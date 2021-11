15 Anwendungen für die Blockchain-Technologie

Die Idee einer Blockchain wurde zuerst als Mechanismus für Bitcoin entwickelt. Um das Problem des doppelten Geldausgebens bei digitalen Währungen zu lösen. Daher entwickelte Satoshi Nakamoto ein unveränderliches Transaktionsbuch, das Datenblöcke mithilfe digitaler Kryptografie miteinander verknüpft.

Während die Idee für Bitcoin und andere Kryptowährungen sehr gut funktioniert, gibt es noch viele andere nützliche Anwendungen der Blockchain-Technologie. Hier sind 15 von ihnen.

1. Geldtransfers

Das ursprüngliche Konzept hinter der Erfindung der Blockchain-Technologie ist immer noch eine großartige Anwendung. Geldtransfers mit Blockchain können kostengünstiger und schneller sein als mit bestehenden Geldtransferdiensten. Das gilt besonders für grenzüberschreitende Transaktionen, die oft langsam und teuer sind. Selbst im modernen US-Finanzsystem können Geldtransfers zwischen Konten Tage dauern, während eine Blockchain-Transaktion nur Minuten dauert.

2. Finanzbörsen

In den letzten Jahren sind viele Unternehmen aufgetaucht, die dezentrale Kryptowährungsbörsen anbieten. Die Nutzung der Blockchain für Börsen ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Außerdem müssen Investoren bei einer dezentralen Börse ihr Vermögen nicht bei einer zentralen Behörde hinterlegen, was bedeutet, dass sie eine größere Kontrolle und Sicherheit haben. Auch wenn Blockchain-basierte Börsen hauptsächlich mit Kryptowährungen handeln, könnte das Konzept auch auf traditionelle Investitionen angewendet werden.

3. Kreditvergabe

Kreditgeber können die Blockchain nutzen, um mit Hilfe von Smart Contracts besicherte Kredite zu vergeben. Smart Contracts, die auf der Blockchain aufgebaut sind, ermöglichen es, bestimmte Ereignisse automatisch auszulösen, z. B. eine Servicezahlung, eine Nachschussforderung, die vollständige Rückzahlung des Kredits und die Freigabe der Sicherheiten. Dadurch wird die Kreditbearbeitung schneller und kostengünstiger, und die Kreditgeber können bessere Konditionen anbieten.

4. Versicherung

Der Einsatz von Smart Contracts auf einer Blockchain kann für mehr Transparenz für Kunden und Versicherungsanbieter sorgen. Die Aufzeichnung aller Schadensfälle in einer Blockchain würde verhindern, dass Kunden für denselben Schadensfall doppelte Ansprüche stellen. Außerdem kann die Verwendung von Smart Contracts den Zahlungsprozess für die Antragsteller/innen beschleunigen.

5. Immobilien

Bei Immobilientransaktionen muss eine Menge Papierkram erledigt werden, um die finanziellen Informationen und die Eigentumsverhältnisse zu überprüfen und dann die Urkunden und Titel auf den neuen Eigentümer zu übertragen. Der Einsatz der Blockchain-Technologie zur Erfassung von Immobilientransaktionen kann eine sicherere und leichter zugängliche Methode zur Überprüfung und Übertragung von Eigentumsrechten bieten. Das kann die Transaktionen beschleunigen, den Papierkram reduzieren und Geld sparen.

6. Persönliche Informationen sichern

Die Speicherung von Daten wie deiner Sozialversicherungsnummer, deinem Geburtsdatum und anderen Identifizierungsdaten in einem öffentlichen Register (z. B. einer Blockchain) kann sicherer sein als die derzeitigen Systeme, die anfälliger für Hacker sind. Die Blockchain-Technologie kann genutzt werden, um den Zugang zu Identifizierungsdaten zu sichern und gleichzeitig den Zugang für diejenigen zu verbessern, die sie in Branchen wie dem Reise-, Gesundheits-, Finanz- und Bildungswesen benötigen.

7. Abstimmen

Wenn persönliche Identitätsdaten in einer Blockchain gespeichert werden, sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, mit der Blockchain-Technologie auch wählen zu können. Mit der Blockchain-Technologie kann sichergestellt werden, dass niemand zweimal wählt, dass nur wahlberechtigte Personen wählen können und dass die Stimmen nicht manipuliert werden können. Außerdem kann sie den Zugang zur Wahl erleichtern, indem sie so einfach ist wie das Drücken einiger Tasten auf deinem Smartphone. Gleichzeitig würden die Kosten für die Durchführung einer Wahl erheblich sinken.

8. Vorteile für die Regierung

Eine weitere Möglichkeit, digitale Identitäten, die auf einer Blockchain gespeichert sind, zu nutzen, ist die Verwaltung von staatlichen Leistungen wie Sozialleistungen, Sozialversicherung und Krankenversicherungen. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie könnten Betrug und die Kosten für die Verwaltung reduziert werden. Gleichzeitig können die Begünstigten durch die digitale Auszahlung auf der Blockchain die Gelder schneller erhalten.

9. Sicherer Austausch medizinischer Informationen

Die Speicherung von Krankenakten auf einer Blockchain ermöglicht es Ärzten und medizinischem Fachpersonal, genaue und aktuelle Informationen über ihre Patienten zu erhalten. So kann sichergestellt werden, dass Patienten, die mehrere Ärzte aufsuchen, die bestmögliche Versorgung erhalten. Außerdem kann das System zum Abrufen von Krankenakten beschleunigt werden, was in manchen Fällen eine schnellere Behandlung ermöglicht. Und wenn die Versicherungsdaten in der Datenbank gespeichert sind, können die Ärzte leicht überprüfen, ob ein Patient versichert ist und die Kosten für die Behandlung übernommen werden.

10. Tantiemen für Künstler

Der Einsatz der Blockchain-Technologie zur Verfolgung von Musik- und Filmdateien, die über das Internet vertrieben werden, kann sicherstellen, dass Künstler/innen für ihre Arbeit bezahlt werden. Da die Blockchain-Technologie erfunden wurde, um sicherzustellen, dass ein und dieselbe Datei nur an einem Ort existiert, kann sie dazu beitragen, die Piraterie einzudämmen. Darüber hinaus kann die Verwendung einer Blockchain zur Nachverfolgung von Abspielvorgängen bei Streaming-Diensten und ein intelligenter Vertrag für die Zahlungen für mehr Transparenz sorgen und sicherstellen, dass die Künstler/innen das ihnen zustehende Geld erhalten.

11. Nicht-fungible Token

Nicht-fungible Token, oder NFTs, werden gemeinhin als eine Möglichkeit angesehen, die Rechte an digitaler Kunst zu besitzen. Da die Blockchain verhindert, dass Daten an zwei Orten existieren, garantiert ein NFT auf der Blockchain, dass nur eine einzige Kopie eines digitalen Kunstwerks existiert. Damit ist es wie eine Investition in physische Kunst, nur ohne die Nachteile der Lagerung und Pflege.

NFTs können vielseitig eingesetzt werden. Letztlich sind sie eine Möglichkeit, das Eigentum an allem zu übertragen, was durch Daten dargestellt werden kann. Das kann die Besitzurkunde für ein Haus, die Übertragungsrechte für ein Video oder ein Veranstaltungsticket sein. Alles, was auch nur annähernd einzigartig ist, kann eine NFT sein.

12. Logistik und Lieferkettenverfolgung

Der Einsatz der Blockchain-Technologie zur Verfolgung von Waren auf ihrem Weg durch ein Logistik- oder Lieferkettennetzwerk kann mehrere Vorteile haben. Erstens wird die Kommunikation zwischen den Partnern erleichtert, da die Daten in einem sicheren öffentlichen Hauptbuch verfügbar sind. Zweitens bietet sie mehr Sicherheit und Datenintegrität, da die Daten in der Blockchain nicht verändert werden können. Das bedeutet, dass Logistik- und Lieferkettenpartner leichter zusammenarbeiten können und sich darauf verlassen können, dass die Daten, die sie erhalten, korrekt und aktuell sind.

13. Sichere Netzwerke für das Internet der Dinge

Das Internet der Dinge (IoT) macht unser Leben einfacher, aber es öffnet auch die Tür für böswillige Akteure, um auf unsere Daten zuzugreifen oder die Kontrolle über wichtige Systeme zu übernehmen. Die Blockchain-Technologie kann für mehr Sicherheit sorgen, indem sie Passwörter und andere Daten in einem dezentralen Netzwerk statt auf einem zentralen Server speichert. Außerdem bietet sie Schutz vor Datenmanipulationen, da eine Blockchain praktisch unveränderbar ist.

14. Datenspeicherung

Die Integration der Blockchain-Technologie in eine Datenspeicherlösung kann für mehr Sicherheit und Integrität sorgen. Da die Daten dezentral gespeichert werden können, ist es schwieriger, sich in das Netzwerk einzuhacken und alle Daten zu löschen, während ein zentraler Datenspeicher möglicherweise nur über einige wenige Redundanzpunkte verfügt. Es bedeutet auch einen besseren Zugang zu den Daten, da der Zugang nicht unbedingt vom Betrieb eines einzelnen Unternehmens abhängt. In manchen Fällen kann die Verwendung von Blockchain für die Datenspeicherung auch kostengünstiger sein.

15. Glücksspiel

Die Glücksspielindustrie kann die Blockchain nutzen, um den Spielern mehrere Vorteile zu bieten. Einer der größten Vorteile des Betriebs eines Casinos auf der Blockchain ist die Transparenz, die sie potenziellen Kunden bietet. Da jede Transaktion auf der Blockchain aufgezeichnet wird, können Wettende sehen, dass die Spiele fair sind und das Casino auszahlt. Außerdem müssen bei der Nutzung der Blockchain keine persönlichen Daten, wie z. B. ein Bankkonto, angegeben werden, was für einige eine Hürde darstellen könnte. Sie bietet auch eine Umgehung von behördlichen Beschränkungen, da die Leute anonym spielen können und das dezentralisierte Netzwerk nicht anfällig für staatliche Schließungen ist.

Die Blockchain steckt in den Kinderschuhen

Die Blockchain-Technologie gibt es erst seit einem Dutzend Jahren, und die Unternehmen erforschen noch immer neue Möglichkeiten, die Technologie zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit einzusetzen. Mit der wachsenden Menge an digitalen Daten, die wir in unserem Leben nutzen, wächst der Bedarf an Datensicherheit, Zugriff, Transparenz und Integrität, die die Blockchain bieten kann.

Der Artikel 15 Anwendungen für die Blockchain-Technologie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 25.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images