2 Aktien, bei denen du dir in 10 Jahren wünschen wirst, du hättest sie näher betrachtet

Zehn Jahre sind natürlich eine Menge Zeit. Zeit, in der sich viele Dinge verändern können. Aber in der auch bei Aktien eine Investitionsthese vollkommen neu definiert oder ausgeweitet werden kann. Einige Wachstumsaktien haben über ein Jahrzehnt hinweg schon gezeigt, was in ihnen steckt.

Lass uns heute daher einen Blick auf zwei Aktien riskieren, bei denen du dir in zehn Jahren möglicherweise wünschen wirst, du hättest sie näher betrachtet. Sowie darauf, was sie heute so besonders interessant werden lässt.

Pinterest -Aktie: In zehn Jahren deutlich profitabler?

Eine erste Aktie, die in zehn Jahren möglicherweise vollkommen anders aussehen könnte, ist zunächst die von Pinterest. Das betrifft natürlich sehr wahrscheinlich den Aktienkurs. Allerdings könnte dieser langfristig (oder in zehn Jahren) deutlich höher stehen.

Die Pinterest-Aktie besitzt viele, viele Wachstumstreiber. So kann das Unternehmen noch die Basis der Nutzer konsequent erweitern. Derzeit beläuft sich deren Summe auf ca. 459 Mio. Sowie auch die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer von 1,57 US-Dollar vermutlich deutlich steigern. Schließlich liegt dieser Wert sehr weit unter den durchschnittlichen Niveaus von Peers.

Pinterest ist außerdem prädestiniert dafür, erfolgreich die Monetarisierung voranzutreiben. Kreativität und das Schalten von Werbeanzeigen lassen sich gut verbinden. Inspiration geht häufig mit Impulskäufen einher. Das heißt, dass dieses soziale Kreativnetzwerk, wenn das Management die Karten richtig ausspielt, langfristig deutlich mehr aus der Nutzerschicht herauslösen kann.

Das letzte Wachstum von 76 % im Jahresvergleich und einem Umsatz von 706 Mio. US-Dollar zeigt, dass das Management offensichtlich die richtigen Strippen zieht. In zehn Jahren könnte die Aktie daher deutlich höher bewertet sein als zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt: Das ist ein langer Zeitraum.

Etsy : 1,7 Billionen (!) US-Dollar Volumen im Fokus

Eine zweite Aktie, die außerdem in den nächsten zehn Jahren woanders stehen könnte, ist zudem die von Etsy. Die Wachstumsthese hat in Zeiten von COVID-19 einen ordentlichen Schub bekommen. Mit Wachstumsraten von über 100 % ist das Momentum wirklich besonders stark. Etsy ist außerdem profitabel und kann regional noch nachlegen sowie auch mit Blick auf die Bestellmengen und die Nutzer. Das zeigt: Es gibt wirklich viel Potenzial.

Das, worum es jedoch langfristig und in den nächsten zehn Jahren geht, ist der adressierbare Gesamtmarkt: Das Management von Etsy spricht davon, dass man langfristig von einem Potenzial von bis zu 1,7 Billionen (!) US-Dollar beim Gross Merchandise Volume ausgeht. Mit Blick auf ein zuletzt ausgewiesenes Bruttowarenvolumen von 3,6 Mrd. US-Dollar dürfte das zukünftige Potenzial daher wirklich noch gigantisch sein.

Etsy wird derzeit außerdem mit einem Börsenwert von 28,1 Mrd. US-Dollar bewertet. Das zeigt mir, dass die nächsten zehn Jahre das Volumen noch explodieren könnte. Und damit vermutlich die Umsätze, Ergebnisse oder in kurz: Das ganze Zahlenwerk … und vielleicht auch die Aktie.

In zehn Jahren kann eine Menge passieren

In zehn Jahren kann daher wirklich eine Menge passieren. Die Aktien von Pinterest und Etsy gehören zu diesem Kreis womöglich dazu. Jetzt einen näheren Blick zu riskieren, kann daher nicht schaden. Vor allem, wenn du langfristig wirklich ein gigantisches Potenzial suchst.

The post 2 Aktien, bei denen du dir in 10 Jahren wünschen wirst, du hättest sie näher betrachtet appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images