1 Top-Aktie, die mein „Besser-als-nix-Depot“ perfektionieren würde

In meinem Besser-als-nix-Depot gibt es einige Top-Aktien. Im Endeffekt geht es bei diesem Ansatz darum, zeitlose Klassiker zu identifizieren, die mir eine solide Rendite einbringen. Wenig Volatilität und solide Chancen bei ausreichender Qualität stehen im Vordergrund. Das ist ein Ansatz, der für mich inzwischen eine langfristiger Festgeldersatz ist.

Beim Aufbau dieses Depots bin ich immer auf der Suche nach weitere Top-Aktien. Ein Kandidat würde mein Portfolio für mich jetzt perfektionieren: nämlich PepsiCo. Blicken wir auf die langfristige Chance. Aber auch darauf, was für mich einfach im Moment nicht stimmt.

Top-Aktie für mein Besser-als-nix-Depot: PepsiCo!

PepsiCo wäre eine Top-Aktie, die gewiss in mein Besser-als-nix-Depot passen würde. Der US-amerikanische Getränkekonzern besitzt ein ohne Zweifel starkes Produktportfolio mit 22 verschiedenen Marken, die in jedem Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar an Umsatz erzielen. Qualität und Quantität stimmen daher. Besonders in Zeiten der Inflation geht davon eine starke Preissetzungsmacht aus.

Aber auch die Dividende ist fast legendär. PepsiCo gehört in diesem Jahr zum Kreis der Dividendenkönige, was eine besonders elitäre Truppe an Dividendenaktien darstellt. Mit einer Historie von seit 50 Jahren stets jährlich erhöhten Dividenden ist ein solides Fundament gegeben. Und eine Tradition, die auch mit Blick auf die Zukunft weiterhin verpflichtend ist.

Also eine ideale Top-Aktie für mein Besser-als-nix-Depot? Ja, und es kommt noch besser. Aufgrund der soliden Preissetzungsmacht rechnet das Management im Geschäftsjahr 2022 mit einem moderaten Wachstum. Auch das Dividendenwachstum ist absolut bemerkenswert und geht über die ansonsten häufig üblichen Pflichterhöhungen hinaus. Das heißt, dass es eine sehr gute, unternehmensorientierte Investitionsthese gibt.

Aber leider einen hohen Preis

So attraktiv der Gesamtmix dieser Top-Aktie für mein Besser-als-nix-Depot auch ist: Der Preis muss auch stimmen. Schließlich ist selbst die beste Aktie zu einem teuren Preis kein guter Kauf. Alleine mit Blick auf die Dividendenrendite von derzeit unter 2,6 % glaube ich jedoch, dass der Preis bereits relativ hoch ist. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit einem Wert von über 30 relativ teuer. Trotz aller Qualität: Das ist ein Preis, den ich jetzt nicht unbedingt bezahlen möchte.

Deshalb warte ich bei PepsiCo, bis diese Aktie mein Besser-als-nix-Depot vervollständigt. Im Zweifel auch länger. Aber Geduld ist bei diesem Ansatz ebenfalls ein entscheidendes Merkmal. Es geht schließlich auch nicht darum, Qualität zu einem teuren Preis zu kaufen. Das wäre für mich eher Schlechter-als-nix.

Der Artikel 1 Top-Aktie, die mein „Besser-als-nix-Depot“ perfektionieren würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images