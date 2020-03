1 defensive Dividendenaktie, die seit über 200 Jahren fix zahlt – 23 jährliche Dividendenerhöhungen in Folge!

Die Korrektur zeigt vielen Investoren häufig wieder, was langfristig wirklich wichtig ist. Für so manchen mag das eine starke, defensive Klasse, ein etabliertes Geschäftsmodell und eine lange, erfolgreiche Historie sein. Sprich eine Perspektive, die über kurzfristige Probleme hinwegtäuschen kann.

Zuverlässige Dividendenzahler können in diesem Kontext häufig wieder interessanter werden. Mit seit Jahren oder auch Jahrzehnten stabilen und häufig sogar moderat wachsenden Ausschüttungen zeigt so mancher Zahler, wie eine defensive Klasse funktioniert. Außerdem spricht ein solcher Lauf in vielen Fällen für ein ebenso defensives Geschäftsmodell.

Eine Aktie, die hier jedoch neue Maßstäbe setzen kann, ist die von The York Water Company. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was dieser bemerkenswert historische Zahler für Investoren grundsätzlich zu bieten hat.

Zwei Jahrhunderte mit Dividenden!

Wie wir mit Blick auf die Dividenden zunächst erblicken, kann York Water, wie wir die Aktie im Folgenden abgekürzt nennen wollen, wirklich viel Historisches bieten. Seit dem Jahre 1816 zahlt das Unternehmen stets eine Dividende an die Investoren aus. In diesem Jahr jährt sich die Dividendenhistorie somit generell zum 204. Mal in Folge.

Generell bin ich kein Fan davon, eine Dividendenhistorie generell für ihre Länge zu feiern, bei York Water ist das jedoch etwas anders. Zwei Jahrhunderte stehen schließlich für einen wirklich bemerkenswerten Lauf und als ein erster Indikator für ein wirklich defensives Geschäftsmodell. Womöglich können Investoren hier auf ein Unternehmen mit einem zeitlosen Geschäftsmodell blicken, das auch in den nächsten 200 Jahren noch aktuell bleibt.

Dabei stimmt auch die Qualität dieser Dividendenhistorie. Seit mehr als 23 Jahren erhöht York Water bereits jedes Jahr die eigene Ausschüttung. In nicht einmal zwei weiteren Jahren gehört die Aktie somit zum Kreis der Dividendenaristokraten, sprich derjenigen Ausschütter, die zur Creme de la Creme der Dividendenaktien zählen.

Einzig und alleine die aktuelle Dividendenrendite ist hier ein kleinerer Wermutstropfen: Gegenwärtig zahlt das Unternehmen pro Quartal eine Ausschüttung in Höhe von 0,1802 US-Dollar aus, was annualisiert einer Gesamtdividende von 0,7208 US-Dollar entspricht. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 48,78 US-Dollar (06.03.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das wiederum einer Dividendenrendite von vergleichsweise geringen 1,47 %. Aber Qualität hat so manches Mal ihren Preis.

Defensive Klasse und Bewertung im Blick

Allerdings könnte die Aktie von York Waters wirklich ein Name sein, der über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte weiterhin stabile Dividenden liefern wird. Die Wasserversorgung spielt auch in den USA weiterhin eine wichtige Rolle. Da der klassische Versorger teilweise starke Wettbewerbspositionen in gewissen Regionen verfügt, besitzt das Unternehmen außerdem eine starke Preissetzungsmacht. Das kann zu stabilen und langfristig soliden Umsätzen und Gewinnen führen.

Das Bewertungsmaß ist dabei zwar alles andere als günstig, wie ein Blick auf die aktuelle Dividendenrendite bereits offenbart. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,04 US-Dollar und einer daraus resultierenden Ausschüttungsquote von ca. 69 % existiert jedoch noch immer etwas Spielraum für weiteres Dividendenwachstum.

Ein 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis in Höhe von 46,9 ist alles andere als preiswert, das sollten Investoren hier gewiss bedenken. Die defensive Klasse, die operative Zukunft und die starke Stabilität könnten hier jedoch dennoch einen näheren Blick verdient haben. Vor allem, sofern das Bewertungsmaß hier künftig geringer wird.

Eine defensive Klasse, die sich ausgezahlt hätte!

Die Aktie von York Water ist somit sehr defensiv, sehr beständig und außerdem noch sehr dividendenstark und ein historischer Zahler. Eine günstige Bewertung können die Anteilsscheine zwar nicht mehr vorweisen, diese Stabilität hat jedoch ihren Preis.

Historisch gesehen hätte sich eine Investition hier dennoch ausgezahlt, alleine in den letzten zehn Jahren hat sich die Aktie mehr als vervierfacht. Das hätte nicht nur zu einer netten Gesamtrendite, sondern auch zu einer inzwischen deutlich höheren Dividendenrendite auf Basis des damaligen Einstandskurses geführt. Historisch gesehen hätte diese defensive Klasse daher auch zu starken Ergebnissen geführt.

