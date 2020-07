1ST Constitution Bancorp wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die amerikanische 1ST Constitution Bancorp (ISIN: US31986N1028, NASDAQ: FCCY) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar zahlen. Die Auszahlung erfolgt am 25. August 2020 (Record date: 12. August 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,36 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 11,90 US-Dollar (Stand: 24. Juli 2020) 3,03 Prozent.

Die 1ST Constitution Bank ist ein Finanzdienstleister mit Firmensitz in Cranbury, New Jersey, und Muttergesellschaft der 1ST Constitution Bank. Das Unternehmen unterhält rund 26 Bankfilialen in New Jersey. Der Gewinn lag im zweiten Quartal (Ende Juni) des Fiskaljahres 2020 bei 3,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,4 Mio. US-Dollar), wie am 24. Juli berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 46,23 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 121,4 Mio. US-Dollar (Stand: 24. Juli 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de