10.000 Euro in „defensive Dividendenaktien“ investieren: Darauf würde ich achten!

Es ist gewiss kein Fehler, 10.000 Euro in defensive Dividendenaktien investieren zu wollen. Insbesondere, wenn man als Foolisher Investor eine Menge Zeit mitbringt, können selbst starke, hochqualitative Ausschütter über lange Zeiträume hinweg eine solide Rendite ermöglichen. Das gilt es stets zu berücksichtigen.

Allerdings würde ich gerade bei meinem Ansatz sehr selektiv sein, wenn ich jetzt einen Betrag von 10.000 Euro in defensive Dividendenaktien investieren würde. Hier sind jedenfalls die Dinge, die ich dabei beachten würde. Sie könnten womöglich den einen oder anderen teuren Fehler verhindern.

10.000 Euro in defensive Dividendenaktien: Wachstum

Wenn ich jetzt 10.000 Euro in defensive Dividendenaktien investieren würde, so wäre ein Fokus bei mir klar: Ich würde auf ein moderates Wachstum achten. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass selbst solide qualitative Ausschütter mit einer hohen Bewertung kein Fehlkauf sind. Zumindest, wenn langfristig orientiert Gewinne und damit verbunden auch die ausgezahlte Dividende je Aktie steigt.

Was ist der Clou bei einer defensiven Dividendenaktie und einem moderaten Wachstum? Ganz einfach: Der Zins- und Zinseszinseffekt wirkt auch hier. Das heißt, über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg dürften Gewinn und Dividende konsequent überproportional gemessen an deinem Einstandskurs wachsen. Das ist ein wesentlicher Katalysator deiner eigenen Rendite, der langfristig orientiert deinem Vermögenswachstum hilft.

Wachstum ist außerdem der Schlüssel zum Erfolg, um eine zunächst teure Bewertung zu bekämpfen. Gerade wenn ich jetzt 10.000 Euro in defensive Dividendenaktien investieren wollte, so dürfte das bei mir nicht fehlen.

Starke, zeitlose Geschäftsmodelle

Es gibt jedoch noch einen zweiten Fokus, den ich wählen würde. Nämlich den starker, zeitloser Geschäftsmodelle. Damit sind grundsätzlich Lebensmittel-, Hygiene- oder Pharma-Konzerne oder auch Immobiliengesellschaften mit einem unzyklischen Fokus gemeint. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, die das liefern können.

Defensive Dividendenaktien und vor allem ein Betrag von 10.000 Euro, der in solche Ausschütter investiert wird, können dann langfristig orientiert solide Renditen generieren. Selbst geringere Ausschüttungsrenditen besitzen mit einem hohen Einsatz ein größeres Potenzial. Wie gesagt: Die Rendite kann jedoch langfristig orientiert noch steigen.

Im Endeffekt und sehr abstrakt gesprochen war es das auch bereits. Müsste ich jetzt jedenfalls 10.000 Euro in defensive Dividendenaktien investieren, wären es ein zumindest moderates Wachstum sowie ein zeitloses Geschäftsmodell, das bei mir vordergründig im Fokus wäre. Feinheiten wie Wettbewerbsvorteile, starke Produkte und ein cleveres, weitsichtiges Management kämen hingegen in der Analyse zum Einsatz. Sowie die Dividende selbst, die natürlich stark und nachhaltig sein sollte.

