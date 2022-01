1 Aktien-Strategie, die outperformt und Millionäre hervorbringt!

Wer in Einzelaktien investiert, möchte besser als der breite Markt abschneiden. Sonst gäbe es keinen Grund, den hohen zeitlichen Mehraufwand gegenüber dem Kauf eines einfachen Indexfonds auf sich zu nehmen. Doch die meisten Anleger scheitern bei diesem Unterfangen. Die häufigsten Gründe dafür sind entweder eine fehlende Aktien-Strategie oder zu wenig Erfahrung.

Über Backtesting können wir zwar eine für uns passende Aktien-Strategie finden, aber letztendlich müssen wir sie in einer positiven und negativen Börsenphase selbst kennengelernt haben, um sie einschätzen zu können.

Piotroski F-Scores Aktien-Strategie führt zu Überrenditen

Hier ist ein Beispiel einer Aktien-Strategie, die über mehrere Jahrzehnte zu Überrenditen geführt hat. Der Piotroski F-Score ist eine fundamentale Aktien-Auswahlmethode, die eine umso höhere Rendite erzielt, je besser die entsprechenden Kriterien anzutreffen sind. Eine Studie zeigt, je weniger Punkte erfüllt sind, desto schlechter schneidet eine Aktie später ab und umgedreht.

Aktien, die möglichst viele Piotroski-Kriterien erfüllten, schneiden hingegen durchschnittlich 10 bis 18 % besser ab als der breite Markt. Eine einfache Aktien-Strategie könnte also so aussehen, dass wir Unternehmen mit einem hohen Piotroski F-Score kaufen und sie so lange halten, wie sie nicht in den unterdurchschnittlichen Bereich abrutschen.

Der Piotroski F-Score wurde vom Stanford-Professor Joseph D. Piotroski entwickelt und besteht aus neun Kriterien. Sie teilen sich in die drei Gruppen Profitabilität, Liquidität und Verschuldung sowie die operative Effizienz.

Zur Profitabilität gehören die folgenden vier Punkte:

Fällt die Gesamtkapitalrendite (Gewinn geteilt durch Bilanzsumme) positiv aus, gibt es einen Punkt.

Ein positiver Gewinn erfüllt das Kriterium ebenfalls.

Ist auch der operative Cashflow positiv, gibt es einen zweiten Punkt.

Fällt die Gesamtkapitalrendite in diesem Jahr höher aus als im Vorjahr, ist Punkt drei erfüllt.

Ist der operative Cashflow geteilt durch die Bilanzsumme höher als im Jahr zuvor, ist Punkt vier erfüllt.

Liquidität und Verschuldung prüfen wir über die folgenden Kennzahlen:

Fällt die Verschuldung (Fremdkapital durch Eigenkapital) geringer aus als im Vorjahr, ist Punkt fünf erfüllt.

Steigt die Liquidität gegenüber dem Vorjahr (Umlaufvermögen durch kurzfristige Verbindlichkeiten), gibt es einen sechsten Punkt.

Wurden gegenüber dem Vorjahr keine neuen Aktien ausgegeben, ist Punkt sieben erfüllt.

Die letzte Kennzahlen-Gruppe untersucht die operative Effizienz:

Hat sich die Bruttomarge gegenüber dem Vorjahr verbessert, gibt es einen weiteren Punkt.

Ist die Kapitalumschlaghäufigkeit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Umsatz durch Bilanzsumme), ist auch Punkt neun erfüllt.

Fazit

Alle Kriterien zielen also darauf ab, Unternehmen zu finden, deren Kennzahlen sich in jeder Hinsicht gegenüber dem Vorjahr verbessern. Langfristig hängt die Kurs- direkt mit der fundamentalen Unternehmensentwicklung zusammen, was den Erfolg der Aktien-Strategie erklärt. Wer den Piotroski F-Score nutzen möchte, kann einen Aktien-Screener verwenden. So reduziert sich der Zeitaufwand deutlich.

Der Artikel 1 Aktien-Strategie, die outperformt und Millionäre hervorbringt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022(Werbung)

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.(Werbung)

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images