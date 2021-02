16-Jähriger in Norwegen wegen Terror-Verdachts festgenommen

Oslo (Reuters) - In Norwegen hat die Polizei einen 16-Jährigen wegen Terror-Verdachts festgenommen.

Es handele sich nicht um einen Bürger Norwegens, teilte der Inlandsgeheimdienst PST am Freitag mit. Er sei bereits am Donnerstag in der Hauptstadt Oslo festgenommen worden. Es bestehe die Verdacht, dass der junge Mann einen Terrorakt vorbereitet habe. Details über den mutmaßlichen Plan wurden nicht bekanntgegeben.

Der Fall solle noch am Mittag zur Anhörung vor das Bezirksgericht Oslo kommen, wo die Anklage verlesen werde, teilte PST mit.