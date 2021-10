2 Aktien, bei denen aus 500 US-Dollar bis zu 7.500 US-Dollar (oder mehr) werden können

Die Börse läuft weiter auf Hochtouren und eröffnet Chancen zum Mitverdienen.

Dieses Aktien-Duo bietet mehr einzigartige Wachstumschancen als die meisten anderen.

Wichtige Punkte

Es gibt nur wenige bessere Wege, um im Laufe deines Lebens Wohlstand aufzubauen, als an der Börse zu investieren. Der langfristige Durchschnittsertrag für den S&P 500 liegt bei etwa 11 % pro Jahr, und das über Depressionen und Rezessionen, Kriege und Unruhen hinweg.

Die einzige Gewissheit scheint zu sein, dass, egal wie schlecht die Dinge stehen, sie immer besser werden und sich sogar verbessern. Das Schöne am Investieren in Aktien ist, dass du nicht viel Geld haben musst, um einen kleinen Betrag in einen Pensionsfonds zu verwandeln.

Du könntest 25 Jahre lang 500 US-Dollar an der Börse parken, ohne einen weiteren US-Dollar hinzuzufügen, und bei diesen Durchschnittswerten würden daraus 7.500 US-Dollar werden. Aber die folgenden zwei Aktien sollten dir dabei helfen, dass aus deiner kleinen Investition ein mächtiges Portfolio wird, und das wahrscheinlich noch vor Beginn des nächsten Jahrzehnts.

Fiverr

Die Gig-Economy ist auf dem Vormarsch, und Fiverr hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sie als alternative Einkommensquelle akzeptiert wird. Die Freelancing-Plattform hat sich weit über ihre Anfänge hinaus entwickelt, als jeder Gig nur 5 US-Dollar kostete, und das hat dazu beigetragen, dass sie zu einer wichtigen Ressource für Kreative und diejenigen, die ihre Dienste benötigen, geworden ist. Die Pandemie hat sie sogar unverzichtbar gemacht.

Die Technologieplattform von Fiverr bringt Freiberufler mit Einzelpersonen und Unternehmen zusammen, die ihre Dienste benötigen. Anstatt sich an eine Agentur zu wenden, findet der Käufer die Freelancer auf Fiverr durch eingestellte Gigs oder Pakete mit festgelegten Preisen für ihre Arbeit, einschließlich der Erfahrung und der Anzahl der Jobs, die sie bereits auf dem Buckel haben.

Der Umsatz stieg im Jahr 2020 um 77 % auf 189,5 Millionen US-Dollar, und obwohl die Aktie von der Börse so behandelt wird, als ob niemand mehr einen Gig kaufen müsste, wenn die Wirtschaft wieder ansteigt (die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um 2 % gesunken, während der S&P 500 um 19 % zugelegt hat), prognostiziert das Management, dass der Umsatz in diesem Jahr noch um 50 % steigen wird.

Trotz des Rückgangs von Fiverr bleiben die Aktien teuer: Sie werden mit dem 27-Fachen des Umsatzes gehandelt, also etwa neunmal so hoch wie der Index. Es gibt jedoch einige gute Gründe, die dafürsprechen, dass die Freiberuflerplattform in ihre Bewertung hineinwachsen kann.

Obwohl das israelische Unternehmen den Gesamtmarkt für Freiberufler auf jährlich 750 Milliarden US-Dollar und den von ihm ansprechbaren Anteil in den USA auf über 100 Milliarden US-Dollar schätzt, freut sich Fiverr darauf, sein Geschäft weit über die englischsprachige Welt hinaus auszuweiten, auf die derzeit rund 70 % seiner Einnahmen entfallen. Die internationale Expansion wird ein wichtiger Schwerpunkt für die Zukunft sein.

Die Wall Street prognostiziert, dass der bereinigte Gewinn von Fiverr von 0,12 US-Dollar pro Aktie im letzten Jahr bis 2023 auf 1,57 US-Dollar pro Aktie steigen kann, was einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 135 % entspricht. Da die Aktienkurse in der Regel den Gewinnen folgen, sollte auch die Aktie des Gig-Shops diesem Trend folgen, sodass die derzeitige scheinbar überhöhte Bewertung eine sehr gute Gelegenheit darstellt.

Der Mangel an Computerchips macht der Autoindustrie weiterhin zu schaffen, und das sind gute Nachrichten für Genuine Parts, den Eigentümer der NAPA-Auto-Parts-Kette von Autoersatzteilgeschäften. Da der Umsatz in diesem Jahr um 7 % auf 15,5 Millionen Fahrzeuge sinken wird, weil die Hersteller keine Chips für die Auslieferung der Autos an die Händler bekommen, sieht der Markt für Gebrauchtwagen besser aus und der für Ersatzteile noch besser.

Ford hat zum Beispiel nur einen Neuwagenbestand für 42 Tage, Nissan nur 27 und Honda und Toyota jeweils nur 17 Tage. Da es nur wenige Autos zu kaufen gibt, die Preise derjenigen, die bei den Händlern stehen, steigen und die Krise die Gebrauchtwagenpreise treibt, werden die Verbraucher ihre vorhandenen Autos noch viel länger behalten wollen.

Du kannst das an den Ergebnissen von Genuine Parts sehen, wo der Umsatz in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahr um 17 % gestiegen ist. Aber der Effekt führt zu einer Beschleunigung des Umsatzes, der im zweiten Quartal um 25 % gestiegen ist. Sie waren auch 12 % höher als im gleichen Quartal vor der Pandemie.

Die Wall Street geht davon aus, dass der Umsatz des Autoteilehändlers in den nächsten fünf Jahren stetig um 5 % pro Jahr steigen wird. Das klingt zwar nicht so spektakulär, aber wenn man die Dividendenausschüttung mit einbezieht, haben die Anleger einen sicheren und stetigen Gewinner in den Händen.

Genuine Parts zahlt seit fast 100 Jahren Dividenden und hat die Ausschüttung seit 65 Jahren in Folge erhöht, was das Unternehmen zu einer elitären Gruppe von Aktien macht, die als Dividendenkönige bekannt sind. Die Dividende beträgt derzeit 2,6 % pro Jahr, und da der Einzelhändler weniger als 30 % seines freien Cashflows in Form von Dividenden ausschüttet, ist dies eine sichere Einnahmequelle, auf die sich die Anleger auch in den kommenden Jahren verlassen können.

Der Artikel 2 Aktien, bei denen aus 500 US-Dollar bis zu 7.500 US-Dollar (oder mehr) werden können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

