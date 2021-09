1 deutsche Tech-Wachstumsaktie mit akuter Turnaround-Chance

Jetzt eine deutsche Tech-Wachstumsaktie kaufen. Eine zukunftssichere und renditestarke Mischung aus Technologie- und Wachstumsaktie.

Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Auch hierzulande stehen die Kurse vieler Tech-Aktien am Anschlag.

Nicht so bei der Aktie von Cherry. Der jung gebliebene Klassiker lockt mit einer akuten Turnaround-Chance.

Ein bekannter Klassiker kurz nach dem Börsengang

Cherry ist kein echter Geheimtipp. Eingefleischte PC-Kenner und Gamer kennen die Eingabegeräte des deutschen Hardware-Herstellers seit vielen Jahren.

Dennoch könnten einige wenige den Börsengang der Cherry-Aktie verschlafen haben. Erst seit Juni 2021 ist die Aktie im öffentlichen Handel verfügbar.

Das Unternehmen ist schon ewig im Geschäft. Die Firmenhistorie reicht bis in das Jahr 1953 zurück. Nach zahlreichen Verkäufen und Umstrukturierungen hat man sich vor einigen Jahren in München niedergelassen.

Seit einiger Zeit poliert Cherry nicht nur die Office-Hardware, sondern setzt stark auf die verspielte Gaming-Kundschaft. Mit der integrierten LED-RGB-Beleuchtung lässt sich bei Maus und Tastatur ein Farbspektrum von bis zu 16,8 Millionen Farben einstellen.

Aber kann eine derart alte Marke eine waschechte Tech-Wachstumsaktie sein? Die Zahlen sagen: Ja!

Eine Tech-Wachstumsaktie mit exzellenter Marge

Über zu wenig Wachstum müssen sich Cherry-Investoren nicht beklagen. Seit 2018 berichtet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 13 % pro Jahr. Wenn das Geschäftsjahr 2021 so ausklingt, wie das erste Halbjahr begonnen hat, dann könnte der Umsatz dieses Jahr auch gut und gerne um 20 % wachsen.

Das Sahnehäubchen der Cherry-Aktie ist die Marge. Im Geschäftsjahr kletterte diese Kennzahl auf einen sehr guten Wert von 28,5 %.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Das Geschäft dieser Tech-Wachstumsaktie wirft gut was ab.

Umso überraschender ist der Kurseinbruch, den die Cherry-Aktie in den letzten Tagen verkraften musste. Seit dem 1. September 2021 ging es um rund 17 % bergab (Stand: 16.09.2021).

Offenbar hat ein Großanleger seine Anteile verkauft. Das kann etwas bedeuten, muss es aber nicht.

Für potenzielle Käufer ist die Situation genial. Derzeit bekommt man die Cherry-Aktie beinahe zum Ausgabepreis.

Deutsche Wertarbeit? Aber gerne doch!

Ist der Turnaround bei dieser Tech-Wachstumsaktie also beschlossene Sache? Um es diplomatisch zu formulieren: Ein saftiger Abpraller nach oben würde mich nicht überraschen.

Für langfristig interessierte Investoren könnte die aktuelle Konstellation ein exzellenter Einstieg sein. Sofern man von der Produktqualität überzeugt ist.

Meiner Erfahrung nach sind die Produkte von Cherry von erstklassiger Qualität. Ich schreibe diese Zeilen auf einer Cherry-Tastatur. Dieses feine Stück Technik hat mich bisher nie im Stich gelassen.

Als waschechter Hardware-Hersteller ist Cherry wesentlich greifbarer als das Geschäftsmodell einer Big-Data- oder Biotech-Aktie. Man weiß, was hinten herauskommt. Das ist ein großer Vorteil.

Zu guter Letzt hat man mit dieser Tech-Wachstumsaktie ein Stück Heimat im Portfolio. Schluss mit kryptischen Geschäftsberichten von dubiosen US-Tech-Buden. Feuer frei für deutsche Wertarbeit.

Der Artikel 1 deutsche Tech-Wachstumsaktie mit akuter Turnaround-Chance ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

