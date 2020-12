10.000 Euro auf diese 5 Wachstumsaktien verteilt könnten im nächsten Jahrzehnt ein Vermögen einbringen

Wachstumsaktien können einen reich machen. Unternehmen, die ihre Umsätze und Gewinne schnell steigern, schaffen ihren Investoren im Laufe der Zeit oft ein enormes Vermögen.

Die Herausforderung besteht natürlich darin, die richtigen Unternehmen ausfindig zu machen. Die müssen nämlich Umsätze und Gewinne über viele Jahre hinweg mit außergewöhnlich hohen Raten steigern. Dazu gilt es Trends aufzuspüren, die so gewaltig sind, dass sie ganze Branchen ankurbeln.

Hier sind fünf hervorragende Unternehmen mit besonders starken Wachstumschancen. Diese fünf sollten ihren Aktionären in den kommenden Jahren starke Renditen bescheren.

Die Pandemie hat die Verlagerung des Einzelhandelsumsatzes auf Online-Kanäle beschleunigt. Shopify (WKN: A14TJP) ist an der Spitze dieses weltweiten Megatrends positioniert. Mehr als 1 Million Unternehmen nutzen dazu bereits die Tools von Shopify.

Der E-Commerce-Umsatz boomt. Das Bruttowarenvolumen von Shopify - im Wesentlichen die Gesamtmenge der Verkäufe, die Händler auf der Plattform generieren - stieg im dritten Quartal um 109 % gegenüber dem Vorjahr auf 30,9 Milliarden USD. Der Umsatz von Shopify wiederum stieg um 96 % auf 767 Millionen USD.

Shopify und seine Investoren sehen guten Zeiten entgegen. In der Zeit von Black Friday bis Cyber Monday haben die Händler 76 % mehr Verkäufe gehabt als im letzten Jahr. Das ist ein gutes Zeichen für die kommenden Ergebnisse von Shopify im Q4 sowie für das langfristige Wachstum.

Wie Shopify bietet auch Square (WKN: A143D6) Investoren eine Möglichkeit, vom Wachstum des E-Commerce zu profitieren. Square hilft Händlern bei der Umstellung des Einzelhandels auf das Internet mit Tools zur Erstellung von Websites und anderen Lösungen für Online-Shops.

Square ist auch eine gute Möglichkeit, vom Trend hin zu digitalen Zahlungen zu profitieren. Die Dienste zur Verarbeitung von Kredit- und Debitkarten versprechen noch viel Wachstum. Die Cash App wächst ebenfalls schnell. Und Square hat sich zu einer beliebten Möglichkeit entwickelt, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Das macht es den Aktionären leicht, beim neuen Krypto-Boom mitzumachen.

Die digitale Transformation ist ein weiterer Megatrend, mit dem sich Anleger beschäftigen sollten. COVID-19 hat mehr Unternehmen dazu gebracht, die Abläufe zu digitalisieren und in die Cloud zu verlagern. Kein Unternehmen kann von diesem Trend besser profitieren als Salesforce.com (WKN: A0B87V).

Salesforce ist der führende Anbieter von cloudbasierter Software für das Kundenbeziehungsmanagement. Seine Cloud-Softwarelösungen eignen sich gut für Teams, die von überall auf der Welt arbeiten.

Durch die Übernahme von MuleSoft im Jahr 2018 wurde Salesforce zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Datenintegration, einem Bereich, der immer wichtiger wird, da Unternehmen versuchen, Daten aus immer mehr Quellen zu aggregieren und zu analysieren. Die Übernahme von Tableau im Jahr 2019 machte Salesforce zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Datenvisualisierung. Und erst neulich hat Salesforce dem Kauf von Slack Technologies zugestimmt. Dieser Zukauf dürfte sich als weiterer Wachstumstreiber erweisen.

Wie Cloud Computing ist auch das Online-Glücksspiel eine Chance für Investoren. Laut der Investmentbank Needham könnten sich Sportwetten allein in den USA zu einer 58 Milliarden USD schweren Industrie entwickeln. Und die beste Wette in diesem schnell wachsenden Markt ist der Kauf der Aktie von DraftKings (WKN: A2P205).

Die Einnahmen stiegen im dritten Quartal um 98 %, was zum Teil durch einen 64%igen Anstieg der aktiven Nutzer angeheizt wurde. DraftKings expandiert aggressiv in neue Märkte, da immer mehr Staaten Online-Sportwetten legalisieren. Das Unternehmen hat Verträge mit einer Reihe von Sportligen, Teams und Netzwerken unterzeichnet. So schafft man es im Bewusstsein der Wett- und Sportfans ganz nach vorn.

Die US-Bundesstaaten Maryland, South Dakota und Louisiana haben kürzlich Maßnahmen zur Legalisierung von Wetten auf Sportereignisse verabschiedet. Da weitere Staaten wahrscheinlich folgen werden, um ihre durch Corona angekratzten Steuereinnahmen zu verbessern, kann DraftKings weiterwachsen.

Elektrofahrzeuge (EV) sind einer der aufregendsten Wachstumstrends des nächsten Jahrzehnts. Nicht nur als Investition, sondern auch wegen der potenziell erheblich positiven Auswirkungen, die sie auf die Umwelt haben könnten. Tesla ist eine Wette auf diese Zukunft.

Die jüngsten Kursgewinne der Tesla-Aktie ermöglichen es dem Unternehmen, sich das Kapital zu beschaffen, das es zur Beschleunigung seines Wachstums benötigt. Der Marktführer für Elektrofahrzeuge hat vor Kurzem beantragt, weitere 5 Milliarden USD in bar via Aktienangebot aufzunehmen. Dies wird dazu beitragen, die Bilanz von Tesla zu stärken und damit das Risiko für Investoren zu reduzieren.

Tesla sollte in den kommenden Jahren dank der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und sinkenden Batteriepreisen florieren. Derweil dürften die Gewinnmargen von Tesla steigen, da das Unternehmen die Produktion seines neuen Model Y hochfährt. Rasch steigende Umsätze sowie steigende Gewinnspannen könnten das Wachstum von Tesla - und damit auch die Renditen für die Aktionäre - über viele Jahre hinweg beflügeln.

Joe Tenebruso besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 10.12.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

