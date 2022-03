1 großer Fehler, den Investoren gerade jetzt machen

Öl- und Gasaktien sind heute heiß begehrt, aber das könnte sich schnell ändern.

Wie bei den Meme-Aktien sieht es auch hier so aus, dass Kleinanleger dem neuesten Trend hinterherlaufen.

Eine stabilere Branche wie der Gesundheitsbereich kann langfristig zu besseren Renditen führen.

Wichtige Punkte

In den letzten Jahren waren COVID-19-Aktien und Meme-Aktien bei Kleinanlegern zeitweise unglaublich beliebt. Und während das Aufspringen auf den neuesten Zug einigen Anlegern unglaubliche Gewinne beschert hat, standen andere mit leeren Händen da.

Heute, da die Ölpreise so hoch sind wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr, haben die Anleger ihr Geld in Öl- und Gasaktien gesteckt. Der Zyklus ist inzwischen nur allzu bekannt und gefährlich, denn er könnte dazu führen, dass einige Anleger in Zukunft erhebliche Verluste erleiden.

Öl- und Gasaktien steigen - aber wie lange noch?

Die wichtigsten Öl- und Gasaktien ExxonMobil und Chevron sind in diesem Jahr um 42 % bzw. 33 % gestiegen. Das sind beeindruckende Zuwächse, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 im gleichen Zeitraum um satte 12 % gefallen ist. Und obwohl die Unternehmen sicherlich von einem Anstieg des Ölpreises profitieren werden, ist es fraglich, wie lange der Rohstoff so hoch bleibt.

Die Anleger sollten nicht vergessen, dass die Ölpreise vor fast zwei Jahren aufgrund eines erheblichen Nachfragerückgangs (als Folge der Pandemie) zum ersten Mal überhaupt ins Minus gerutscht sind. Das wird sich zwar nicht so bald wiederholen, aber die Aussicht auf weiterhin himmelhohe Ölpreise ist genauso unwahrscheinlich. Die Nachfrage bewegt sich langsam weg von benzinschluckenden Autos und hin zu umweltfreundlicheren Optionen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 6,6 Millionen Elektroautos verkauft, mehr als doppelt so viele wie die 3 Millionen im Jahr zuvor. Der Anteil der Elektroautos am gesamten weltweiten Automarkt liegt inzwischen bei etwa 9 % - 2016 lag dieser Anteil noch bei knapp 1 %.

Aufgrund der Herausforderungen, mit denen sich die Branche konfrontiert sieht, wie z. B. dem Überangebot und der Aussicht auf eine sinkende Nachfrage, waren Öl und Gas in der Regel nicht der Ort, an dem man hohe Renditen erzielen konnte. In den Jahren 2017 bis 2021 sind die Aktien von Exxon um 32 % gefallen. Die Aktie von Chevron entwickelte sich zwar besser, blieb aber in diesem Zeitraum unverändert. Mit einer Investition in den S&P 500 hättest du dein Geld in diesen fünf Jahren mit einer Rendite von 113 % mehr als verdoppelt. Öl- und Gasaktien können eine gute Investition sein, um dein Portfolio zu diversifizieren und vielleicht sogar ein attraktives Dividendeneinkommen zu erzielen, aber sie können auch volatil und unberechenbar sein.

Eine sicherere Option ist es, sich auf eine stabilere Branche zu konzentrieren

Wenn eine Aktie, in die du investierst, zu einem großen Teil von den Rohstoffpreisen abhängt, kann das ein Risiko für dein Portfolio darstellen. Generell gilt: Je weniger ein Unternehmen von Rohstoffen abhängig ist, desto sicherer ist es auf lange Sicht. Ein Rückgang der Ölpreise könnte Öl und Gas schnell sehr viel unattraktiver machen. Das ist der Grund, warum diese Art von Aktien zwar heute heiß begehrt sind, aber in einem Jahr vielleicht nicht mehr. Wie die Meme-Aktie AMC Entertainment, um die vor einem Jahr ein großer Hype gemacht wurde und die im Jahr 2022 bisher um 49 % abgestürzt ist, könnten die heutigen außerordentlichen Öl- und Gasaktien eine große Korrektur erleben.

Ein Beispiel für einen viel sichereren Ort zum Investieren ist die Gesundheitsbranche. Der Arzneimittelhersteller Eli Lilly ( WKN:858560 -0,07 % ) zum Beispiel hat über die Jahre hinweg kontinuierlich an Wert gewonnen, unabhängig davon, was mit den Rohstoffen passiert ist. Im Zeitraum von 2017 bis 2021 ist der Wert um 276 % gestiegen. Und selbst im laufenden Jahr ist er nur um 3 % gesunken. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich anzupassen und neue Produkte zu entwickeln, hat dazu beigetragen, dass die Betriebsmargen in den letzten vier Jahren jeweils bei 25 % oder mehr lagen. Im Vergleich dazu lag das Betriebsergebnis von ExxonMobil in der Regel unter 9 % und war im Jahr 2020 sogar negativ.

Eines der vielversprechendsten Produkte in der Pipeline von Eli Lilly ist Donanemab, ein Medikament zur Behandlung von Alzheimer, das dem Unternehmen in der Spitze bis zu 10 Milliarden US-Dollar Umsatz bescheren könnte. Das ist die Art von langfristigem Potenzial, auf das sich Investoren konzentrieren sollten, anstatt dem neuesten heißen Trend an den Märkten hinterherzulaufen. Und selbst wenn du dir nicht sicher bist, in welche bestimmte Aktie du investieren sollst, kann ein sicherer Ansatz darin bestehen, in wachstumsorientierte ETFs zu investieren, die dir eine gute Mischung von Aktien für noch stabilere Gewinne bieten können.

Der Artikel 1 großer Fehler, den Investoren gerade jetzt machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von David Jagielski auf Englisch verfasst und am 16.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

