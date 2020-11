100 € Dividende & passives Einkommen pro Monat? So viel Einsatz benötigst du bei W. P. Carey!

100 Euro Dividende oder passives Einkommen pro Monat? Das kann aus vielerlei Gründen interessant sein. Beispielsweise, um die eigene Kasse monatlich etwas aufzufüllen. Oder aber auch, um einen Schritt in Richtung finanzielle Freiheit zu gehen. Die Beweggründe sind eher zweitrangig, denn mal ehrlich: Wir alle würden zu 100 Euro Dividende pro Monat nicht Nein sagen, oder?

Mithilfe von starken, zuverlässigen Dividendenaktien ist ein solches Ziel definitiv möglich. Riskieren wir daher heute einen Blick darauf, wie viel Einsatz bei der Aktie von W. P. Carey für ein solches Ziel notwendig wäre. Sowie, was du ansonsten noch zur Dividende, deren Höhe und Stabilität wissen solltest.

W. P. Carey: 100 Euro Dividende & passives Einkommen

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die derzeitige Dividende von W. P. Carey feststellen können, ist diese eigentlich recht erfreulich: Gemessen an einer Quartalsdividende von 1,044 US-Dollar und einem Aktienkurs von 69,92 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 5,97 %. Aber zugegeben: Eine hohe Dividendenrendite beantwortet nicht die Frage, wie viel Einsatz wir für eine monatliche Dividende in Höhe von 100 Euro benötigen.

Als Investor von W. P. Carey wird man aufgrund des vierteljährlichen Zahlungsintervalls zudem nie effektiv eine monatliche Dividende von 100 Euro erhalten können. Trotzdem können wir berechnen, wie viele Aktien für 1.200 Euro Dividende pro Jahr notwendig sind.

Wenn wir die derzeitige Quartalsdividende in Euro umrechnen, so erhalten wir jedenfalls einen Wert von ca. 0,892. Oder auf das Gesamtjahr gerechnet eine Dividende von ca. 3,568. Wenn wir das jetzt wiederum auf unser Ziel von 1.200 Euro insgesamt herunterbrechen, so benötigen wir insgesamt 337 Aktien des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 58,16 Euro entspräche das wiederum einem Einsatz von 19.599,92 Euro. Gewiss nicht wenig, aber die ersten 100 Euro passives Einkommen pro Monat sind es ebenfalls nicht.

W. P. Carey hilft beim Ziel „Mehr“

Die positive Nachricht ist, dass selbst dieser Wert nur eine aktuelle Wasserstandsmeldung für die ersten 100 Euro Dividende pro Monat ist. Ein Wert, der sich im nächsten Vierteljahr, Jahr oder auch in den kommenden Jahren insgesamt wohl weiter verschieben dürfte. Der Grund? W. P. Carey besitzt eine wirklich spannende Dividendenhistorie.

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust erhöht nämlich nicht nur vierteljährlich die eigene Dividende. Nein, sondern auch jährlich. Seit dem Börsengang im Jahre 1998 ist die Dividende zudem nicht ein einziges Mal gekürzt worden. Das zeigt, dass hier viel defensive und stabile Klasse für das eigene passive Einkommensvorhaben lauert.

Aber jetzt zur Quintessenz: Dadurch, dass W. P. Carey vierteljährlich die eigene Dividende moderat erhöht, wird man als Investor mit 337 Aktien mittel- bis langfristig ein stetig höheres passives Einkommen ergattern können. Auch das aktuelle Ausschüttungsverhältnis mit 90,7 %, gemessen an zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations in Höhe von 1,15 US-Dollar, zeigt, dass die Dividende nachhaltig ist. Sowie, dass selbst in der COVID-19-Krise weiterer Spielraum für Erhöhungen vorhanden ist.

Passives Einkommen & Dividende aufbauen

Die Aktie von W. P. Carey könnte daher insgesamt eine spannende Aktie sein, um sich ein passives Einkommen aufzubauen. Die derzeitige Dividendenrendite von fast 6 % ist ziemlich attraktiv sowie historisch beständig. Zudem ist ein Ansatz von knapp unter 20.000 Euro für dieses Ziel durchaus möglich. Zumindest in einem breiter diversifizierten Einkommensdepot. Jetzt hier einen näheren Blick zu riskieren, könnte daher ein cleverer Schachzug sein, wenn man auf 100 Euro Dividende und passives Einkommen aus ist.

