15800 im DAX gefallen

Rücklauf unter 15.800

Der neue Handelstag zeigte deutlich mehr Vola, als wir an den vergangenen beiden Tagen gesehen hatten. Bereits in der Vorbörse stand die wichtige Marke von 15.800 zur Diskussion. Andreas Bernstein ging im Livestream ausführlich darauf ein.

Als weiteres Thema hatte er die Gaming-Aktien porträtiert, zu denen Gamestop, Activision Blizzard und Electronic Arts gehören.

Nach der Eröffnung rutschte der DAX direkt unter die Marke von 158800 Punkten und zeigte erst bei rund 15.700 eine Gegenreaktion. Diese war allerdings deutlich und brachte den Index direkt zum Ausgangsniveau zurück. Darüber sprach Ingmar Königshofen in diesem Interview:

Die Verluste vom Vortag wurden damit weiter ausgebaut.

Stark war dagegen die Deutsche Telekom. Nicht nur mit neuen Ideen für die Kunden, sondern auch im Chartbild. Wir notieren auf einem Mehrjahreshoch und könnten hier diesen Weg weiter beschreiten.

Fielmann hatte am Morgen die Gewinnprognose erhöht. Die Aktie notiert ebenfalls stark und zeigt technisch nun den Abschluss der Konsolidierung an. Wie waren die Zahlen im Detail?

Beim Thema Zukunft geht kaum ein Blick am autonomen Fahren vorbei. Gerade in Kalifornien gibt es mehrere Tests, unter anderem von Waymo - einer Schwesterfirma des Internetgiganten Google (Alphabet).

Wie ausgereift ist diese Vision bereits und wie steht die Google-Aktie da?

Zudem schauen wir technisch auf Natural Gas und das Währungspaar AUD/USD.

Der DAX konnte sich bis zum Mittag nur kurz über 15.800 stabilisieren und tauchte dann noch einmal etwa ab.

Hintergrund war die geringere Exporterwartung innerhalb der deutschen Industrie im August. Das ifo-Institut spezifizierte die Exporterwartungen auf 16,6 Punkte nach 23,1 im Juli und 23,9 im Juni. Damit hatten Marktbeobachter nicht gerechnet. Ebenso verschlechterte sich das Konsumklima in Deutschland, wie das Nürnberger GfK-Institut am Morgen meldete.

Die Marke von 15.800 Punkten stand auch am Nachmittag im Fokus der Trader. Sie konnte mit einer starken Wall Street Eröffnung zunächst verteidigt werden. Doch mit einsetzenden Gewinnmitnahmen bei Dow Jones und Nasdaq fiel der Markt erneut zurück und schloss unter dieser so genannten Schlüsselmarke.

Das Minus ist damit zwar eingedämmt worden, aber weiterhin vorhanden und somit den zweiten Tag in Folge in der Historie sichtbar. Technisch spannend wird damit der Freitag, wenn dieser Schlusskurs womöglich das nächste Signal generiert.

Die Volatilität sprang von gestern 80 Punkten auf heute 160 und verdoppelte sich damit. Eine kleine Kurslücke blieb zurück und folgende Parameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.773,71 Tageshoch 15.834,91 Tagestief 15.701,85 Vortageskurs 15.860,66 Schlusskurs 15.793,62

In den USA erholten sich die Kurse am frühen Abend wieder. Diese zeigt der Chartverlauf von heute nach dem XETRA-Schluss an der LS-X mit an:

Welche Aktien standen heute im Fokus der Anleger?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Stabilisierend standen Volkswagen-Aktien heute im Marktgeschehen teilweise konträr zu den anderen Werten. Das operative Ergebnis konnte mit 45 Milliarden Euro über dem VW-Vorkrisenniveau von 2019 liegen. Damit kletterte auch der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent und, gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um 14 Prozent. Ein Grund zur Freude, der vor allem mit der Rückeroberung der 200 Euro-Marke einherging.

In dem Zusammenhang stieg auch Covestro und setzte sich an die Spitze des DAX-Rankings.

Ebenfalls stark war die SAP-Aktie, welche von positiven Zahlen des US-Konkurrenten Salesforce profitierte. In den USA stieg zwar der Salesforce-Marktanteil weiter, doch das Gesamtumfeld läßt womöglich für beide Unternehmen genug Platz für gesunde Margen.

Verlierer war im DAX die Deutsche Bank Aktie. Sie fiel um mehr als zwei Prozent, nachdem bei der Tochter DWS von "Greenwashing" die Rede war. Zu den 13 Prozent Minus bei der DWS ein positives Ergebnis, was jedoch aus Seiten des Image eine Belastung sein könnte.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Nun wieder in der alten Bandbreite

Die 15.800 waren gestern noch als Auffangbereich dieser Woche dargestellt. Heute wandelte sich diese Unterstützung zu einem Widerstand. Auch nach mehreren Versuchen im handelsverlauf konnte die Marke nicht per Schlusskurs gehalten werden. Dies gilt technisch als negatives Zeichen.

Im Tageschart ist daher Vorsicht geboten und die alte Range zwischen 15.300 und 15.800 nun wieder aktuell:

