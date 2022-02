1. FC Köln begrüßt „Et Lisbätt“ im Team

Solvemate wird offizieller Chatbot vom 1. FC Köln, um Fan-Fragen schnell und unkompliziert zu beantworten

Solvemate, der führende Anbieter für Conversational AI im Bereich Kundenservice, kündigt heute die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln an. Als neuestes Teammitglied begrüßen Solvemate und der 1. FC Köln den Chatbot „Et Lisbätt“, welche jenseits des Spielfelds Mitgliedern und Fans bei repetitiven Fragen zuverlässig rund um die Uhr helfen soll.

1. FC Köln startet den Chatbot "Et Lisbätt" (Graphic: Business Wire)

Mitten in der Saison empfängt der 1. FC Köln „Et Lisbätt“ als digitale Serviceasisstentin in den traditionellen rot-weißen Club-Farben. „Et Lisbätt“ wendet sich primär an Mitglieder und Fans mit Dauerkarten, beantwortet aber auch treffsicher Fragen rund um Tickets und den Stadionbesuch zu Coronazeiten. Zudem leistet „Et Lisbätt“ Hilfestellung bei der Änderung persönlicher Daten, wie E-Mail-Adresse, Postanschrift und Bankdaten. Falls der Chatbot eine Anfrage nicht lösen kann, wird diese nahtlos an einen menschlichen Kollegen weitergeleitet.

Mit „Et Lisbätt“ bietet der 1. FC Köln seinen Mitgliedern und Fans eine unkomplizierte Möglichkeit, tagesaktuelle Fragen schnell zu lösen. Gerade in Stoßzeiten rund um die Spieltage erhält das Service-Team des 1. FC Köln sehr viele Anfragen. Agilität in der Beantwortung dieser Anfragen, schnelle Reaktionsfähigkeit sowie die Entlastung des Service-Teams wird durch den Chatbot erreicht. Für reibungslose Abläufe, vor allem beim E-Mail-Handover, ist „Et Lisbätt“ mit der Salesforce Service-Cloud integriert.

Das sagen die beiden Unternehmen

Philipp Deipenbrock, Leiter Service & Vertriebssteuerung der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, kommentiert: „Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Lösungen und unser Chatbot „Et Lisbätt“ bringt unsere digitale Transformation weiter voran. Gerade in den letzten Monaten haben wir rund um unsere Spieltage und bedingt durch Corona eine erhöhte Nachfrage an zeitkritischen Serviceanfragen feststellen können. Dies können wir nun auf skalierbare Weise handhaben, um unseren Mitgliedern und Fans schnell zu helfen und unsere Mitarbeiter zu entlasten. Das schafft echten Mehrwert für jeden.“

Valentin Dotzauer, Projektmanager Service der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Solvemate war von Anfang an vollkommen unkompliziert. Das Onboarding durch das Customer Success Team war schnell umgesetzt und das Setup des Chatbots ging super einfach. Wir freuen uns sehr, dass „Et Lisbätt“ nun Bestandteil unseres Serviceangebots ist.“

Erik Pfannmöller, Founder und CEO von Solvemate, kommentiert: „Erstklassiger Sport und hervorragender Service, zwei meiner Top-Themen sind nun in dem Fanservice-Chatbot des 1. FC Köln vereint. Ein gelungenes Match, das großes Potential hat!“

