10.000 Euro in den Börsengang von Zalando investiert: Das wäre das Ergebnis!

Die Aktie von Zalando ist in diesem Jahr eine echte Erfolgsgeschichte. Der E-Commerce-Akteur konnte im laufenden Jahr seinen Umsatz und auch sein Ergebnis bedeutend steigern. Die Quartalszahlen sprechen hier eigentlich für sich.

Eine relevantere Frage ist jedoch, wie sich eine Aktie über längere Zeiträume entwickelt. Leider müssen wir das am Beispiel von Zalando etwas eingrenzen, denn der Börsengang ist noch gar nicht so lange her.

Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, wie sich ein Einsatz in Höhe von 10.000 Euro zum damaligen Zeitpunkt entwickelt hätte. Und was jetzt noch relevant ist.

Zalando: 10.000 Euro in den Börsengang investiert!

Um herauszufinden, wie sich die Aktie von Zalando seit dem Börsengang entwickelt hat, müssen wir gar nicht allzu weit in die Vergangenheit zurückgehen. Die Aktie schnupperte im Jahre 2014 das erste Mal Börsenluft. Genauer gesagt im Oktober dieses Jahres. Das heißt, dass die Anteilsscheine ca. sechs Jahre an der Börse notiert sind.

Der Ausgabepreis lag damals bei 21,50 Euro. Wer 10.000 Euro investiert hätte, der säße jetzt auf einer Aktienposition in Höhe von 465 Anteilsscheinen. Keine kleinere Position. Aber 10.000 Euro sind auch eine Menge Geld, wobei die Geldmenge heute bedeuten größer wäre. Derzeit notiert die Zalando-Aktie schließlich auf einem Aktienkursniveau von 80,18 Euro (20.11.2020, maßgeblich für alle Kurse) und die 465 Anteilsscheine wären damit 37.283,70 Euro wert. Die initiale Position hätte sich innerhalb dieses Zeitraums daher ca. ver-3,7-facht.

Ebenfalls bemerkenswert: Im Laufe dieses turbulenten Corona-Jahres korrigierte die Zalando-Aktie zwischenzeitlich bis auf 27,50 Euro. Das zeigt, selbst wenn man erst spät in die Aktie eingestiegen wäre, hätte man einen großen Teil der bisherigen Performance mitgenommen. Seit dem Börsengang läge die durchschnittliche Performance jedenfalls bei ca. 24,5 % pro Jahr. Das zeigt, dass die Zalando-Aktie den Markt deutlich hinter sich gelassen hätte. Wobei, wie gesagt, sich der Löwenanteil der Erfolgsgeschichte erst in diesem Jahr gezeigt hat.

Was ist Zalando jetzt?

Eine spannende, weiterführende Frage ist jedenfalls, was die Zalando-Aktie jetzt ist. Möglicherweise noch immer eine Chance, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten den breiten Markt schlagen kann. Die Ausgangslage könnte jedenfalls derart beschaffen sein.

Zalando wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 20 Mrd. Euro bewertet. Im letzten Quartal konnte Zalando Umsätze in Höhe von 1,85 Mrd. Euro ausweisen, was einem Wachstum im Jahresvergleich von 21,6 % entsprochen hat. Zudem wird auch das Netzwerk immer stärker.

Zalando kommt auf quartalsweise Visits in Höhe von über 1,26 Mrd. Der aktive Kundenkreis liegt bereits bei 35,6 Mio., die Anzahl der Orders bei 44,0 Mio. Die durchschnittlichen Bestellungen pro Jahr liegen außerdem inzwischen bei 4,8, nach einem Vorjahreswert von 4,6. Das durchschnittliche Bestellvolumen ist moderat auf 57,20 Euro geklettert. Vieles spricht daher für ein steigendes Engagement auf der Zalando-Plattform. Das könnte zu einem weiterhin starken Wachstum führen.

Eine erfolgreiche Investition, bis jetzt!

Die Aktie von Zalando ist daher eine erfolgreiche Investition gewesen. 10.000 Euro hätten sich in den letzten sechs Jahren zu mehr als 37.000 Euro entwickelt. Wobei ein Großteil dieses Vermögenszuwachses innerhalb dieses Jahres passiert ist.

Die Chance könnte noch immer vorhanden sein. Die Börsenbewertung ist noch nicht gigantisch, das Wachstum stark, das Netzwerk möglicherweise noch stärker. Eine spannende Ausgangslage für weiterhin marktschlagende Renditen. Wobei du im Endeffekt natürlich für dich selbst beantworten solltest, ob du das genauso siehst.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

