1 Grund, warum der DAX auf Rekordhoch für dich wichtig sein könnte, und 2 wichtigere Dinge

Der DAX hat in dieser Woche wieder einmal ein neues Rekordhoch erreicht. Ich lehne mich einmal weit aus dem Fenster und behaupte ganz kühn: Das ist nicht das letzte gewesen. Wobei ich mich definitiv nicht festlege, wann es zeitlich zu neuen Bestmarken kommen wird.

Ist der DAX auf dem Rekordhoch für dich als Investor relevant? Ich glaube, dass es grundsätzlich einen Grund geben könnte. Allerdings auch mindestens zwei Dinge, die wichtiger sind. Lass uns beides heute ein wenig näher inspizieren.

DAX auf Rekordhoch: Für ETF-Investoren relevant

Der Grund, warum der DAX mit Blick auf das Rekordhoch interessant und relevant sein könnte, tangiert jedoch lediglich einen begrenzten Kreis an Investoren. Nämlich diejenigen, die passiv investieren. Beispielsweise in unseren heimischen Leitindex. Aber auch in andere Indexfonds, unser heimisches Börsenbarometer ist schließlich nicht der einzige Index, der sich zumindest in der Nähe seines Hochs befindet.

Die Frage, die man sich als Investor jetzt stellen sollte, ist: Lohnt sich der Chance-Risiko-Mix mit einem DAX auf dem Rekordhoch noch. Langfristig orientiert könnten definitiv weitere Hochs folgen. Aber eben auch eine Korrektur oder ein Crash. Wenn man dann noch bedenkt, dass sowohl unser heimischer Leitindex als auch andere Indizes immer nur ein Kompromiss sind, dürfte der Mix weniger attraktiv sein.

Selektiv Chancen identifizieren

Wichtiger als ein DAX auf dem Rekordhoch ist jetzt für mich allerdings der folgende Aspekt: Selektiv weiterhin die Chancen zu identifizieren. Das mag zugegebenermaßen für ETF-Investoren eher begrenzt funktionieren. Investoren, die auf einzelne Aktien setzen, können das jedoch weiterhin tun.

Als Investor muss man schließlich nicht den ganzen Markt kaufen, sondern kann sich seine Rosinen herauspicken. Selbst mit Blick auf den DAX auf seiner neuen Bestmarke gibt es noch immer Chancen, die ein solides Potenzial besitzen könnten. Entweder mit Blick auf die Dividende oder aber die Gesamtbewertung und die Aussichten.

Das ist definitiv wichtiger als die bloße Feststellung, dass unser heimischer Leitindex Rekorde aufstellt. Aber es gibt noch mindestens einen zweiten Faktor.

DAX auf Rekordhoch: Risiken meiden

Neben der selektiven Auswahl von Chancen im DAX spielt natürlich auch das Meiden von Risiken eine wichtige Rolle. Einige Aktien sind womöglich zu teuer und besitzen dadurch kein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken mehr. Aber auch der breite Markt könnte plötzlich weniger attraktiv erscheinen. Vielleicht auch nur in gewissen Situationen.

Wenn man beispielsweise in wenigen Jahren in den Ruhestand geht, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um zumindest etwas Risiko herauszunehmen und mit Teilverkäufen eine Cashposition aufzubauen. Oder zumindest einzelne Aktien zu verkaufen, an die man weniger glaubt. Vieles ist möglich. Nur die bloße Feststellung, dass der DAX ein Rekordhoch markiert hat, sagt wenig aus. Es sei denn, du bist ETF-Investor und setzt auf unseren heimischen Leitindex.

