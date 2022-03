1 dieser 3 Aktien ist meine Top-Dividendenaktie für April

Eine Top-Dividendenaktie für April zu finden ist womöglich gar nicht so schwierig. Es gibt derzeit so manche Aktie mit einer starken Dividende, die mit einem leichten Discount gehandelt wird. Das könnte auch in Zukunft noch so sein, steigende Zinsen können die Bewertungen wieder auf ein normaleres Maß hieven.

Innovative Industrial Properties, die Allianz und Store Capital sind drei meiner Kandidaten, die eine Top-Dividendenaktie für April sein könnten. Blicken wir darauf, was Foolishe Investoren jetzt zum Bewertungsmaß wissen sollten.

Top-Dividendenaktie für April: Innovative Industrial Properties?

Innovative Industrial Properties ist bereits des Öfteren eine meiner Top-Aktien gewesen. Aber auch meine Top-Dividendenaktie für den Monat April? Möglich. Selbst auf einem Aktienkurs von knapp unter 200 US-Dollar hat sich an der fundamentalen Bewertung nichts wesentlich verändert.

Auch im Moment bringt es der Cannabis-REIT auf über 3 % Dividendenrendite. Erst kürzlich hat das Management die Vierteljahresdividende von 1,50 US-Dollar auf 1,75 US-Dollar erhöht, was erneut einem starken zweistelligen Dividendenwachstum entsprochen hat. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 27 auf bereinigter Basis noch immer recht preiswert. Vor allem, wenn sich ein moderates operatives Wachstum und auch das Dividendenwachstum fortsetzen sollten.

Deshalb kann Innovative Industrial Properties definitiv meine Top-Dividendenaktie für den April sein. Aber auch die anderen beiden Namen besitzen viel Potenzial. Machen wir vielleicht mit dem zweiten REIT weiter.

Oder doch Store Capital …?

Store Capital hat ebenfalls das Potenzial, eine Top-Dividendenaktie im April zu sein. Jetzt bei einem Aktienkurs von knapp unter 30 US-Dollar liegt die Dividendenrendite mit einem Wert von über 5,2 % auf einem sehr hohen Niveau. Ein Kurs-FFO-Verhältnis von 13,4 und ein Ausschüttungsverhältnis von schlechtestenfalls 70,6 % im Geschäftsjahr 2022 runden diesen ebenfalls günstigen Mix ab. Wobei es hier klare Value-Vorzüge sind, die wir erkennen können.

Trotzdem ist Store Capital von einem moderaten Wachstum umgeben. Das Management investiert ebenfalls in weitere operative Zuwächse. Mit 2.800 verschiedenen Immobilien ist das Portfolio allerdings deutlich diversifizierter. Das heißt, die starke Dividende ist sehr nachhaltig. Pluspunkt ist ebenfalls, dass Warren Buffett auf diesen REIT setzt, was ebenfalls die Qualität unterstreicht. Für mich hat auch dieses Gesamtpaket daher eine Menge Top-Aktienpotenzial.

Top-Dividendenaktie für April: Allianz …?

Aber auch im DACH-Raum gibt es viele spannende Aktien, die Top-Dividendenaktien für den April sein können. Die Allianz zum Beispiel, die sich zwar wieder etwas von ihren Tiefs erholt hat. Unterm Strich ist sie jedoch von einem teuren Bewertungsmaß weit entfernt.

Bei einem Aktienkurs von 214,75 Euro liegt die Dividendenrendite im Jahr 2022 voraussichtlich bei 5,02 %. Für einen Versicherer, der seit über zehn Jahren die Dividende zumindest konstant hält, ist das stark. In den nächsten Jahren rechnet das Management mit weiterem operativen und Dividendenwachstum. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 auf bereinigter Basis ist außerdem nicht wirklich teuer.

Wenn wir die Bewertung, das Dividendenwachstum und die hohe Dividendenrendite betrachten, so glaube ich: Auch das kann eine Top-Dividendenaktie für den April dieses Jahres sein.

