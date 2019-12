1 top defensive Dividendenaktie unter 10 Euro, über die jeder Investor nachdenken sollte!

Wenn es um das Thema „günstige Aktien“ geht, ist häufig vom inneren Wert einer Aktie die Rede. Der Preis, sprich das jeweilige Kursniveau, gerät dabei nur selten in den Fokus der Analyse. Ein bekanntes Sprichwort besagt schließlich, dass auch eine Aktie für 1.000 Euro günstig sein kann und eine für 1,00 Euro maßlos überteuert. Eine Weisheit, an der prinzipiell etwas dran ist.

Nichtsdestoweniger sind günstige Aktien, beispielsweise unter 10 Euro, häufig im Interesse vieler Investoren. Das Gefühl, viele Anteilsscheine zu kaufen, ist hierbei definitiv befriedigend. Getreu dem Motto: Mehr ist immer besser, auch wenn dieses Mehr natürlich relativ gesehen werden muss.

Sei’s drum, werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf eine solche Aktie unter 10 Euro, die objektiv preiswert erscheint. Hinter der sich jedoch auch eine spannende, fundamentale Aktie verbergen könnte.

Unsere heutige Aktie heißt …

Ganz konkret soll es dabei um die Aktie des Hamborner REIT gehen. Hierbei handelt es sich, wie die letzten drei namensgebenden Buchstaben bereits vermuten lassen, um einen sogenannten Real Estate Investment Trust. Sprich ein Immobilienunternehmen, das stets zu hohen Ausschüttungen im Gegenzug für Steuervorteile verpflichtet ist. Das ist grundsätzlich ziemlich interessant.

Der Hamborner REIT investiert dabei in größere Einzelhandelsobjekte, die langfristig vermietet werden. Baumärkte und größere Supermärkte gehören beispielsweise dazu. Aber auch sogenannte High-Street-Objekte in Toplagen befinden sich im Portfolio dieses Real Estate Investment Trusts, teilweise auch als Büroflächen. Möglicherweise ein starkes Geschäftsmodell, das zumindest teilweise gefragt sein dürfte. Wobei die Baumärkte natürlich langfristig einen gewissen Druck vom E-Commerce spüren könnten. Nichtsdestoweniger dürfte hier ein Großteil des Geschäftsmodells eine Zukunft besitzen.

All das gibt es momentan zum spannenden Preis von 9,61 Euro (18.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) je Anteilsschein. Wobei es hier nicht der Preis ist, der den Wert bestimmt. Der, wiederum, deutlich höher liegen könnte als der Preis. Lass uns auch das im Folgenden etwas näher betrachten.

Der Blick in den REIT

Grundsätzlich ist der Hamborner REIT nämlich ziemlich interessant bewertet. Bei einer zuletzt ausgeschütteten Dividende in Höhe von 0,46 Euro je Anteilsschein käme die Aktie beim aktuellen Kursniveau auf eine Dividendenrendite in Höhe von 4,78 %. Ein durchaus interessanter Wert, der außerdem sehr zuverlässig zu sein scheint.

Innerhalb der vergangenen 20 Jahre hat der Hamborner REIT schließlich die eigene Ausschüttung stets zumindest konstant gehalten sowie in den vergangenen Jahren sogar moderat erhöht. Schritte in Höhe von 0,01 Euro pro Jahr waren dabei das Mindestmaß. Eine interessante Dynamik, die definitiv Lust auf mehr macht.

Auch operativ ist dieses Ausschüttungslevel gegenwärtig noch immer stark gedeckt. Der letzten Zahlung standen Funds from Operations in Höhe von 0,66 Euro gegenüber, wodurch sich das aktuelle Ausschüttungsverhältnis auf ca. 70 % belaufen würde. Beim aktuellen Kursniveau beliefe sich das Kurs-FFO-Verhältnis zudem auf 14,5. Ein Wert, der augenscheinlich nicht unbedingt auf eine Überbewertung hindeutet.

Zu guter Letzt deuten auch die aktuellen Neunmonatszahlen des laufenden Geschäftsjahres auf ein moderates Wachstum hin. Die Funds from Operations stiegen beispielsweise im Jahresvergleich von 0,50 Euro auf aktuell 0,52 Euro, was im kommenden Jahr womöglich für weiterhin moderat steigende Ausschüttungen sprechen könnte. Der innere Wert je Aktie (Net Asset Value, kurz NAV) zu diesem Stichtag belief sich außerdem auf einen Wert von 10,80 Euro je Anteilsschein, wodurch sich das Kurs-NAV-Verhältnis aktuell auf 0,89 beläuft. Das könnte ebenfalls für eine preiswerte Bewertung sprechen.

Günstig, wachsend, zuverlässig …

Der Hamborner REIT könnte somit unterm Strich eine spannende, zuverlässige, günstige und sogar moderat wachsende Dividendenaktie sein, die es immerhin auf eine Dividendenrendite von fast 5 % bringt. Und derzeit zu einem Kurs von unter 10 Euro gehandelt wird.

Für alle, die auf der Suche nach einem günstigen Schnapper sind, womöglich einen näheren Blick wert. Wobei günstig hier in Anbetracht der Bewertung und des Kursniveaus wohl doppelt gedeutet werden kann.

Foto: Getty Images