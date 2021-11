2,9 Mrd. Gründe, die jetzt für die Shopify-Aktie sprechen? Der Umsatz kann es jedenfalls nicht sein. Schließlich lag diese Kennzahl zuletzt bei knapp über einer Milliarde US-Dollar im Quartal. Innerhalb eines Gesamtjahres liegt der Wert hingegen höher.

Was kann das denn ansonsten für eine Kennzahl bei der Shopify-Aktie sein? Gute Frage! Riskieren wir heute einen Blick auf diese Frage. Sowie gleichzeitig auch darauf, was die Kennzahl 21 % bedeuten könnte. Ohne Zweifel interessante Blickwinkel. Wobei wir natürlich kurzfristige Dinge wie einen Black Friday nicht überbewerten sollten.

Shopify-Aktie: Die 2,9 Mrd. Gründe im Blick

Black Friday ist ein gutes Stichwort im Hinblick auf das heutige Thema. Genauer gesagt handelt es sich nämlich um eine Kennzahl, die wir an diesem Shopping-Festival vernehmen können. Kleiner Hinweis: Es geht um das Warenvolumen an diesem einzigen Tag.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters zum Wochenende berichtet, kann Shopify über die verbundenen Händler 2,9 Mrd. US-Dollar Gross Merchandise Volume verkünden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspräche das einem Wachstum von 21 % im Jahresvergleich. Das ist natürlich solide. Aber eigentlich unterm Strich doch ein eher unterdurchschnittliches Wachstum.

Aber ziehen wir noch weitere Vergleiche: Die Shopify-Aktie kam im letzten Quartal auf ein Gross Merchandise Volume in Höhe von 40,8 Mrd. US-Dollar. Das zeigt doch, dass einzelne, starke Tage einen Unterschied bei der Erfolgsgeschichte machen können. Derartige Events und auch das Vorweihnachtsgeschäft könnten jedenfalls wichtig sein.

Wobei der E-Commerce-Akteur natürlich nicht mehr bloß primär vom Warenvolumen profitiert. Natürlich bleibt das Gross Merchandise Volume eine wichtige Kennzahl. Aber zuletzt hat sich außerdem gezeigt, dass die Plattform für Onlinehändler so ca. jeden zweiten US-Dollar an Warenvolumen auch an Zahlungen abwickelt. Möglicherweise hat der Tech-Konzern daher auch bei diesem doch recht deutlichen Volumen für lediglich einen Handelstag zweimal profitieren können.

Keine Investitionsthese, aber …

Für mich zeigt die Shopify-Aktie damit immer mehr, dass sich ein starkes Ökosystem etabliert. Oder ein Händlernetzwerk, auf dem viele verbundene Akteure operieren. Und von dem der Plattformbetreiber mitprofitieren kann. Dabei macht die Monetarisierung konsequent weiter Fortschritte, indem man weitere Service-Leistungen anbietet. Eine intakte Investitionsthese für mich.

Ob die 2,9 Mrd. US-Dollar beziehungsweise Gründe für dich eine ausreichende Investitionsthese sind? Nein, vermutlich nicht, es handelt sich schließlich um lediglich einen einzigen Tag für den Plattformbetreiber. Trotzdem kann auch das ein gewichtiges Zünglein im Rahmen dieser Erfolgsgeschichte sein, das zeigt: Momentum und Wachstum sind möglich. Und an solchen Shopping-Events profitieren die Händler und die Shopify-Aktie inzwischen deutlich und volumenreich mit.

Der Artikel 2,9 Mrd. Gründe, die jetzt für die Shopify-Aktie sprechen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021

