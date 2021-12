1 Million Exemplare! Die Marke ZOVOO erreicht mit Erfolg einen Verkaufsmeilenstein

ZOVOO wurde 2019 gegründet und hat sich als „“Dark Horse“ in der Branche für elektronische Zigaretten etabliert. Vor kurzem brachte der Anbieter sein neuestes Produkt Dragbar auf den Markt und erzielte in weniger als einem Monat eine Absatzmarke von über 1.000.000 Stück auf dem globalen Markt, was die außergewöhnliche Stärke von ZOVOO hervorhebt.

Nutzerorientierung und Differenziertheit zur Erfüllung der Marktnachfrage

Laut ZOVOOs globaler Verkaufsanalyse konnte ZOVOO in Südostasien, Nordamerika und Europa eine beeindruckende Performance erzielen, was nicht nur auf die hervorragenden Fähigkeiten von Dragbar zurückzuführen ist, sondern auch auf die gründliche und detaillierte Marktanalyse der verschiedenen Regionen durch das ZOVOO-Team.

Das Innovations- und Forschungsteam von Dragbar setzte Polymerfasern und ein ergonomisches Design für das Lippenempfinden ein, um die wichtigsten Probleme der Verbraucher, wie das Auslaufen von Öl und das Austrocknen, zu lösen und gleichzeitig den Geschmack und die Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten. Durch den Einsatz des beliebten Doppelspritzgussverfahrens und die Kollision extrem leuchtender Farben wirkt das hochwertige Produkt ästhetisch ansprechend und geschmackvoll und fand schnell die Anerkennung der Verbraucher.

Da die Produktpräferenzen in den verschiedenen Märkten unterschiedlich ausfallen, untersuchte das Team eingehend das Aussehen und die Größe der Produkte und bot verschiedene Dragbar-Serien an, um den Nutzern in den verschiedenen Regionen gerecht zu werden. Schließlich erzielte es eine Verkaufsleistung, die dem Ziel des ZOVOO-Teams entsprach.

Gestaltung herausragender Erzeugnisse dank höchster Handwerkskunst

The Das ZOVOO-Designteam, das auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken kann, besteht aus hochrangigen Kreativfachleuten, Konzeptkünstlern, visuellen Designern und technischen Ingenieuren. Als ZOVOOs erstes Produkt für den Überseemarkt benötigte das Designteam ein ganzes Jahr für die Gestaltung des Dragbar. Selbst nach Tausenden von Anpassungen, Tests und Verbesserungen des Designs begann das Team erst dann mit der Massenproduktion, als es mit dem Endprodukt zu 100 % zufrieden war.

Darüber hinaus konzentriert sich das Team seit der Gründung von ZOVOO auf die Technologie, erzielt ständig bahnbrechende Ergebnisse und entwickelt neue Patente und neue Technologien. Während des langen Prozesses, der von der Forschung und Entwicklung über das Design und die Produktion bis hin zu den Tests vor der Markteinführung eines jeden Produkts reicht, achtet das Innovations- und Forschungsteam auf jedes Detail des Produkts, um den Verbrauchern ein komfortables und sicheres Genusserlebnis zu bieten.

Das in kurzer Zeit erreichte Verkaufsvolumen von 1.000.000 Stück des Dragbar ist der beste Beweis dafür, dass das ZOVOO-Team die Bedürfnisse der Nutzer genau kennt, über ausgezeichnete Forschungs- und Entwicklungskompetenzen verfügt und ein zukunftsorientiertes Produktdesign entwickelt hat. Dank der hervorragenden Performance des Dragbar hat ZOVOO erfolgreich Märkte in mehr als 50 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Südostasien erschlossen. Auch in Zukunft wird das ZOVOO-Team neue Produkte im Einklang mit den Markttrends entwickeln, um die neuen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen.

Über ZOVOO

ZOVOO ist strategische Partnerschaften mit ICCPP-Herstellern eingegangen, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. ZOVOO ermöglicht sein nachhaltiges Lieferkettenmanagement durch die Unterstützung von Sicherheitsstandards, sozialen Werten und Umweltfreundlichkeit. Unter dem Motto "Creating is Endless" engagiert sich ZOVOO dafür, das vielfältige Leben der Menschen mit Technologie zu bereichern, und sucht weltweit nach Partnern, um die Verbraucher besser zu bedienen.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie. Das Produkt ist nur für erwachsene Raucher im gesetzlichen Erwerbsalter bestimmt.

