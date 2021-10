2,3 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz, Umsatzwachstum 158 %: Top-Aktie im Dip ein Kauf?

Eine Top-Aktie, die einen Quartalsumsatz von 2,3 Mrd. US-Dollar besitzt und trotzdem die Erlöse zuletzt im Jahresvergleich um 158 % steigern konnte? Ohne Zweifel ist das eine interessante Ausgangslage, die Foolishe Investoren zumindest kennen sollten. Der Name erfolgt in nicht einmal einer Minute, versprochen.

Aber lass uns vielleicht noch das Beste thematisieren: Neben diesen Werten kommt diese Top-Aktie gegenwärtig mit einem Dip daher. Das könnte die Chance langfristig orientiert noch interessanter gestalten. Oder die Chance auf eine marktschlagende Rendite vergrößern.

Welche spannende Aktie sich hinter diesen Werten versteckt? Wie tief der Dip ist? Und überhaupt, was der Konzern macht? Spannende Fragen, die wir sogleich beantworten wollen.

Top-Aktie mit 2,3 Mrd. US-Dollar Umsatz & Wachstum

Vielleicht der Name vorab: Bei der heutigen Top-Aktie handelt es sich um Sea Limited. Wenn wir in die Quartalszahlen blicken, so erkennen wir ebenjene Werte. Neben einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar gab es auf Konzernumsicht ein Umsatzwachstum von 158 %. Alles andere als eine uninteressante Ausgangslage, wenn du mich fragst.

Es wird jedoch noch interessanter. Sea Limited ist gegenwärtig etwas moderater bewertet. Mit Blick auf einen Aktienkurs von 277 Euro und einem Rekordhoch von 305 Euro erkennen wir einen Dip in Höhe von ca. 9,2 %. Das könnte ein netter Discount sein, über den man als Foolisher Investor nachdenken könnte.

Aber was macht Sea Limited genau zu einer spannenden, aussichtsreichen Top-Aktie? Zum einen sind es die Megatrends. Mit Shopee ist das Unternehmen dabei, den E-Commerce in der Region Südostasien aufzumischen. Sowie inzwischen auch in Lateinamerika und andere Märkte zu expandieren. Garena setzt hingegen auf Mobile Games. Dabei ist dieses Segment inzwischen international tätig. Eine ziemlich interessante Ausgangslage, die außerdem noch durch digitale Zahlungsdienstleistungen abgerundet wird.

Mit einem Börsenwert von 174 Mrd. US-Dollar ist die Börsenbewertung zwar nicht gerade klein. Auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis in Höhe von 18,9 ist alles andere als klein oder preiswert. Jedoch sollten wir zwei Dinge bedenken: Zum einen könnte ein weiteres hohes, zweistelliges Umsatzwachstum dieses Bewertungsmaß schnell relativieren. Zum anderen sind es drei Megatrends, auf die die Top-Aktie Sea Limited letztendlich setzt. Ob diese Börsenbewertung schon am Limit ist? Das kann man zumindest kritisch hinterfragen.

Im Dip definitiv attraktiv!

Sea Limited ist für mich daher eine Top-Aktie mit drei Megatrends. Das ist eine interessante Ausgangslage, zumal der Markt Südostasien unterm Strich groß und potenzialreich ist. Im Dip scheint mir die Aktie daher grundsätzlich interessant zu sein. Zumal die Wachstumsraten und die Quartalszahlen definitiv auf ein starkes, operatives Momentum hindeuten, das möglicherweise auch in Zukunft noch bleiben könnte.

