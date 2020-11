100.000 deutsche Vodafone-Kunden von Netzwerkproblemen betroffen

Berlin (Reuters) - In Deutschland sind mehr als 100.000 Kunden des Mobilfunkbetreibers Vodafone von einer Netzwerkstörung betroffen.

Seit dem frühen Nachmittag gebe es überregionale Einschränkungen im Mobilfunknetz, teilte der Konzern am Montag mit. "Aktuell können mehr als 100.000 Kunden das Netz nicht oder nicht in der gewohnten Qualität nutzen." Man arbeite daran, die Störung möglichst rasch zu beheben. Der Trackingsite Downdetector zufolge gab es Störungen in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und anderen Städten.