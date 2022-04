1 DAX-Dividendenaktie, die ich noch im April in den Fokus rücken würde

Wenn es eine DAX-Dividendenaktie gibt, die ich noch im April in den Fokus rücken würde, dann wäre es die der Münchener Rück. Unter anderem findet die Hauptversammlung des Rückversicherers noch in diesem Monat statt. Das heißt, dass voraussichtlich die Dividende in Höhe von 11 Euro je Aktie beschlossen werden dürfte, die kurz darauf zahlbar gemacht wird.

Allerdings ist die Dividende nicht der einzige Grund, warum ich diese DAX-Dividendenaktie im April näher ins Visier nehmen würde. Ich glaube, dass sich hinter dem Rückversicherer jetzt eine günstige, langfristige Chance für Buy-and-Hold-Investoren auftut. Auch oder gerade nach dem Termin dürfte das langfristige Potenzial schließlich wieder in den Fokus rücken.

DAX -Dividendenaktie mit Wachstum auf vielen Ebenen

Die DAX-Dividendenaktie der Münchener Rück ist auch mit ihren 4,5 % Dividendenrendite sehr attraktiv. Wobei weiterhin knapp über 50 % des Gewinns für die Dividende verwendet wird. Alleine das zeigt, dass weiteres Potenzial vorhanden ist. Das Management stellt für die kommenden Jahre moderate Zuwächse in Aussicht. Aber das ist gewiss nicht alles.

Nein, sondern der Rückversicherer hat sich zuletzt für moderates Wachstum gewappnet. Unter anderem mithilfe neuer Märkte und stärkerem Fokus auf Umweltrisiken möchte der Rückversicherer in Zukunft moderate Zuwächse verzeichnen. Aktienrückkäufe sind ein klarer Katalysator für das zukünftige Gewinnwachstum. Weniger Aktien und ein moderat wachsender Gewinn heißen, dass es ein überproportionales Wachstum für jeden Investor gibt. Alleine das sind mehrere Gründe, weshalb die Aktie interessant bleibt.

Aber auch die fundamentale Bewertung ist im Allgemeinen preiswert. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gegenwärtig unter 12 ist die DAX-Dividendenaktie preiswert. Gerade vor der Dividendensaison glaube ich, dass wir dieses Gesamtpaket jetzt zu einer einmaligen Bewertung bekommen können. Wobei es das moderate Wachstum gemixt mit der Bewertung und der Dividende ist, die hier eine attraktive, zeitlose Chance schaffen. Das Geschäftsmodell, das auf der Rückversicherung basiert, hat jedenfalls über Jahrzehnte so stabil geliefert, dass eine starke Dividende in den vergangenen fünf Jahrzehnten möglich gewesen ist.

Ich würde nicht auf einen Dip warten

Vielleicht wollen einige Investoren bei der DAX-Dividendenaktie auf einen Dip warten. Womöglich auch, nachdem die Münchener Rück Ex-Dividende gegangen ist. Ob das Kalkül aufgeht und man einen Discount machen kann, das kann jedoch niemand mit Sicherheit sagen. Jedenfalls ist jetzt die fundamentale Bewertung bereits attraktiv.

Insofern glaube ich, dass der April noch ein guter Zeitpunkt ist, um diese DAX-Dividendenaktie noch einmal näher zu betrachten. Auch mit 4,5 % Dividendenrendite ist die Aktie jedenfalls interessant. In der Vergangenheit hat so mancher Investor vielleicht auf eine solche Gelegenheit gewartet. Auch wenn die Aktie nicht mehr mit über 5 % Dividendenrendite bewertet ist.

