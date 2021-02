14.000 im DAX unterschritten, Angst vor Inflation in den USA, Varta gibt Rätsel auf

Replaced by the video

Vor allem die stark gestiegenen Erzeugerpreise, welche den größten Anstieg seit Dezember 2009 zeigten, lösen die Angst vor Inflation aus. Dies können auch die Einzelhandelsumsätze nicht komplett aufgefangen, welche stärker als erwartet waren.

Technisch ist der DAX dennoch weiterhin im Aufwärtstrend. Dies zeigen wir in diesem Video charttechnisch auf.

Spannung herrscht bei der Aktie von Varta. Nachdem der Titel gestern die Gewinnerliste im MDAX anführte, ist er heute massiv unter Druck. Eine Botschaft auf Facebook sorgt für Spekulationen. Zudem stehen am Donnerstag Quartalszahlen an. Was steckt dahinter?

Wichtige Wirtschaftsdaten stehen erst wieder 20.00 Uhr in den USA an.

Bleiben Sie umfassend informiert aus erster Hand von der LS Exchange und TRADERS´ media GmbH.

Zugehörige Wertpapiere: im DAX unterschritten, Angst vor Inflation in den USA, Varta gibt Rätsel auf