100 Euro zur Verfügung? Diese heiße Aktie ist ein echter Kauf

Micron Technology ist auf dem besten Weg, weitere Anteile am lukrativen Speichermarkt zu gewinnen.

Der Speicherspezialist weist bereits ein solides Wachstum auf und wird zu einer günstigen Bewertung gehandelt.

Es wird erwartet, dass Micron langfristig ein solides Gewinnwachstum erzielen wird, was die Aktie jetzt zu einem schlauen Kauf macht.

Die Aktien von Micron Technology haben sich in den letzten sechs Monaten deutlich besser entwickelt als der breitere Technologiesektor. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Abrutschen im Technologiesektor vielen großen Namen den Wind aus den Segeln genommen hat.

Der Speicherspezialist hat im Februar an Dynamik gewonnen. Dahinter stecken branchenweite Entwicklungen, die dem Wachstum von Micron Auftrieb geben könnten. Außerdem trauen die Anleger dem Tech-Sektor nun wieder mehr zu.

Das Gute daran ist, dass die Micron-Aktie trotz ihres Anstiegs in den letzten sechs Monaten aus Bewertungssicht immer noch sehr günstig ist. Derzeit wird die Aktie zu einem Kurs von knapp 94 US-Dollar gehandelt und könnte ein idealer Wert für Anleger sein. Schauen wir uns doch mal an, was genau dahintersteckt.

Der DRAM-Markt (Dynamic Random Access Memory) machte 73 % des Gesamtumsatzes von Micron Technology im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 aus. Der Umsatz des Segments stieg im Jahresvergleich um 38 %, was zu einem Wachstum des Quartalsumsatzes des Chipherstellers um 33 % auf insgesamt 7,69 Mrd. US-Dollar führte.

Eine Kombination aus starken Preisen und Auslieferungen ließ das Ergebnis von Micron in die Höhe schnellen. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 2,16 US-Dollar pro Aktie im Quartal, verglichen mit 0,78 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Das solide Wachstum von Microns Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr war angesichts der Kombination aus höherem Volumen, starker Preisgestaltung und Marktanteilsgewinnen, die das Unternehmen verzeichnen konnte, nicht überraschend.

Micron Technology kontrollierte Berichten zufolge im dritten Quartal des Kalenderjahres 2021 25 % des DRAM-Marktes, was einem Anstieg von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal entspricht. Es wird nicht überraschen, dass Micron weitere Marktanteile im DRAM-Bereich gewinnen wird. Das Unternehmen behauptet, einen technologischen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten aufgebaut zu haben.

Auf der Telefonkonferenz des Unternehmens im Dezember sagte Micron-CEO Sanjay Mehrotra: „Dank der erfolgreichen Einführung von 1α-DRAM- und 176-Layer-NAND-Produkten in wichtigen Endmärkten sind wir der Branche bei der Markteinführung dieser führenden Prozesstechnologien um mehrere Quartale voraus.“

Noch besser: Micron will ab 2024 mit der Massenproduktion von DRAM-Chips auf Basis des EUV-Lithografieprozesses (Extreme Ultraviolet) beginnen. Mehrotra glaubt, dass die Integration von EUV Micron helfen werde, „die DRAM-Technologieführerschaft für viele Jahre aufrechtzuerhalten“.

Schätzungen Dritter weisen darauf hin, dass der 1α-DRAM-Prozess von Micron die bisher höchste DRAM-Dichte der Branche aufweist. Das bedeutet, dass Micron mehr Speicher in ein einziges Chipmodul packen kann, was die Herstellung leistungsfähigerer Chips bei gleichzeitiger Senkung der Produktionskosten ermöglicht. Da Micron die Produktion von 1α-DRAM im letzten Jahr hochgefahren hat und das Unternehmen dank der zunehmenden Verbreitung dieser Chips von Kostensenkungen profitiert, sind die Gewinnspannen im letzten Jahr rapide gestiegen.

Micron scheint auf dem besten Weg zu sein, sich einen größeren Anteil am lukrativen DRAM-Markt zu sichern, da das Unternehmen die Produktion von Speicherchips, die auf dem 1α-DRAM-Prozessknoten basieren, weiter hochfährt. Langfristig könnte dies für das Unternehmen von großer Bedeutung sein. Der weltweite DRAM-Markt wird Schätzungen Dritter zufolge bis 2026 einen Umsatz von 174 Mrd. USD erzielen.

Wer auf der Suche nach einer wachstumsstarken Aktie zu einem günstigen Preis ist, sollte sich schleunigst Aktien von Micron Technology zulegen. Die Aktie wird nämlich nur zum 14-Fachen der rückwirkenden Gewinne und dem 9,8-Fachen der voraussichtlichen Gewinne gehandelt. Das bedeutet einen massiven Abschlag gegenüber dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des NASDAQ-100-Index von 34.

Angesichts der Tatsache, dass Microns Gewinne in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24 % aufweisen dürften, erhalten die Anleger bei dieser Bewertung einen hervorragenden Deal. Alles in allem könnte Microns wachsende Dominanz auf dem DRAM-Markt dazu beitragen, dass das Unternehmen sein hohes Wachstumstempo auch in den kommenden Jahren beibehält. Deshalb scheint ein Kauf zur aktuellen Bewertung ein absolutes Muss zu sein.

Dieser Artikel erschien am 20.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

