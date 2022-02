1 Wachstumswert nahe seinem 52-Wochen-Tief, den man jetzt kaufen sollte

Viele Wachstumsaktien sind im letzten Jahr unter die Räder gekommen und auch dieser Social-Media-Riese konnte sich dem nicht entziehen.

Trotz der jüngsten Schwierigkeiten kann das Unternehmen seine Nutzerbasis weiter ausbauen und Werbekunden für seine Plattform gewinnen.

Wichtige Punkte

Die Abkehr des Marktes von Wachstumswerten mag einem Angst machen, aber es ist wichtig, die Dinge im Kontext zu betrachten. Und in diesem Fall hilft eine Verkleinerung, um eine vollständige Perspektive zu erhalten. Wachstumsaktien haben zwischen 2012 und 2021 absurd gut abgeschnitten und obwohl viele von ihnen im letzten Jahr wie Steine gefallen sind, sollten langfristig denkende Anleger darüber hinaus schauen.

Wenn du überlegst, ob du Aktien eines Unternehmens kaufen sollst, sollte nicht die Leistung in den letzten 12 Monaten ausschlaggebend sein, sondern die Aussichten des Unternehmens selbst. Schauen wir uns deshalb eine Wachstumsaktie an, die im letzten Jahr unter die Räder gekommen ist und sich jetzt in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs befindet: Pinterest. Hier ist der Grund, warum diese Tech-Aktie immer noch ein Kauf ist.

PINS. DATEN VON YCHARTS

Pinterest bietet ein einzigartiges Angebot

Es gibt viele E-Commerce-Unternehmen, was die Branche zu einem hart umkämpften Markt macht, in dem es schwierig ist, erfolgreich zu sein. Pinterest hat es geschafft, dieses Problem zumindest teilweise zu umgehen, indem es seinen Nutzern ein einzigartiges Leistungsversprechen bietet. Pinterest-Nutzer werden als Pinner/innen bezeichnet und was sie auf die Plattform lockt, ist die Möglichkeit, Bilder zu entdecken.

Das Unternehmen ist stolz darauf, dass es den Pinnern hilft, visuelle Inspirationen zu entdecken, die ihnen dabei helfen, Ideen für viele künstlerische Bemühungen, für die Wohnungseinrichtung und -renovierung sowie für Rezepte und Essenspläne umzusetzen. Wichtig ist, dass Pinterest versucht, sich aus dem Bereich der Politik herauszuhalten. Wie der CEO des Unternehmens, Ben Silbermann, einmal sagte:

Pinterest ist nicht der Ort, an dem du die Nachrichten liest, mit deinem Cousin über Politik diskutierst oder dich mit anderen Menschen vergleichst. Es ist ein positiver Ort, um sich inspirieren zu lassen und Ideen für dein zukünftiges Leben zu bekommen.

Diese Fähigkeit, sich von anderen Social-Media-Plattformen abzugrenzen, ist für Pinterest von entscheidender Bedeutung, da sie stark darauf hindeutet, dass es mit seinen Konkurrenten koexistieren kann. Da Pinterest ein grundlegend anderes Erlebnis bietet, muss es die Nutzer nicht von Facebook, Instagram oder Twitter abwerben. Die Nutzer können alle diese erfolgreichen Social-Media-Websites zusätzlich zu Pinterest nutzen.

Viel Potenzial zum Wachsen

Ein Grund, warum die Anleger die Pinterest-Aktie im letzten Jahr abgestoßen haben, war, dass sich das jährliche Nutzerwachstum des Unternehmens im Vergleich zu 2020 deutlich verlangsamt hat und im Jahr 2021 sogar gesunken ist. Pinterests monatlich aktive Nutzer (MAUs) erreichten im ersten Quartal einen Höchststand von 478 Millionen und gingen dann im zweiten und dritten Quartal kontinuierlich zurück. Am Ende des dritten Quartals hatte Pinterest 444 Millionen MAUs, ein Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber ein Rückgang von 7 % im Vergleich zum ersten Quartal 2021.

Pinterest verdient sein Geld mit den Anzeigen, die Unternehmen auf seiner Plattform schalten. Je mehr Nutzer auf der Website des Unternehmens sind, desto attraktiver ist es für Unternehmen, die ein großes Publikum erreichen wollen. Wenn Pinterest jedoch weiterhin Nutzer verliert, könnten sich diese potenziellen Werbekunden dazu entschließen, ihr Geld woanders einzusetzen.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Nutzerbasis von Pinterest auf dem Höhepunkt der Pandemie stark anstieg, da die Menschen lange Zeit zu Hause bleiben mussten. Als die von der Regierung verhängten Lockdowns ausliefen, ging die Aktivität bei vielen sogenannten „Pandemieaktien“ zurück. Auch Pinterest blieb von dieser Dynamik nicht verschont.

Die gute Nachricht ist, dass es immer noch Hunderte Millionen potenzieller Pinner gibt. Man bedenke zum Beispiel, dass allein Facebook zum Ende des dritten Quartals 2,9 Milliarden MAUs hatte - und es werden immer mehr. Das Beispiel von Facebook zeigt, dass es keine strikte Obergrenze für die Anzahl der Personen gibt, die Pinterest beitreten können. Die Nutzerbasis des Unternehmens war in den Jahren vor der Pandemie stark angestiegen und schnellte während der Lockdowns in ungeahnte Höhen.

Auch wenn die Nutzerzahlen in letzter Zeit zurückgegangen sind, liegen sie immer noch über dem Niveau vor der Pandemie. Im ersten Quartal 2020 hatte das Unternehmen 367 Millionen MAUs. Die Dynamik des Coronavirus hat die Entwicklung des Nutzerwachstums von Pinterest verzerrt, aber sobald die Pandemie (hoffentlich) abgeklungen ist, wird das Nutzerwachstum von Pinterest wahrscheinlich wieder ansteigen. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass der Markt für digitale Anzeigen in den kommenden Jahren schnell wachsen wird. Einigen Schätzungen zufolge wird er bis 2025 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,3 % zulegen.

Dieser Rückenwind aus der Branche wird Pinterest dabei helfen, das Ruder herumzureißen.

Ein attraktiver Einstiegspunkt

Trotz der jüngsten Schwierigkeiten verzeichnet Pinterest weiterhin gute Finanzergebnisse. Im dritten Quartal stiegen die Einnahmen des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 43 % auf 632,9 Mio. US-Dollar, während der Nettogewinn bei fast 94 Mio. US-Dollar lag, verglichen mit dem Nettoverlust von 94,2 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Dass Pinterest trotz des schwachen Nutzerwachstums sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn starke Zuwächse verzeichnen konnte, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft des Unternehmens. Außerdem wird die Aktie des Tech-Unternehmens derzeit zu rund 30 US-Dollar gehandelt - und damit gefährlich nahe an ihrem 52-Wochen-Tief.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 23,4 - im Vergleich zum durchschnittlichen KGV des Sektors von 20,2 - und das erwartete Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5 sind ebenfalls so niedrig wie seit über einem Jahr nicht mehr. Bei den aktuellen Kursen sollten Anleger sich die Aktien dieses attraktiven Tech-Titels sichern, bevor sie durch die Decke gehen.

Der Artikel 1 Wachstumswert nahe seinem 52-Wochen-Tief, den man jetzt kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Prosper Junior Bakony auf Englisch verfasst und am 26.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Prosper Junior Bakiny besitzt Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Pinterest und Twitter.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images