1010data kooperiert mit Strategix CFT, um den Wert von Einzelhändlerdaten zu steigern und die Reichweite in Europa zu erweitern

1010data, ein Anbieter von Lösungen für analytische Intelligenz und Datenaustausch für den Einzelhandel, die Konsumgüterindustrie und den Finanzdienstleistungssektor, und Strategix CFT, ein Boutique-Beratungsunternehmen, das sich auf innovative Technologien für den Einzelhandel und die umfassende Systemintegration spezialisiert hat, gaben heute eine strategische Kooperation bekannt. Durch diese Kooperation sollen Angebote bereitgestellt werden, die verbesserte Erkenntnisse über Kunden liefern. Die beiden Unternehmen, die sich an Einzelhändler und Konsumgüterhersteller in Großbritannien und im übrigen Europa richten, werden ihre Ressourcen gemeinsam nutzen, um Analyselösungen zu entwickeln, die in kürzester Zeit vorausschauende und präskriptive Erkenntnisse über Kunden liefern.

Im Rahmen der neuen Kooperation wird innovative Datenanalysetechnologie bereitgestellt, die Best Practices für große Einzelhandelsunternehmen liefert, damit diese ihre Geschäftstätigkeit in diesem sich schnell verändernden Marktumfeld optimieren und ausbauen können. Diese umfasst auch eine zentrale, leistungsstarke Datenquelle, die Einzelhändlern und Lieferanten eine aufeinander abgestimmte Planung ermöglicht. Die einheitliche, integrierte Analyseplattform ermöglicht schnelle Entscheidungen, die den Einsatz des passenden Produktsortiments und Marketings auf effiziente Weise ermöglichen, um die Kunden zu begeistern und gleichzeitig die Effizienz in der gesamten Lieferkette zu steigern. 1010data und Strategix werden ihre Kräfte bündeln, um die Investitionsrendite und den Nutzwert für Einzelhandelsunternehmen und Konsumgüterhersteller dank besserer Informationen über die Kunden zu steigern. Diese Informationen werden mit Big-Data-Analyselösungen gewonnen, die auf Machine Learning und auf KI basieren.

„Wir freuen uns sehr über unsere Kooperation mit Strategix, denn die Nachfrage nach unserem gemeinsamen Know-how ist größer denn je“, so Inna Kuznetsova, CEO von 1010data. „Das Kaufverhalten der Verbraucher hat sich in der Pandemie grundlegend verändert und entwickelt sich weiter. Da Schulen und Geschäfte an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten und unter unterschiedlichen Bedingungen öffnen, erfordern diese Veränderungen schnellere Reaktionen auf lokaler Ebene. Einzelhändler müssen in immer kürzeren Abständen den Puls des Verbrauchers fühlen und Sortiment, Verkauf, Werbeaktionen, Marketing und Lieferketten ständig neu optimieren. In Europa, wo wir derzeit unsere Aktivitäten ausbauen, wird das kombinierte Know-how von 1010data und Strategix Einzelhändlern neue Wege eröffnen, um Wachstumschancen zu erkennen und gleichzeitig ihre Kunden besser zu bedienen.“

Die Basis bildet die Insights Platform von 1010data, die präzise Analysen, Daten-Dashboards und Kollaborationsportale vereint. In Kombination mit dem Know-how von Strategix in den Bereichen Category Management, Flächenoptimierung und Supply Chain Analytics wird das daraus entstehende Angebot Kunden in die Lage versetzen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die sich aus den eigenen Kundendaten ableiten.

„Unsere beiden Unternehmen ergänzen einander auf ideale Weise“, so Jan Hanussek, CEO von Strategix CFT. „Die Insights Platform von 1010data für das Datenmanagement und die Zusammenarbeit sind die ideale Ergänzung für unsere bewährten Stärken in der Beratung des Handels, der Systemintegration und der Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen. So können wir unsere Erfahrung mit Einzelhändlern, die in Großbritannien und im übrigen Europa tätig sind, auf einer von 1010data bereitgestellten, extrem leistungsstarken Technologieplattform anbieten.“

„Das Kooperationspotenzial war bereits bei unserem allerersten Gespräch mit Strategix ganz deutlich“, so Dusan Rnic, Vice President für Europa von 1010data. „Angesichts des exponentiellen Wachstums sowohl der Bedeutung der Daten als auch des Datenvolumens versetzt unsere Partnerschaft Einzelhandelsunternehmen in die Lage, ihre Flexibilität direkt zu steigern und mithilfe von marktführenden Datenaustauschlösungen Konsumgüterherstellern vorgelagerte Vorteile anzubieten.“

Über 1010data

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt 1010data Finanz- und Einzelhandelsunternehmen sowie Konsumgüterhersteller dabei, Veränderungen hinsichtlich Verbrauchernachfrage und Marktbedingungen zu erfassen und mit gezielten Strategien schnell auf diese zu reagieren. Die Insights Platform von 1010data vereint Marktkenntnisse, Datenmanagement, präzise Unternehmensanalysen und Funktionen für die Zusammenarbeit, um damit bessere Geschäftsergebnisse erzielen zu können. Mehr als 900 der weltweit führenden Markenunternehmen arbeiten mit 1010data zusammen, um intelligentere Entscheidungen treffen zu können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.1010data.com.

Über Strategix CFT

Strategix CFT ist als Boutique-Beratungsunternehmen und Systemintegrator auf die Bereiche Category Management und Supply Chain Management spezialisiert. Strategix kann mehr als 20 Jahre Erfahrung vorweisen und verfügt über detailliertes fachliches Know-how in Bezug auf technische und geschäftsprozessbezogene Themen. Um sicherzustellen, dass die Lösung die Anforderungen der Kunden auf optimale Weise erfüllt, bietet Strategix Hybridlösungen mehrerer Anbieter an. Strategix hat bereits weltweit führende Einzelhandels- und Produktionsunternehmen dabei unterstützt, eine nahtlos integrierte Lösung in den Bereichen Category Management und Supply Chain Management umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.strategix.eu.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210309005803/de/

