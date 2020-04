10 brandneue Aktien, die ich während des Crashs in mein Depot gepackt habe

In den vergangenen acht Wochen waren wir Zeuge einer rekordverdächtigen Volatilität auf dem Aktienmarkt infolge der Coronaviruskrankheit (COVID-19). Die derzeit ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung von COVID-19 haben die meisten nicht unbedingt notwendigen Geschäftsaktivitäten zum Erliegen gebracht und die Aktien auf die schnellste Baisse in der Geschichte (nur 17 Handelssitzungen für alle drei wichtigen Indizes) getrieben.

Aber die Sache mit den Bärenmärkten ist, dass sie immer eine Gelegenheit darstellten, sich mit einem Rabatt in großartige Unternehmen einzukaufen. Das liegt daran, dass jede Börsenkorrektur in der Geschichte schließlich durch eine Hausse-Rallye geradezu ausgelöscht wurde.

Vor diesem Hintergrund möchte ich dir zehn brandneuen Aktien vorstellen, die ich im Zuge des Börsencrashs in mein Portfolio aufgenommen habe.

Meiner Meinung nach könnte Amazon bis 2023 auf 5.000 Dollar pro Aktie kommen. Von daher konnte ich nicht anders und griff zu, als die Aktie abverkauft wurde. Ich schätze zwar Amazons Dominanz im E-Commerce und freue mich, dass die weltweiten Mitgliederzahlen von Amazon Prime steigen (was die im Allgemeinen geringen Einzelhandelsspannen erhöht), aber am meisten freue ich mich darauf, Amazon Web Services (AWS) aufblühen zu sehen.

Amazons Cloud-Services-Segment wächst mehr als doppelt so schnell wie der E-Commerce und die Cloud-Margen sind erheblich höher als die Einzelhandelsmargen. Da AWS zu einer größeren Komponente des Gesamtumsatzes heranwächst, dürfte sich der Cashflow pro Aktie bei Amazon von 76 US-Dollar im Jahr 2019 auf etwa 201 US-Dollar im Jahr 2023 erhöhen. Das ist mehr als genug, um mich bei dieser Wachstumsstory mit ins Boot zu holen.

2. Square

Die Kreditdienstleister wurden von Rezessionsängsten gebeutelt, was die perfekte Gelegenheit bot, von den Point-of-Sale-Lösungen des Unternehmens Square zu kosten. Auf der einen Seite expandiert das Verkäuferökosystem von Square weiter: 2019 werden rund 106 Milliarden US-Dollar an Zahlungen über sein Netzwerk abgewickelt, das sind 25 % mehr als im Vorjahr. Das Bemerkenswerteste am Verkäuferökosystem ist, dass Square mehr Einnahmen als je zuvor von großen Unternehmen generiert (55 % im vierten Quartal 2019, verglichen mit 47 % im vierten Quartal 2017).

Auf der anderen Seite wächst die Cash App von Square sprunghaft an. Die Zahl der monatlichen aktiven Nutzungen hat sich in zwei Jahren auf 24 Millionen mehr als verdreifacht, während sich der Umsatz pro aktivem Kunden auf über 30 Dollar mehr als verdoppelt hat. Cash App wird wahrscheinlich der Treiber sein, durch den sich der Umsatz von Square in den nächsten fünf Jahren verdreifachen wird.

Bei sozialen Medien dreht sich alles um Augäpfel - und kein Unternehmen ist besser darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen, als Facebook. Dies ist ein Unternehmen, das 2019 mit 2,5 Milliarden monatlich aktiven Nutzern und 1,66 Milliarden täglich aktiven Nutzern abschloss. Selbst wenn die Werbeeinnahmen durch die Stilllegung nicht essenzieller Unternehmen kurzfristig wahrscheinlich deutlich zurückgehen werden, gibt es einfach keine bessere Möglichkeit für Unternehmen, mehr Augäpfel zu erreichen als über Facebook.

Der andere Faktor hier ist, dass Facebook noch über eine Reihe von bedeutenden Vermögenswerten verfügt, die es zu monetarisieren gilt. Das Unternehmen ist Eigentümer von vier der sieben meistbesuchten Social-Media-Plattformen - Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram - und hat bisher nur versucht, Facebook und Instagram zu monetarisieren. Wenn Facebook WhatsApp und Messenger monetarisiert, ist damit zu rechnen, dass Umsatz und Cashflow stärker explodieren werden.

4. American Eagle Outfitters

Obwohl der Großteil des Einzelhandels am besten auf dem Regal verbleibt, hat das auf Jugendliche und junge Erwachsene ausgerichtete Einzelhandelsunternehmen American Eagle Outfitters immer wieder gezeigt, dass es das Zeug dazu hat, relevant zu bleiben. Obwohl es sich um eine Serie handelt, die zweifellos durch das Coronavirus gebrochen wird, hat American Eagle in 20 aufeinanderfolgenden Quartalen ein positives Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis verzeichnet, wobei die Marke für Intimkleidung Aerie in 21 aufeinanderfolgenden Quartalen ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnte.

Im Gegensatz zu den meisten Einzelhändlern ist American Eagle nach wie vor schuldenfrei und das Unternehmen hat erstklassige Arbeit geleistet, um überschüssige Lagerbestände aus seinen Läden zu entfernen, was ein Beweis für die Qualität des Managementteams ist, das das Unternehmen leitet. Mit Aktien auf einem Niveau, das seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr erreicht wurde, dachte ich mir, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um zuzuschlagen.

Doch noch einmal zurück zu den Augäpfeln in den sozialen Medien: Pinterest erinnert mich sehr an Facebook in seinen jungen Jahren. Die einzige Ausnahme ist, dass Pinterest bei den internationalen Nutzern wirklich auf Resonanz zu stoßen scheint. Im Jahr 2019 stieg die monatliche Zahl der aktiven Benutzer (MAUs) um 70 Millionen auf 335 Millionen, wobei etwa 63 Millionen neue MAUs aus internationalen Märkten stammten. Dies ist ein wichtiger Grund dafür, dass der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer auf den internationalen Märkten um 115 % auf 0,54 US-Dollar im Jahr 2019 gestiegen ist.

Pinterest hat auch gerade erst an der Oberfläche gekratzt, was seine Rolle in der E-Commerce-Arena betrifft. Die Plattform ist bereits dafür bekannt, dass sie den Nutzern hilft, Wissen und Interessen zu teilen, und sollte daher in der Lage sein, Video und andere Initiativen zur Kundenbindung dafür zu verwenden, um die Nutzer beim Kauf von Produkten zu unterstützen. Da wir derzeit kurz vor einer nachhaltigen Rentabilität stehen, hielt ich es für an der Zeit, diesen explosiven Wachstumswert zu besitzen.

Einer der neuesten Käufe während des Börsencrashs, über den ich mich am meisten freue, ist der Anbieter von Gesundheitslösungen Livongo Health. Das Hauptpublikum von Livongo sind (vorerst) Diabetiker, von denen es in den USA 34,2 Millionen gibt. Hinzu kommen weitere 88 Millionen Menschen, die die Symptome von Prädiabetes aufweisen.

Was Livongo auszeichnet, ist seine Fähigkeit, künstliche Intelligenz und einen Berg von Daten zu nutzen, um seinen Mitgliedern zu helfen, besser für sich selbst zu sorgen. Im Wesentlichen bewirkt Livongo bei Diabetes-Patienten Verhaltensänderungen, die ihnen helfen, ein gesünderes Leben zu führen.

Einnahmedaten würden sicherlich darauf hindeuten, dass dieser Ansatz funktioniert. Vorläufige Verkaufsdaten aus Livongo in Höhe von bis zu 66,5 Millionen US-Dollar für das erste Quartal 2020 stellen mehr als eine Verdoppelung der Verkäufe im Vergleich zum ersten Quartal 2019 dar. Dies resultiert auch aus einer annähernden Verdoppelung der Zahl der Mitglieder, die zwischen Dezember 2018 und Dezember 2019 den Abonnementdienst von Livongo nutzten.

Im Segment Finanzdienstleister habe ich mich ebenfalls verstärkt, und zwar mit dem Neuzugang Mastercard. Dieser Kreditkartenkonzern hat zwar nicht den Mammut-Marktanteil von Visa in den USA, aber der zweite Platz auf dem konsumträchtigen US-Markt ist immer noch eine beneidenswerte Position. Mastercard hat auch seit der Finanzkrise gute Arbeit geleistet, um seinen Anteil am Markt für Debitkarten, die unter der Marke eines Geschäftspartners geführt werden, in den USA auszubauen.

Abgesehen davon, dass das Wachstumspotenzial noch außergewöhnlich groß ist, da ein Großteil der weltweiten Transaktionen noch immer in bar abgewickelt wird, halte ich Mastercard primär für einen Zahlungsabwickler und nicht für einen Kreditgeber. Durch die ausschließliche Konzentration auf die Verarbeitungsseite der Dinge hat Mastercard alle direkten Auswirkungen etwaig steigender Kreditausfälle aus der Gleichung herausgenommen.

Obwohl meine Erfolgsbilanz mit Erdölaktien nicht ermutigend ist, entschied ich mich, es noch einmal mit ExxonMobil zu versuchen, und zwar auf einem 16-jährigen Tiefstand. ExxonMobil erwirtschaftet den Großteil seiner Gewinne aus Bohr- und Explorationstätigkeiten, die zweifellos in naher Zukunft durch die niedrigen Rohölpreise gefährdet sein werden.

Aber sie ist auch ein integriertes Öl- und Gasunternehmen, was bedeutet, dass ihre nachgelagerten Petrochemie- und Raffinationstätigkeiten durch die niedrigeren Rohölpreise einen Auftrieb erhalten dürften.

ExxonMobil hält auch viele Hebel in der Hand, um einer wahrscheinlich eher temporären Schwäche des Ölmarktes entgegenzuwirken. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen seine für 2020 geplanten Investitionsausgaben um bis zu 10 Milliarden US-Dollar gekürzt, und es könnte jederzeit seine Dividende zurücknehmen, um die Barreserven zu schonen.

Kanadische Cannabisaktien wurden im vergangenen Jahr pulverisiert, wobei viele noch immer Geld verlieren. Der Extraktionsdienstleister MediPharm Labs brauchte jedoch weniger als fünf Monate, um nach dem Einschalten der Lichter profitabel zu werden, was mich auf lange Sicht sehr ermutigt hat.

MediPharm ist ein Unternehmen, das Cannabis- und Hanf-Biomasse nimmt und zu Harzen, Destillaten, Konzentraten und gezielten Cannabinoiden verarbeitet, die zur Herstellung von margenstarken Marihuana-Derivaten verwendet werden, einschließlich angereicherte Lebensmittel, Aufgussgetränke und dermatologische Präparate. Die meisten Kunden von MediPharm haben feste Preis- und Mengenverpflichtungen, was einen sehr vorhersehbaren Cashflow ermöglicht.

Ich gehe davon aus, dass die nahe Zukunft angesichts der zahlreichen regulatorischen Probleme, mit denen die kanadische Marihuana-Industrie zu kämpfen hat, unbefriedigend bleiben wird, aber MediPharm ist ausreichend kapitalisiert, um zu überleben und zu gedeihen.

Zuletzt gibt es noch meine Top-Aktie für April zu kaufen (die ich zufällig im März gekauft habe), den Entwickler von chirurgischen Robotersystemen Intuitive Surgical. Der Wettbewerbsvorteil von Intuitive Surgical im Bereich der assistierten Chirurgie ist meiner Ansicht nach schier unüberwindbar.

Das Unternehmen hat das Jahr 2019 mit 5.582 installierten Da-Vinci-Systemen abgeschlossen, was weit mehr ist als alle seine Konkurrenten zusammen. In Verbindung mit dem Preis dieser Systeme (0,5 bis 2,5 Millionen Dollar) und der bereitgestellten Trainingskurse für Chirurgen gibt es eigentlich fast keine Chance auf Kundenabwanderung.

Es ist auch ein Unternehmen, das mit dem Alter einfach besser wird. Intuitive Surgical wurde als Geschäftsmodell aufgebaut, das einen vergleichsweise günstigen Einstieg ermöglicht, aber dann regelmäßige Einnahmen erwirtschaftet. Den Großteil seiner Gewinnspannen erzielt das Unternehmen aus dem Verkauf von Instrumenten mit jedem Eingriff sowie der Wartung der installierten Da-Vinci-Systeme. Mit der Anzahl der installierten Systeme wächst auch die operative Marge des Unternehmens.

The post 10 brandneue Aktien, die ich während des Crashs in mein Depot gepackt habe appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Noch ein Tipp gefällig? Diese Multibagger-Chance ist jetzt günstig zu haben

Ein junges, aufstrebendes Unternehmen schlägt schon heute Microsoft und Oracle in diesem Internet-Boomsektor.

Analysten schätzen, dass der globale Markt dafür bis 2022 jährlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar betragen wird… und wird zusätzlich befeuert von der aktuellen Coronavirus-Pandemie.

Diese Aktie ist bereits der unangefochtene Marktführer - und hat noch massives Wachstumspotenzial. Für die Analysten bei The Motley Fool aktuell eine ganz klare Kauf-Empfehlung…

Die Analyse des potenziellen Kurs-Vervielfachers kannst du hier kostenlos abrufen.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 14.04.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Boards von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ein ehemaliger Direktor für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Boards von The Motley Fool. Sean Williams besitzt Aktien von Amazon, American Eagle Outfitters, ExxonMobil, Facebook, Intuitive Surgical, Livongo Health Inc, Mastercard, MediPharm Labs, Pinterest und Square. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Amazon, Facebook, Intuitive Surgical, Livongo Health, Mastercard, Pinterest, Square und Visa.

Motley Fool Deutschland 2020

Bild: Getty Images