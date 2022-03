10.000 Euro investiert in die Fresenius-Aktie sind mehr als 285 Euro Dividende!

Wer als Investor 10.000 Euro in die Fresenius-Aktie investiert, der erhält 285 Euro Dividende Pi mal Daumen. Die Mathematik dahinter ist relativ einfach: Bei einem Aktienkurs von 32,24 Euro (24.03.2022, maßgeblich für alle aktuellen Kurse) würde man ca. 310 Anteilsscheine an dem Gesundheitskonzern erhalten. Mit einer Dividende von 0,92 Euro erhalten wir so ca. diesen Wert.

Aber eine Investition von 10.000 Euro in den DAX-Gesundheitskonzern sollte mehr beinhalten als bloß die 285 Euro Dividende. Mit 5 % Dividendenrendite könnte man schließlich auch zuverlässige 500 Euro ergattern. Aber es könnte sinnvoll sein, diesen Schritt als langfristiger Buy-and-Hold-Investor zu gehen.

10.000 Euro in die Fresenius -Aktie: Über die Dividende hinaus!

Die Dividende der Fresenius-Aktie kann ein Teil einer soliden Rendite mit 10.000 Euro sein. Aber es sollte nicht nur um den derzeitigen Stand gehen. Zum Einen, weil es weiteres Dividendenwachstum gibt. Im Hinblick auf die letzten drei Erhöhungen von 0,80 bis auf 0,92 Euro erkennen wir, dass selbst in drei Jahren die Ausschüttungssumme je Aktie signifikant gestiegen ist.

Aber auch das Ausschüttungsverhältnis zeigt: Der DAX-Gesundheitskonzern kann bedeutend mehr. Bei einer Ausschüttungsquote von ca. 28 % ist die Dividende beinahe unwesentlich, wenn es um die Gewinnverwendung geht. Trotzdem sind die über 2,8 % für einen Dividendenaristokraten definitiv sehr attraktiv.

Gerade das Zusammenspiel bei der Fresenius-Aktie mit der adeligen Dividende, dem Dividendenwachstum und dem niedrigen Ausschüttungsverhältnis ist eine attraktive Basis. Das kann ein wachsendes, passives Einkommen über Jahre und Jahrzehnte ermöglichen. Wobei ein Anheben des Ausschüttungsverhältnisses auf 50 % eine Dividendenrendite von ca. 5 % implizieren würde.

Günstig, Turnaround, marktschlagende Gesamtrendite

Mit 10.000 Euro investiert in die Fresenius-Aktie sollte man jedoch insgesamt mehr erwarten als die Dividende. Die vorherigen Zahlen unterstreichen, dass die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp unter 10 eher preiswert ist. Damit wäre rein rechnerisch bei konstanten operativen Zahlen eine Gewinnrendite von 10 % p. a. möglich.

Aber auch das ist eher ein Teil der Gleichung. Das Management der Fresenius-Aktie konnte im Geschäftsjahr 2021 endlich wieder Ergebniswachstum vorweisen. Natürlich gilt es diesen Trend zu bestätigen. Wenn es dem Gesundheitskonzern jedoch gelingt, einen moderaten Wachstumskurs zu halten, so dürfte nicht nur die Bewertung sinken. Nein, sondern die Investoren könnten außerdem bereit sein, für den Dividendenaristokraten ein höheres Premium zu zahlen.

Die Fresenius-Aktie überzeugt zudem mit einem eher defensiven, diversifizierten Geschäftsmodell im Gesundheitsbereich. Neben der Dividende kann daher auch die allgemeine Bewertung und die Aussicht auf einen Turnaround eine passende Investitionsthese sein. Vielleicht auch mit einem höheren Einsatz, wie zum Beispiel 10.000 Euro. Aber das bleibt natürlich deine eigene Entscheidung, auch im Hinblick auf dein Portfolio, dein Chance-Risiko-Verhältnis und deine vorhandene Diversifikation und Allokation.

