176 Tote bei Absturz von ukrainischer Maschine im Iran

- von Babak Dehghanpisheh und Matthias Williams

Dubai/Kiew (Reuters) - Beim Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran sind am Mittwoch alle 176 Insassen ums Leben gekommen.

Die Ukraine führte den Vorfall auf Triebwerksversagen der Boeing 737 kurz nach dem Start zurück. Die Botschaft des Landes im Iran erklärte in einer ersten Stellungnahme zudem, "Terrorismus" sei nicht Absturzursache. Die Erklärung schloss damit auch aus, dass im Zuge der Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA eine Rakete das Flugzeug getroffen haben könnte. Für den US-Flugzeugbauer Boeing kommt der Absturz zur Unzeit: Die Geschäfte des Airbus-Rivalen werden derzeit massiv beeinträchtigt durch das Flugverbot für die 737 Max. Unter den Toten sind nach ukrainischen Angaben auch drei Deutsche.

Der Flieger von Ukraine International Airlines startete auf dem Imam-Chomeini-Flughafen in Teheran und ging etwa zehn Kilometer entfernt zu Boden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es habe keine Überlebenden gegeben. Das iranische Fernsehen sprach von technischen Problemen, ohne dies näher zu erläutern. Einer der beiden Flugschreiber sei gefunden worden. Iranische Medien berichteten ferner unter Berufung auf einen Vertreter der Flugaufsicht, der Pilot habe keinen Notruf abgesetzt. TV-Bilder zeigten Trümmerteile und schwelende Triebwerkteile sowie Rettungskräfte mit Schutzmasken, die mit der Bergung der Leichen beschäftigt waren.

An Bord der Maschine befanden sich 167 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Nach Auskunft des ukrainischen Außenministeriums hatten 82 Insassen eine iranische Staatsangehörigkeit, 63 eine kanadische, elf eine ukrainische, zehn eine schwedische, vier eine afghanische und je drei eine deutsche beziehungsweise britische. Die meisten Fluggäste wollten demnach in der Ukraine umsteigen und in andere Länder weiterreisen.

UKRAINE KÜNDIGT UMFASSENDE PRÜFUNG AN

Der Flugbeobachtungs-Plattform FlightRadar24 zufolge befand sich die Maschine auf dem Weg nach Kiew. Es handelte sich demnach um eine drei Jahre alte Boeing 737-800NG. Dies ist einer der weltweit meistgenutzten Flugzeugtypen mit einer guten Sicherheitsstatistik. Er verfügt nicht über die Softwarefunktion, die bei den beiden Abstürzen von Maschinen des Typs Boeing 737 Max eine Rolle spielten. Wegen dieser Unglücksfälle mit insgesamt 346 Toten wurden alle 737 Max im März bis auf weiteres aus dem Verkehr gezogen.

Für die Fluggesellschaft Ukraine International Airlines ist es der erste Absturz mit Todesopfern. Sie erklärte, die Unglücksmaschine sei eines der besten Flugzeuge ihrer Flotte gewesen. Die jüngste planmäßige Wartung sei am Montag, die Piloten seien sehr erfahren gewesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, alle zivilen Flugzeuge des Landes würden auf ihre Flugtauglichkeit geprüft. Zugleich werde es strafrechtliche und technische Ermittlungen zur Absturzursache geben. Nach internationalem Recht kommt allerdings dem Iran die Federführung bei den Untersuchungen zu, weil sich der Vorfall auf iranischem Boden ereignete.

Ein Boeing-Sprecher sagte, das Unternehmen sammele noch Informationen. Hersteller der Triebwerke ist das Unternehmen CFM International. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsfirma des US-Konzerns General Electric (GE) und der französischen Safran. Normalerweise können Flugzeuge den Ausfall eines Triebwerks kurz nach dem Start kompensieren und längere Strecken nur mit einem anderen Triebwerk zurücklegen.