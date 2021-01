14.000 Punkte im Dax rücken näher

Der Dax hat seinen Rekordlauf fortgesetzt und rückt nah an die runde Marke von 14.000 Punkten heran. Die politische Klarheit in den USA treibt an - auch die Aktien von HeidelbergCement. Delivery Hero sackt dagegen nach einer Kapitalerhöhung etwas ab.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000BAY0017, NL0015436031, DE000A2E4K43,