite von 2.744.062 % erzielt.

Seit 1957 hatte er mit seinen Partnerships allerdings auch schon das Kapital seiner Anleger um 2.610,6 % gesteigert, während der Dow Jones-Index im gleichen Zeitraum „nur“ 185,7 % zulegte. Dies sind sagenhaft gute Ergebnisse, die er mit dem Investieren in gute und unterbewertete Unternehmen sowie einem konzentrierten Portfolio erzielte.

Wenn du es ähnlich wie Warren Buffett machen willst, ist das folgende Unternehmen vielleicht etwas für dich. Die Rede ist von der Saputo-Aktie.

Geschichte und Geschäftsmodell

Saputo wurde bereits 1954 von der aus Sizilien (Italien) eingewanderten Saputo-Familie in Kanada gegründet. Mit 500 Kanadischen Dollar und etwas Equipment begannen sie eine Käseproduktion aufzubauen. Nach und nach wuchs das Geschäft, bis es im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 14.944 Mio. Kanadischen Dollar erreichte.

Der Konzern verkauft seine Produkte mittlerweile in mehr als 50 Ländern, beschäftigt mehr als 17.200 Mitarbeiter, besitzt weltweit 66 Betriebe und verarbeitet jedes Jahr etwa 11 Mrd. Liter Milch. Zu den Erzeugnissen gehören alle Arten von Käsespezialitäten wie Ricotta, Provolone, Parmesan, Brie, Camembert und viele mehr. Zudem werden Quark, Sahne, Joghurt, Sauerrahm, Hüttenkäse, Butter, verschiedene Milchsorten und Speiseeismischungen produziert.

Die Marken des Unternehmens sind vor allem in Nordamerika bekannt. Zu ihnen zählen beispielsweise Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads oder Joyya. Geschäftsführer ist Lino Saputo Jr., der über die Jolina Capital 32 % der Aktien hält.

Immer noch auf Wachstumskurs

Wie Saputo beweist, können auch defensive Werte stärker wachsen. Der Konzern gehört heute weltweit gesehen zu den zehn größten Milchverarbeitungsunternehmen. Seit 1997 hat es 32 Übernahmen durchgeführt und 8,8 Mrd. Kanadische Dollar in seine Expansion investiert.

Erst 2019 wurde die britische Dairy Crest Group übernommen. Der Umsatz wuchs in den vergangenen zehn Geschäftsjahren von 6.025 auf 14.944 Mrd. Kanadische Dollar, wobei es in keinem Jahr einen Rückschritt gab. Der operative Gewinn verbesserte sich von 685 auf 1.016 Mrd. Kanadische Dollar.

Stetig steigende Dividenden

30 bis 35 % des Gewinns schüttet Saputo quartalsweise an seine Aktionäre aus. Die Entwicklung der Dividende je Aktie ist genauso beeindruckend wie das gesamte Unternehmen. Seit 1998 ist sie von 0,027 auf 0,68 Kanadische Dollar je Aktie gestiegen. Aktuell liegt die Dividendenrendite demzufolge bei 2,08 % (22.07.2020). Noch viel beeindruckender ist allerdings, dass die Ausschüttung trotz der dazwischenliegenden Krisen (2001-2002 und 2008) kontinuierlich gesteigert wurde.

Aktie derzeit unterbewertet

Die Saputo-Aktie ist seit Anfang 2017 knapp 39 % von ihrem damaligen Hoch zurückgekommen (22.07.2020). Einen bedeutenden Grund, außer dass sie damals zu einem Rekord-Kurs-Cashflow-Verhältnis notierte, gibt es kaum.

Zwar hat der Konzern trotz Viruskrise zuletzt den Umsatz weiter gesteigert, aber dennoch sind negative Beeinflussungen nicht ausgeschlossen. Sie sollten aber verkraftbar sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Saputo-Aktie könnte aufgrund ihrer niedrigen Bewertung, hohen Qualität und ihren langfristigen Aussichten für Investoren derzeit eine Überlegung wert sein.

Foto: The Motley Fool