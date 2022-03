1 zeitlose Dividendenaktie, die ich heute näher in den Fokus rücken würde

Eine zeitlose Dividendenaktie und das Hier und Heute? Ohne Zweifel passt das thematisch nicht so recht zusammen. Wenn eine Aktie nicht zeitkritisch ist, können eigentlich auch Quartalszahlen oder dergleichen nicht so entscheidend für den langfristigen Erfolg sein

Zugegeben: Das sehe ich genauso. Trotzdem glaube ich, dass General Mills eine zeitlose Dividendenaktie ist, die man trotzdem auf dem Radar haben sollte. Das Management legt am 23. März dieses Jahres sein Zahlenwerk für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres vor. Ich glaube, dass es nicht schaden kann, sich das etwas genauer anzusehen.

General Mills: Zeitlose Dividendenaktie, die heute Zahlen veröffentlicht

Natürlich können wir sagen: General Mills veröffentlicht irgendein Zahlenwerk. Das kann bei der zeitlosen Dividendenaktie im Rahmen der Erwartungen liegen. Oder eben nicht. Mit starken Produkten und einem zeitlosen Portfolio besteht, egal, was das Management präsentiert, die Chance auf eine solide Rendite.

Ich würde trotzdem ein paar Dinge in den Fokus rücken. Zunächst einmal: Welche Prognose das Management für das vierte Quartal gibt. Rohstoffpreise, insbesondere Weizen und Getreide verteuerten sich zuletzt. Das kann eine Belastung sein. Wobei das Management seine Karten bestmöglich auszuspielen versucht. Inflation ist ein Marktumfeld, in dem General Mills durch Preiserhöhungen glänzen und wachsen kann. Was unterm Strich kurzfristig übrig bleibt, ob es Wachstum oder Stagnation gibt, das sind definitiv relevante Fragen.

Aber es gibt auch spannende Segmente bei dieser zeitlosen Dividendenaktie. Die Convenience Stores und das Segment der Tiernahrung standen zuletzt für solides Wachstum. Im letzten Quartal kletterten hier die Erlöse im Jahresvergleich um 23 beziehungsweise 29 %. Mit einem Umsatz von 593 Mio. US-Dollar (Tiernahrung) und 541 Mio. US-Dollar (Convenience Stores) werden die Erlöse immer wichtiger. Das zeigt, dass General Mills hier einige intakte Wachstumsbereiche besitzt.

Die zeitlose Dividendenaktie kann daher moderat wachsen. Vor allem wenn die Preiserhöhungen solide weitere Zuwächse in Aussicht stellen, kann das eine neue Investitionsthese ermöglichen.

Nicht zu teuer bewertet

Die zeitlose Dividendenaktie General Mills ist außerdem nicht zu teuer bewertet. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 62,24 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei gerade einmal 16,5. Auch die Dividendenrendite von 3,27 % ist nicht unattraktiv.

Auch das ist für mich ein Grund, General Mills in dieser Woche genauer zu beobachten. Die fundamentale Bewertung ist jedenfalls nicht zu teuer, ein positiver Überraschungseffekt ist daher grundsätzlich möglich. Aber im Zweifel gilt: Nicht ein einzelnes Quartal überbewerten. Vor allem, wenn man eine Buy-and-Hold-These für die Ewigkeit verfolgt.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

